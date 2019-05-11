Здоровье

Главный диетолог Минздрава дал рекомендации по приему витаминовИзвестия 06:26

«При разработке всех витаминно-минеральных комплексов проводятся исследования их клинической эффективности», — подчеркнул диетолог. По его словам, можно пить любые витамины, врач также напомнил, что перед их употреблением нужно читать инструкции, соблюдать рекомендации и советоваться с врачом.
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Виктор Тутельян
А у нас кто-то говорит 20%, кто-то 30%. А на самом деле, наверное, 5–7 процентов людей принимают витамины регулярно, не больше. В итоге мы наблюдаем сочетанный дефицит витаминов у подавляющего числа россиян. Так что рекомендую. Вреда от них не будет — точно. Польза — 100%
— Виктор Тутельян, учёныйНТВ 05:59

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