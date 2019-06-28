Гаджеты

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию в этом годуИнтерфакс 18:09

Главный дизайнер американской компании Apple Джонатан Айв покинет ее в течение 2019 года, сообщает в четверг газета Financial Times. Отмечается, что Айв создаст собственную дизайнерскую компанию LoveFrom, первым клиентом которой станет Apple.
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Lenta.ru17:28
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Джонатан Айв
Американский дизайнер
Англо-американский дизайнер, главный директор по дизайну компании Apple. Известен как дизайнер iMac, алюминиевых и титановых PowerBook G4, MacBook, MacBook Pro, iPod, iPhone, iPad.
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