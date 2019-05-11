Здоровье
Главный диетолог Минздрава дал рекомендации по приему витаминовИзвестия 06:26
«При разработке всех витаминно-минеральных комплексов проводятся исследования их клинической эффективности», — подчеркнул диетолог. По его словам, можно пить любые витамины, врач также напомнил, что перед их употреблением нужно читать инструкции, соблюдать рекомендации и советоваться с врачом.
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Пить витамины нужно на протяжении всей жизни. К сожалению, у нас люди к этому не приучены. Я обязательно утром выпиваю одну таблетку. Плюс дополнительно Омега 3 пью в виде рыбьего жира. Надо людей приучать.
— Виктор Тутельян, учёныйНТВ 05:59
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