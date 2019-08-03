Футбол

Главного тренера «Браги» со скандалом высадили с самолетаМатч ТВ 03:11

2 фото
Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту оказался в центре скандала. 46-летнего специалиста высадили с самолета в аэропорту города Фаро после конфликта с экипажем.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Тренера «Браги» не пустили в самолет из-за скандала. Видео

Спорт-Экспресс00:13

Главного тренера «Браги» со скандалом высадили из самолета. Экипаж не дал ему протянуть ноги

Sport24.ru00:53

Главного тренера «Браги» со скандалом высадили с самолета

Матч ТВ03:11

Главного тренера «Браги» со скандалом высадили с самолета

Sportbox.RU03:11

Тренеру «Браги» запретили вытянуть ноги и высадили с самолета

Газета.Ru01:17

Футбольный тренер поплатился за желание вытянуть ноги в самолете

Lenta.ru05:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 07:10, Ашберн
Происшествия

Поджог стал основной версией крупного пожара в центре Москвы

Обновлено в 05:56
Наука

Ученые предложили способ предотвращения необратимой гибели мозга

Ученые в ходе исследования сумели обнаружить способ предотвращения необратимой гибели мозга.
Обновлено в 00:05
Гаджеты

Xiaomi представила «умный» дверной замок с функцией распознавания лиц

Компания Xiaomi запустила сбор средств на выпуск "умного" дверного замка R5, в основе работы которого используется система распознавания лиц.
Обновлено в 06:17
Политика

США ввели новые санкции против России

Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Происшествия

В Москве задержана Любовь Соболь

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве одного из организаторов несанкционированной акции Любовь Соболь.
Обновлено в 06:55
Технологии

Роскомнадзор защитил «Рассказ служанки» от пиратов

Роскомнадзор принял меры для защиты сериала «Рассказ служанки» от интернет-пиратов.
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес

«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги

Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
Единоборства

Вдова Дадашева объяснила претензии к организаторам и рефери боя

Обновлено в 06:45
Происшествия

В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара

В московском аэропорту Шереметьево обрушились сборные конструкции основания крыши строящегося ангара для самолетов, сообщила РИА Новости директор аэропорта по связям с общественностью Анна Захаренкова.
Обновлено в 06:09
Общество

Названы регионы-лидеры по числу пациентов с расстройствами психики

Наибольшее число людей с впервые в жизни установленными психическими расстройствами проживают в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:22
Политика

Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве

Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.
Обновлено в 06:10
Баскетбол

Сборная России по баскетболу разгромила Иорданию в товарищеском матче

Обновлено вчера в 14:50
Общество

Мутко раскритиковал работу властей Приангарья по ликвидации паводка

Обновлено в 02:37
Происшествия

В Петербурге мужчина угнал машину ГИБДД, чтобы догнать эвакуатор

В Санкт-Петербурге мужчина угнал автомобиль ГИБДД, чтобы догнать эвакуатор, увозящий его машину.
Обновлено в 04:25
Игры

Doom 3 исполнилось 15 лет. Из ада в чистилище

Обновлено в 06:00
Наука

Главную основную причину развития рака назвали ученые

Главную причину развития раковых заболеваний озвучили ученые и исследователи, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.
Обновлено в 05:46
Происшествия

В центре Москвы столкнулись полицейская машина и такси

Авария с участием полицейской машины и такси произошла на пересечении Люсиновской и Житной улиц в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 05:33
Экономика

Представитель Гуаидо заявил, что арбитраж отклонил претензии Conoco к PDVSA

"Суд отклонил все требования Conoco о возмещении убытков на 1,5 миллиарда долларов", - сообщил он, отметив, что PDVSA придется выплатить лишь 33,7 миллиона долларов оставшегося кредита по этому делу.
Обновлено в 01:27
Политика

Получивших российские паспорта украинцев начали допрашивать

В конце апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, который упростил получение российских паспортов жителям самопровозглашенных республик Донбасса, напоминает «Национальная служба новостей».
Обновлено вчера в 12:37
Армия и оружие

Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в Азии

Глава Пентагона Марк Эспер выступил за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии после того, как США вышли из ДРСМД.
Обновлено в 07:01
Политика

Зеленский решил отменить визы с рядом стран ради медтуризма

Президент Украины Владимир Зеленский попросил составить перечень стран, с которыми можно отменить визовый режим.
Обновлено в 06:59
Театры

«Новая Опера» открыла сезон серьезным кадровым пополнением

Самой же важной кадровой новостью своего театра Сибирцев назвал назначение на должность главного дирижера Александра Самоилэ, с которым "Новая Опера" сотрудничает на протяжении последних пяти лет.
Обновлено вчера в 15:50
Футбол

Игрок «Реала» ошибочно считает город США отдельной страной

Напомним, что Хьюстон является городом, который расположен в штате Техас.
Обновлено вчера в 23:44
Наука

На Ниле обнаружили древний храм с сокровищами

Сканирование помогло им обнаружить на дне глубиной около метра крупные колонны, а рядом с ними – затонувшая лодка, на которой и находились сокровища.
Обновлено 31 июля в 14:21
Шоу-бизнес

Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram

Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает Forbes.
Обновлено в 05:56
Политика

Команда Зеленского написала заявления об увольнении

У всех членов команды президента Украины Владимира Зеленского есть написанные заявления об увольнении на случай, если они не будут справляться с обязанностями.
Обновлено вчера в 08:37
Происшествия

Под полом московского ресторана нашли труп

Во время ремонта в одном из московских ресторанов строители нашли труп, пролежавший под полом более 25 лет.
Обновлено в 06:44
Происшествия

На Фиджи упал медицинский вертолет, погиб человек

Обновлено в 03:55
Политика

Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Политика

Путин подписал законы о шпионских устройствах

Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено вчера в 19:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Са Пинто
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. Известен по игре за лиссабонский «Спортинг» и сборную Португалии. Бронзовый призёр Евро 2000.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное