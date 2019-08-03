Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту оказался в центре скандала. 46-летнего специалиста высадили с самолета в аэропорту города Фаро после конфликта с экипажем.

Главного тренера «Браги» со скандалом высадили с самолета

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