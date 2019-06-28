Гаджеты

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компаниюВедомости вчера в 18:05

Главный дизайнер Apple Джонанатан Айв уйдет в отставку. Об этом говорится в сообщении компании. В нем отмечается, что Айв создаст собственную дизайнерскую компанию, одним из основных клиентов которой будет и Apple.
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Главные новости к утру 28 июня

Коммерсантъ00:05

Главный дизайнер Apple решил покинуть компанию

РИА Новостивчера в 18:20

Главный дизайнер iPhone и iPad покинул Apple

Lenta.ruвчера в 17:28

Главный дизайнер Apple Джони Айв решил уйти в отставку

РБКвчера в 18:01

Главный дизайнер Apple покинет компанию в этом году

ТАССвчера в 17:45

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию

Дождьвчера в 17:32

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию

Ведомостивчера в 18:05
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Политика

Путин и Трамп пообщались перед началом саммита G20

Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

В США семь человек пострадали в результате стрельбы

Семь человек пострадали в результате стрельбы из проезжавшего автомобиля в городе Атланта американского штата Джорджия, сообщает местный телеканал WSB-TV со ссылкой на полицию.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия

СК возбудил против основателя «Рольфа» уголовное дело

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении ряда руководителей группы компаний «Рольф», в том числе основателя компании Сергея Петрова.
Обновлено вчера в 09:18
Футбол

Испания крупно обыграла Францию и вышла в финал молодежного ЧЕ

Сборная Испании крупно обыграла команду Франции в рамках полуфинала молодежного чемпионата Европы.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 июля

С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:38
Армия и оружие

Российских журналистов обстреляли в Донецке

Обновлено вчера в 15:48
Происшествия

В Сочи задержали принятого за воскресшего Сергея Цапка мужчину

Обновлено вчера в 09:18
Политика

Тереза Мэй потребует отдать обвиняемых по делу Скрипалей

Тереза Мэй на встрече с Владимиром Путиным на полях саммита G20 потребует выдачи британскому правосудию двух россиян, обвиняемых по делу об инциденте в Солсбери, сообщает Independent.
Обновлено вчера в 23:29
Футбол

Сборная Бразилии стала первым полуфиналистом Кубка Америки по футболу

Обновлено вчера в 23:21
Политика

Путин сообщил, что думает над вопросом о преемнике с 2000 года

Господин Путин сообщил изданию, что думает о преемнике с 2000 года.
Обновлено вчера в 17:43
Транспорт

Главную федеральную трассу в Иркутской области перекрыли из-за паводка

В Иркутской области в районе города Нижнеудинска перекрыт участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» из-за паводка, сообщается на сайте дорожного управления «Прибайкалье».
Обновлено вчера в 23:42
Общество

В Башкирии грядет аномально жаркая погода

В предстоящие выходные в Башкирии ожидается аномальная жара.
Обновлено вчера в 21:09
Общество

Повар-виртуоз показал, как за пару движений идеально очистить чеснок

Обновлено вчера в 21:39
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и призвал его освободить украинских моряков.
Обновлено вчера в 09:40
Политика

Порошенко заявил о первом шаге к признанию Крыма российским в Европе

Добившись возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), Москва сделала первый шаг к европейскому признанию Крыма территорией России, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 22:50
Авто

Паркетник Kia Seltos получил в Корее полный привод

В Южной Корее открылся приём заказов на компакт Kia Seltos по ценам от 19,3 до 26,7 млн вон (1,05–1,45 млн рублей).
Обновлено вчера в 11:05
Армия и оружие

СМИ рассказали о подготовке Литвы к войне с Россией

По мнению, аналитиков издания, в случае войны Литва займет оборонительную позицию и будет ждать помощи НАТО.
Обновлено в 00:02
Спорт

Сборная России завоевала девять медалей за шестой день Европейских игр

Обновлено вчера в 15:12
Общество

Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением

Обновлено вчера в 11:36
Авто

Ford объявил об увольнении 12 тысяч сотрудников

Американский концерн Ford к концу 2020 года закроет шесть своих предприятий в Европе и уволит 12 тысяч сотрудников — составляет около 20% всего персонала.
Обновлено вчера в 08:04
Общество

Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира

Телеканал "Россия 1" снял с эфира передачу, которую ведет телеведущий Андрей Малахов, про сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия

Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»

Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.
Обновлено вчера в 12:49
Политика

Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что команда Владимира Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева.
Обновлено вчера в 06:42
Наука

Мозоли на ногах не стоит торопиться удалять

Исследователи обнаружили, что мозоли обеспечивают защиту ног во время ходьбы, без ущерба для тактильной чувствительности.
Обновлено вчера в 04:41
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено вчера в 04:09
Гаджеты

Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q

Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.
Обновлено вчера в 07:26
Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
Недвижимость

Жители Дальнего Востока получат ипотеку под 2% годовых

Заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил о планах властей по предоставлению льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока.
Обновлено 25 июня в 04:38
Происшествия

Три человека погибли в результате ДТП в ХМАО

Обновлено вчера в 13:51
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Джонатан Айв
Американский дизайнер
Англо-американский дизайнер, главный директор по дизайну компании Apple. Известен как дизайнер iMac, алюминиевых и титановых PowerBook G4, MacBook, MacBook Pro, iPod, iPhone, iPad.
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