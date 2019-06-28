Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию в этом годуИнтерфакс 18:09
Главный дизайнер американской компании Apple Джонатан Айв покинет ее в течение 2019 года, сообщает в четверг газета Financial Times. Отмечается, что Айв создаст собственную дизайнерскую компанию LoveFrom, первым клиентом которой станет Apple.
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Происшествия
Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»
Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.
Обновлено в 12:49
Политика
Врач прокомментировал сообщения о самочувствии Меркель
Диагноз канцлеру Германии Ангеле Меркель, которой за последнее время дважды становилось плохо на официальных встречах, должны поставить специалисты при детальном осмотре.
Обновлено в 09:18
Политика
Порошенко рассказал о первом шаге в ПАСЕ для признания Крыма российским
Россия сделала первый шаг для признания Крыма российским, добившись восстановления ее полномочий в ПАСЕ.
Обновлено в 22:08
Происшествия
ФСБ и СКР проводят обыски в салонах автодилера «Рольф»
В четверг, 27 июня, сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета РФ проводят обыски в петербургских салонах компании «Рольф».
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
Российских журналистов обстреляли в Донбассе
Обновлено в 18:07
Шоу-бизнес
В столице простились с актрисой Аллой Покровской
Фото ©️ Сергей Авдуевский / Москва меняется Народная артистка РСФСР, театральный режиссер и педагог Школы-студии МХАТ Алла Покровская скончалась в московской больнице после продолжительной болезни в возрасте 81 года.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
Алена Водонаева подала на развод с Алексеем Косинусом
Накануне бывшие возлюбленные официально подали на развод. Спустя месяц суд расторгнет брак знаменитостей.
Обновлено в 08:38
Общество
Жители Бердска могут сообщить о фактах коррупции через SMS
Жители региона могут сообщить о фактах коррупции через SMS Актуальные вопросы эффективности антикоррупционной деятельности рассмотрены на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Новосибирской области, которое состоялось 26 июня в Правительстве региона.
Обновлено в 22:15
Общество
В России сократилось развитие гипермаркетов
В России сворачивается развитие гипермаркетов.
Обновлено в 18:54
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.
Обновлено в 17:02
Политика
Климкин обнародовал ноты России и Украины
27 июня президент Украины Владимир Зеленский провел короткий брифинг, в ходе которого потребовал от МИД объяснить, почему ведомство не согласовало с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в прошлом году.
Обновлено в 19:43
Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Политика
Зеленский нашел виновных в возвращении России в ПАСЕ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вина за восстановление полноценных прав российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) лежит на депутатах Верховной Рады и членах украинской делегации в организации.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Пожар на складе на северо-востоке Москвы потушен
Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар в складских помещениях на Ярославском шоссе в Москве, заявили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:54
Здоровье
Медицинские специалисты назвали ключевые причины развития рака груди
Ранее iReactor сообщал, что ключевая сотрудница медицинского образовательного учреждения имени Дэвида Геффена, главный генетик онкологического центра в Калифорнийском университете доктор Бет Карлан поведала о всех аспектах самостоятельного обнаружения рака яичников на первой стадии.
Обновлено в 20:05
Шоу-бизнес
Светлана Лобода собралась замуж
Популярная певица Светлана Лобода заинтриговала пользователей Сети известием о скорой свадьбе, однако не уточнила имен жениха и невесты.
Обновлено в 22:25
Политика
Гройсман рассказал, когда Украина сможет обеспечивать себя газом
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что за пять лет страна сможет самостоятельно покрывать потребности газа.
Обновлено в 17:33
Гаджеты
Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО
Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено в 21:32
Кино
Трейлер новых «Ангелов Чарли» появился в Сети
В прокат новые «Ангелы Чарли» выйдут 14 ноября 2019 года. Ранее News.ru писал о том, что трейлер картины «Война токов» появился на YouTube.
Обновлено в 09:29
Политика
Путин назвал либеральную идею изжившей себя
Либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий», заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.
Обновлено в 14:21
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян
Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Число пострадавших при ЧП с Ан-24 в Бурятии возросло до 22
Число пострадавших в результате аварийной посадки пассажирского самолёта Ан-24 в Нижнеангарске возросло до 22, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона.
Обновлено в 00:46
Общество
Более 2 тыс. жилых домов подтоплено в Иркутской области из-за паводка
Количество подтопленных в результате паводка жилых домов в Иркутской области достигло 2392, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Обновлено в 21:59
Наука
Ученые определили число жертв Тунгусского метеорита
Если бы Тунгусский метеорит вошел в атмосферу над крупным городом, то количество жертв могло исчисляться тысячами.
Обновлено в 08:59
Культура
Теодор Курентзис написал прощальное письмо
Обновлено в 08:15
Космос
NASA готовит экспедицию на «золотой» астероид
Обновлено в 15:44
Кино
Актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
Обновлено в 21:34