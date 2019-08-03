Футбол
Главного тренера «Браги» со скандалом высадили с самолетаМатч ТВ 03:11
Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту оказался в центре скандала. 46-летнего специалиста высадили с самолета в аэропорту города Фаро после конфликта с экипажем.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 04:08, Ашберн
Политика
Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.
Обновлено вчера в 18:07
Политика
Трамп обсудил с Путиным нового посла США в РФ
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора 31 июля с президентом России Владимиром Путиным обсудил претендентов на должность посла США в России.
Обновлено в 01:15
Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено вчера в 12:04
Технологии
Facebook собирается переименовать Instagram и WhatsApp
Американская социальная сеть Facebook собирается изменить название двух, принадлежащей ей, сервисов: Instagram и WhatsApp.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Крупный пожар в районе Павелецкого вокзала локализован
Пожар в заброшенном здании в центре Москвы локализован на площади 5 тыс. кв. м, сообщили в столичном главке МЧС РФ.
Обновлено в 03:34
Общество
В Сети раскритиковали мать жениха за наряд «невесты»
Пользователи Сети обвинили женщину, которая надела на свадьбу сына платье, как у невесты, в попытке перещеголять будущую сноху.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Госдеп США раскрыл детали новых антироссийских санкций
Детали второго пакета американских санкций против России, вводимых из-за «дела Скрипалей», раскрыл Государственный департамент США.
Обновлено в 02:19
Космос
НАСА обнаружило новую пригодную для жизни планету
По словам исследователей, вновь обнаруженная планета получила название GJ 357 d. Она расположена в обитаемой зоне своего солнца и получает столько звёздной энергии, сколько и Марс.
Обновлено 01 августа в 11:17
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Единоборства
Нурмагомедов подписал новый контракт со своим менеджером
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с компанией Dominance MMA, сообщил представитель спортсмена Ризван Магомедов.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова рассекретила имя младшего сына
«Получается, что я просто провожу с сыновьями больше времени, занимаюсь уходом за ними, забочусь, а папа зарабатывает деньги, поэтому общается с ними не так много, но зато качественно и ярко», — подметила Мельникова, сообщает издание «Мел».
Обновлено вчера в 10:49
Политика
Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины
Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия
Суд арестовал студента ВШЭ по делу о беспорядках 27 июля
Обновлено вчера в 11:22
Наука
Графен помог стабилизировать двумерные материалы
Ученые из России и Японии нашли способ стабилизации двумерных материалов на основе оксида меди (II), используя графен.
Обновлено 01 августа в 03:30
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия
На Фиджи упал медицинский вертолет, погиб человек
Обновлено в 03:55
Общество
Мутко раскритиковал власти Приангарья за работу по ликвидации паводка
Обновлено вчера в 04:55
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору арбуза
В связи со скорым стартом продаж арбузов в Москве Роспотребнадзор составил рекомендации по выбору спелого плода.
Обновлено 01 августа в 09:37
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Экономика
Huawei отчиталась о рекордной выручке в России
За год доля Huawei в количестве проданных устройств увеличилась с 11 до 20%, за счет чего китайский производитель обогнал американскую Apple и занял второе место.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Сумку с 19 млн рублей украли из автомобиля на востоке столицы
На Челябинской улице неизвестный разбил стекло стоящей во дворе машины и похитил из салона сумку, в которой находилось в сумме 19 млн рублей.
Обновлено в 03:22
Здоровье
Названы регионы с наибольшим числом больных туберкулезом россиян
Больше всего россиян с активной формой туберкулеза проживает на Чукотке. В этом регионе на 100 тыс. населения приходится 526,9 пациента.
Обновлено в 02:46
Экономика
Пункт по страхованию жилья от ЧС появится в платежке ЖКХ в 14 регионах
«Если обычный полис добровольного страхования жилья для стандартной квартиры обходится в 5−7 тыс. рублей в год, то страхование жилья по региональной программе будет обходиться, ориентировочно, в 150−200 рублей в месяц, или 1800−2400 рублей в год», — сообщил Юргенс.
Обновлено вчера в 07:48
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
Футбол
Месси дисквалифицировали на три месяца
Аргентинский футболист Лионель Месси был дисквалифицирован на три месяца и оштрафован на $50 тыс. Южноамериканской федерацией футбола (КОНМЕБОЛ), сообщает официальный сайт организации.
Обновлено вчера в 20:28
Космос
Трехмерная карта звезд показывает искривленную форму Млечного Пути
Новая трехмерная карта обеспечивает более четкое изображение искаженной структуры диска Млечного пути благодаря измерениям особых звезд, называемых цефеидами.
Обновлено вчера в 05:13
Общество
Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России
Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 16:51
Общество
Петербуржцы бросились оформлять финские визы перед ужесточением правил. Спрос вырос на 30%
Количество заявлений на финский шенген резко увеличилось на фоне новостей о том, что с 1 сентября Финляндия отменяет упрощенный режим получения виз, который был доступен для жителей северо-западного региона России.
Обновлено в 03:53
Гаджеты
Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено вчера в 01:00