Общество
Главную новогоднюю елку страны срубили в Подмосковье
Главную новогоднюю елку страны срубили в ПодмосковьеГазета.Ru06:29
Новогоднюю елку для Московского Кремля срубили на территории Щелковского района Подмосковья, передает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника главного эксплуатационного управления делами президента России Анатолия Качанова. Как отмечается, 17 декабря ее перевяжут для транспортировки.
Газета.Ru06:29
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