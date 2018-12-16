Общество
Главную новогоднюю елку страны срубили в Подмосковье
Главную новогоднюю елку страны срубили в ПодмосковьеГазета.Ru06:29
Новогоднюю елку для Московского Кремля срубили на территории Щелковского района Подмосковья, передает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника главного эксплуатационного управления делами президента России Анатолия Качанова. Как отмечается, 17 декабря ее перевяжут для транспортировки.
Газета.Ru06:29
Оценить
25 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 09:41, Ашберн
Путешествия
Половина хабаровских туристов вернулись домой с острова Хайнань
Более 80 хабаровских туристов, несколько дней ожидавших вылета в аэропорту Хайкоу на китайском острове Хайнань, вернулись в воскресенье домой рейсом авиакомпании "ИрАэро" через Москву, сообщили агентству "Интерфакс" в представительстве авиакомпании.
Обновлено вчера в 23:54
Транспорт
ЦОДД предупредил о новогодних пробках в Москве
Обновлено в 06:19
Общество
В Египте нашли нетронутую гробницу возрастом более 4 тыс. лет
По словам экспертов, убранство захоронения рассказывает о самом погребённом, который, как удалось выяснить, был высокопоставленным жрецом Вах-Ти времён правления фараонов V династии Древнего Египта.
Обновлено в 05:28
Общество
Умер глава Института философии РАН Вячеслав Степин
Обновлено в 07:16
Общество
В Нью-Джерси запретили цирковые представления с дикими животными
Обновлено в 08:28
Транспорт
МЧС Москвы предупредило о тумане и гололедице в ночь на воскресенье
МЧС России по Москве предупредило о тумане и гололедице в столице в ближайшие три часа.
Обновлено вчера в 15:50
Общество
Гидрометцентр анонсировал «однородную» погоду на предстоящей неделе
На предстоящей неделе в Москве и области ожидается «совершенно однородный» режим погоды: солнечно, малооблачно, хрустящий снег и мороз ниже нормы на 3-5 градусов.
Обновлено в 09:36
Общество
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
Обновлено вчера в 09:44
Общество
Здание музея в Будапеште признано лучшим архитектурным проектом года
Обновлено в 00:56
Здоровье
Воду с неприятным запахом во Владимире объявили годной для питья
Вечером 11 декабря жители стали жаловаться на неприятный запах от воды из-под крана.
Обновлено вчера в 13:50
Общество
Защитники животных разделись в центре Барселоны
В Барселоне защитники животных провели акцию протеста против использования кожи и меха в одежде, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:36
Общество
«Преклоняемся перед храбростью защитников и жителей Калинина» — Руденя
Город Калинин (Тверь) был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками 14 октября 1941 года, после ожесточенных оборонительных боев.
Обновлено 14 декабря в 09:35
Общество
Тюменский ученый предложил способ определения незаконной рубки леса
Обновлено в 09:34
Общество
Стюардесса рассказала, как на борту борются с неприятными запахами
Обновлено в 00:10
Общество
В Москве полностью закроют знаменитую тюрьму «Бутырка»
Мэрия Москвы предложила другой вариант - закрыть еще и «Бутырку» с «Матросской Тишиной» и за счет бюджета Москвы построить новое современное СИЗО на 5 тысяч мест на территории 80 гектаров.
Обновлено в 06:23