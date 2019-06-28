Гаджеты

Главный дизайнер Apple Джони Айв решил уйти в отставкуРБК 18:01

Директор по дизайну Apple Джонатан Айв уходит в отставку, сообщила компания. Айв покинет свой пост до конца года и создаст собственную дизайнерскую компанию LoveFrom, первым клиентом которой станет Apple. Как отмечается, Айв продолжит сотрудничать с Apple по ряду проектов.
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Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет пост

Реальное время17:38

Из Apple уходит Джони Айв – легендарный дизайнер, создавший iPhone и массу других крутых продуктов

Dgl.ru17:51

Главный дизайнер Apple покинет компанию в этом году

ТАСС17:45

Главный дизайнер Apple Джони Айв решил уйти в отставку

РБК18:01

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию

Дождь17:32

Из Apple уйдет главный дизайнер Джонатан Айв

Forbes17:22
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 18:03, Вашингтон
Политика

Гройсман после скандала предложил отправить Климкина в отпуск

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил отправить главу МИДа Павла Климкина в отпуск.
Обновлено в 16:45
Политика

Путин перечислил восхищающих его политических деятелей

Своим мнением Владимир Путин поделился в разговоре с изданием Financial Times.
Обновлено в 17:36
Интернет

Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Политика

Медведчук встретился с главами ЛНР и ДНР

Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.
Обновлено в 08:10
Авто

Mitsubishi собирается возродить модель Lancer Evolution

Японская компания Mitsubishi собирается возродить спорткар Lancer Evolution. Об этом 27 июня сообщает Autocar.
Обновлено в 04:54
Политика

В Чечне похвалили представившегося в ПАСЕ Кадыровым депутата

Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров заявил, что российский депутат Шамсаил Саралиев, который в разговоре с литовским коллегой Эмануэлисом Зингерисом в ПАСЕ представился Рамзаном Кадыровым, поступил «совершенно правильно».
Обновлено в 11:52
Космос

NASA готовит экспедицию на «золотой» астероид

Обновлено в 15:44
Общество

Передачу Малахова про сестер Хачатурян отменили без объяснения причин

Телеканал «Россия 1» отменил выпуск программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, посвященный делу сестер Хачатурян.
Обновлено в 14:10
Происшествия

В Москве задержан второй отравитель, притворявшийся полицейским

Задержанный отравитель проверяется на причастность к аналогичным преступлениям на территории Москвы, Подмосковья, Ленинградской, Тверской и Костромской областей.
Обновлено в 14:57
Здоровье

В России ужесточат правила проверки донорской крови

В России ужесточат контроль качества донорской крови, в том числе, за счёт проверки её компонентов во всех без исключения случаях донации.
Обновлено в 16:32
Культура

Теодор Курентзис написал прощальное письмо

Обновлено в 08:15
Футбол

Цорн: «Спартак» не смог договориться по условиям с Кудряшовым

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн сообщил, что красно-белые были готовы подписать бывшего защитника «Истанбул Башакшехир» Фёдора Кудряшова.
Обновлено в 17:30
Технологии

«Яндекс» заявил об атаке на сервисы компании

Компания "Яндекс" заявила о попытках атак на сервисы компании в 2018 году, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:08
Политика

Путин о деле Скрипаля: «предатели должны быть наказаны»

Что еще известно:В 2006 году Сергея Скрипаля осудили за государственную измену — шпионаж в пользу Великобритании.
Обновлено в 17:40
Армия и оружие

Судаков: военная концепция России связана с обороной

Судаков \: военная концепция России связана с обороной О значении форума, а также о кибербезопасности и киберугрозах рассказал политолог Сергей Судаков.
Обновлено в 08:31
Политика

Путин оценил возможность военного конфликта между США и КНР

Президент России Владимир Путин в интервью Financial Times, отвечая на вопрос журналистов, оценил риск возникновения военного конфликта между Соединёнными Штатами и Китаем.
Обновлено в 16:49
Здоровье

До 2023 года в онкодиспансере появится сразу два новых корпуса – лучевой и поликлинический

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о том, как город планирует решать вопросы со строительством высокотехнологичных медицинских центров.
Обновлено в 15:52
Экономика

Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий

Главная цель механизма — увеличить уровень пенсий выше инфляции, сказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
Обновлено 25 июня в 08:36
Футбол

«Валенсия» подпишет Черышева по скидке

Обновлено в 16:28
Экономика

Альфа-Банк возглавил рейтинг Frank Premium Banking Award 2019

Frank Premium Banking Award это единственный рейтинг банков сегмента премиального банковского обслуживания в России, основанный на масштабной исследовательской работе и детальном анализе премиальных программ банков-участников.
Обновлено в 08:38
Политика

Абхазия ввела временные ограничения на пересечение границы с Грузией

Служба государственной безопасности Абхазии ввела временные ограничения на пересечение государственной границы с Грузией гражданами обеих стран в связи с акциями протеста в Тбилиси.
Обновлено в 16:13
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Космос

Ученые рассказали, как земляне будут заселять Млечный Путь

Обновлено в 15:12
Происшествия

Пожар на складе на северо-востоке Москвы потушен

Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар в складских помещениях на Ярославском шоссе в Москве, заявили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:54
Политика

Климкин раскрыл идею России передать корабли и моряков Киеву до суда

Климкин называет этот документ «российской ловушкой»: по его словам, Москва требует признать таким образом, что моряки совершили преступление, признать легитимность суда над ними, «приглашает прогнуться перед уголовно-процессуальным кодексом РФ, а заодно и косвенно признать оккупацию Крыма».
Обновлено в 16:54
Транспорт

Александр Беглов открыл движение по Усть-Ижорскому шоссе в Колпино

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл рабочее движение по Усть-Ижорскому шоссе, ставшему продолжением Софийской улицы.
Обновлено в 13:26
Происшествия

В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку

Ранее журналистка "Нашей газеты" в Новороссийске Ольга Макаренко рассказала РИА Новости, что в минувшее воскресенье она выехала по редакционному заданию в "Прилагунье" - особо охраняемую природную территорию, где, по предварительным данным, в результате прорыва канализации на поверхность стали выходить нечистоты.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес

В Москве простились с Аллой Покровской

Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено в 06:03
Интернет

Mozilla представила инструмент, как обмануть таргетированную рекламу

Компания Mozilla представила уникальный инструмент, как обмануть таргетированную рекламу, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 03:08
Политика

Путин рассказал об отношении России к нетрадиционной ориентации

Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times накануне саммита G20 заявил, что в РФ ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации, но некоторые вещи, в том числе такие, как шесть полов, избыточны.
Обновлено в 17:54
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Джонатан Айв
Американский дизайнер
Англо-американский дизайнер, главный директор по дизайну компании Apple. Известен как дизайнер iMac, алюминиевых и титановых PowerBook G4, MacBook, MacBook Pro, iPod, iPhone, iPad.
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