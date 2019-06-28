Транспорт
Главную федеральную трассу в Иркутской области перекрыли из-за паводкаLenta.ru вчера в 23:42
В Иркутской области в районе города Нижнеудинска перекрыт участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» из-за паводка, сообщается на сайте дорожного управления «Прибайкалье». Отмечается, что уровень воды реки превысил критическую отметку на 1,8 метра.
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