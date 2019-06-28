Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв решил уйти в отставкуРБК 18:01
Директор по дизайну Apple Джонатан Айв уходит в отставку, сообщила компания. Айв покинет свой пост до конца года и создаст собственную дизайнерскую компанию LoveFrom, первым клиентом которой станет Apple. Как отмечается, Айв продолжит сотрудничать с Apple по ряду проектов.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 18:03, Вашингтон
Политика
Гройсман после скандала предложил отправить Климкина в отпуск
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил отправить главу МИДа Павла Климкина в отпуск.
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Политика
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Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
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Медведчук встретился с главами ЛНР и ДНР
Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.
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Авто
Mitsubishi собирается возродить модель Lancer Evolution
Японская компания Mitsubishi собирается возродить спорткар Lancer Evolution. Об этом 27 июня сообщает Autocar.
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В Чечне похвалили представившегося в ПАСЕ Кадыровым депутата
Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров заявил, что российский депутат Шамсаил Саралиев, который в разговоре с литовским коллегой Эмануэлисом Зингерисом в ПАСЕ представился Рамзаном Кадыровым, поступил «совершенно правильно».
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NASA готовит экспедицию на «золотой» астероид
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Общество
Передачу Малахова про сестер Хачатурян отменили без объяснения причин
Телеканал «Россия 1» отменил выпуск программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, посвященный делу сестер Хачатурян.
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В Москве задержан второй отравитель, притворявшийся полицейским
Задержанный отравитель проверяется на причастность к аналогичным преступлениям на территории Москвы, Подмосковья, Ленинградской, Тверской и Костромской областей.
Обновлено в 14:57
Здоровье
В России ужесточат правила проверки донорской крови
В России ужесточат контроль качества донорской крови, в том числе, за счёт проверки её компонентов во всех без исключения случаях донации.
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Теодор Курентзис написал прощальное письмо
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Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн сообщил, что красно-белые были готовы подписать бывшего защитника «Истанбул Башакшехир» Фёдора Кудряшова.
Обновлено в 17:30
Технологии
«Яндекс» заявил об атаке на сервисы компании
Компания "Яндекс" заявила о попытках атак на сервисы компании в 2018 году, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:08
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Путин о деле Скрипаля: «предатели должны быть наказаны»
Что еще известно:В 2006 году Сергея Скрипаля осудили за государственную измену — шпионаж в пользу Великобритании.
Обновлено в 17:40
Армия и оружие
Судаков: военная концепция России связана с обороной
Судаков \: военная концепция России связана с обороной О значении форума, а также о кибербезопасности и киберугрозах рассказал политолог Сергей Судаков.
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Политика
Путин оценил возможность военного конфликта между США и КНР
Президент России Владимир Путин в интервью Financial Times, отвечая на вопрос журналистов, оценил риск возникновения военного конфликта между Соединёнными Штатами и Китаем.
Обновлено в 16:49
Здоровье
До 2023 года в онкодиспансере появится сразу два новых корпуса – лучевой и поликлинический
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о том, как город планирует решать вопросы со строительством высокотехнологичных медицинских центров.
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Главная цель механизма — увеличить уровень пенсий выше инфляции, сказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
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Обновлено в 16:28
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Альфа-Банк возглавил рейтинг Frank Premium Banking Award 2019
Frank Premium Banking Award это единственный рейтинг банков сегмента премиального банковского обслуживания в России, основанный на масштабной исследовательской работе и детальном анализе премиальных программ банков-участников.
Обновлено в 08:38
Политика
Абхазия ввела временные ограничения на пересечение границы с Грузией
Служба государственной безопасности Абхазии ввела временные ограничения на пересечение государственной границы с Грузией гражданами обеих стран в связи с акциями протеста в Тбилиси.
Обновлено в 16:13
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
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Ученые рассказали, как земляне будут заселять Млечный Путь
Обновлено в 15:12
Происшествия
Пожар на складе на северо-востоке Москвы потушен
Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар в складских помещениях на Ярославском шоссе в Москве, заявили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:54
Политика
Климкин раскрыл идею России передать корабли и моряков Киеву до суда
Климкин называет этот документ «российской ловушкой»: по его словам, Москва требует признать таким образом, что моряки совершили преступление, признать легитимность суда над ними, «приглашает прогнуться перед уголовно-процессуальным кодексом РФ, а заодно и косвенно признать оккупацию Крыма».
Обновлено в 16:54
Транспорт
Александр Беглов открыл движение по Усть-Ижорскому шоссе в Колпино
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл рабочее движение по Усть-Ижорскому шоссе, ставшему продолжением Софийской улицы.
Обновлено в 13:26
Происшествия
В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку
Ранее журналистка "Нашей газеты" в Новороссийске Ольга Макаренко рассказала РИА Новости, что в минувшее воскресенье она выехала по редакционному заданию в "Прилагунье" - особо охраняемую природную территорию, где, по предварительным данным, в результате прорыва канализации на поверхность стали выходить нечистоты.
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В Москве простились с Аллой Покровской
Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено в 06:03
Интернет
Mozilla представила инструмент, как обмануть таргетированную рекламу
Компания Mozilla представила уникальный инструмент, как обмануть таргетированную рекламу, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 03:08
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Путин рассказал об отношении России к нетрадиционной ориентации
Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times накануне саммита G20 заявил, что в РФ ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации, но некоторые вещи, в том числе такие, как шесть полов, избыточны.
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