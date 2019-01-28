Кино
Главную премию Гильдии киноактеров США получила «Черная пантера»Известия 22:42
Кинокартина «Черная пантера» получила главную премию Гильдии киноактеров США — в номинации «Лучший актерский состав в художественном фильме». Об этом сообщило агентство ТАСС в понедельник, 28 января.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7205 источников, обновлено в 23:28, Ашберн
Происшествия
Появилось видео с подозреваемым в краже картины Куинджи
Обновлено в 17:33
Происшествия
Вандал облил краской памятник «Вежливым людям» в Крыму
Обновлено в 21:40
Авто
Tesla выпустит новую систему безопасности
Обновлено в 22:39
Происшествия
Сообщения о минировании школ и больниц проверяют в Хакасии
Сигналы о минировании школ и больниц проверяют с утра понедельника в Хакасии.
Обновлено в 22:19
Единоборства
Райан Бейдер нокаутировал Фёдора Емельяненко в первом раунде 26 января
26 января в Инглвуде завершился первый турнир Bellator в этом 2019 году.
Обновлено в 00:48
Авто
Названы Топ-5 самых странных автомобилей
Окунувшись в прошлое, эксперты CarsWeek составили ТОП-5 самых странных автомобилей в мире.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Семь человек госпитализировали после пожара в Кемерово
Пожар произошел в одной из квартир жилого дома в Кемерово. В результате госпитализировали семь человек, трое из них — дети.
Обновлено в 21:37
Происшествия
В Якутии произошло задымление на руднике
На севере в руднике "Бадран", расположенном на территории Оймяконского района, произошло задымление на глубине 270 метров.
Обновлено в 23:16
Общество
Саратовских учителей выгнали на мороз собирать снег в мешки
Учителей одной из саратовских школ выгнали на субботник в мороз, и им пришлось собирать снег в мешки.
Обновлено в 06:12
Кино
Фонд кино требует от создателя «Смешариков» 82 млн рублей
Ранее telegram-канал Mash сообщил, что Фонд кино подал иск к продюсеру «Смешариков» Илье Попову из-за невозвращенных средств, которые фонд выделил на создание полнометражного мультфильма серии.
Обновлено в 14:05
Общество
Пособия инвалидам и ветеранам проиндексируют с 1 февраля
«Подписанным постановлением установлен коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных двумя законами РФ и девятью федеральными законами, в размере 1,043 (или 4,3% — Ред.)», –– говорится в документе, опубликованном 28 января на сайте кабмина.
Обновлено в 23:13
Происшествия
Под крышей 14-этажного жилого дома в Перми обрушились перекрытия
В Свердловском районе Перми в жилом доме обрушились перекрытия между техническим этажом и крышей.
Обновлено в 06:54
Политика
ВЦИОМ: против передачи Японии южных Курил выступают 77% россиян
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передачу поддерживают только 14% участников опроса, 77% респондентов же выступают против.
Обновлено в 20:15
Интернет
«Роскачество» рассказало, как избежать утечки персональных данных
По словам экспертов, существуют несколько видов вредоносного программного обеспечения, которое способно передавать хакерам вводимые на клавиатуре данные, в том числе логины и пароли от учетных записей в социальных сетях, интернет-магазинах или онлайн-банке, пишет ТАСС.
Обновлено в 17:55
Политика
Минфин США снял санкции с «Русала» и En+
Американский минфин принял решение снять санкции, которые были наложены на такие российские компании, как "Русал", "Евросибэнерго" и En+.
Обновлено в 16:24
Экономика
Гражданам предложат заработать на информации о себе
В ФРИИ заявляют, что любой гражданин в этом случае сможет зарабатывать от 15 тыс. до 60 тыс. руб. в год, что станет «мощной мотивацией» для регистрации в качестве самозанятых и «позволит принести в казну несколько миллиардов рублей» от физических лиц, а также налоги юридических лиц, участвующих в обороте данных.
Обновлено в 18:10
Общество
В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги
Отказ от туалетной бумаги положительным образом скажется на окружающей среде, говорится в статье журналистки Лары Тиде, опубликованной в немецком издании Jetzt.
Обновлено в 07:13
Политика
Премьер-министр Венгрии отказался давить на Россию по требованию США
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил американским дипломатам, что хочет выстраивать нейтральную внешнюю политику, в ответ на требования Вашингтона надавить на Россию и Китай.
Обновлено в 21:08
Общество
Потребительская корзина может подорожать на 30%
Если предложения центра питания будут приняты, продуктовый минимум может подорожать на 30%, подсчитал для «Известий» президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков.
Обновлено в 18:25
Наука
Ученые создали подушку, подавляющую звук храпа
Китайские ученые разработали подушку с электронной «начинкой», которая может эффективно подавлять звук храпа для спящего рядом с храпящим человека.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Бразилии выросло до 58
Накануне горнодобывающая компания Vale, как передает агентство Reuters, предупредила о риске прорыва еще одной своей дамбы в том же районе.
Обновлено в 19:04
Происшествия
При взрыве в Гааге обрушились три здания
В Гааге в результате взрыва произошло частичное обрушение трех жилых зданий.
Обновлено в 15:09
Политика
Гуаидо рассказал о переговорах с венесуэльскими военными
Обновлено в 19:37
Общество
Массовая манифестация в защиту климата прошла в Брюсселе
Обновлено в 10:49
Наука
Учёные рассказали о пользе ежедневного употребления аспирина
Ежедневное употребление аспирина может повысить выживаемость больных раком до 78%.
Обновлено в 12:28
Общество
Большинство россиян не хочет жить со взрослыми детьми
Обновлено в 20:21
Кино
Фильм «Т-34» стал вторым по сборам в российском прокате
Обновлено в 11:12
Политика
Путин отодвинул охранника ради рукопожатий с петербуржцами
Президент России Владимир Путин жестом остановил сотрудника своей охраны, чтобы пообщаться с жителями Санкт-Петербурга, пришедшими на Пискаревское кладбище в день снятия блокады Ленинграда.
Обновлено в 07:39
Наука
Учёные выяснили, почему некоторые люди не толстеют
Биолог Садаф Фаруки из Кембриджского университета рассказал, что его команде впервые удалось доказать, что худые люди могут оставаться такими в основном из-за того, что в их геноме меньше вредных мутаций, которые могут способствовать ожирению.
Обновлено 25 января в 09:53
Политика
В Раде назвали МВФ «захватнической организацией»
Депутат Верховной рады, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) является «захватнической организацией».
Обновлено в 18:57