Футбол

Главному тренеру «Челси» предложили возглавить «Рому»РБК 06:14

По информации издания, советник президента римского клуба Джеймса Паллотты уже дважды звонил 60-летнему специалисту. На встрече в Лондоне Сарри получил предложение в следующем сезоне возглавить «Рому». На посту главного тренера команды он может сменить Эусебио Ди Франческо.
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СМИ: Сарри может возглавить «Рому» после ухода из «Челси»

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