Армия и оружие

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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Анатолия Матиоса с должности главного военного прокурора страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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«В понедельник, 2 сентября 2019 года, руководствуясь законом Украины «О прокуратуре», положением о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах Украины, а также на основании письма министра обороны Украины от 02.09.2019, генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности заместителя генерального прокурора — главного военного прокурора Анатолия Матиоса», — сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины
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