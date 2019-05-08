Футбол

Главного тренера «Анжи» Адиева дисквалифицировалиЭто Кавказ 07:29

Главный тренер махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Магомед Адиев дисквалифицирован на две игры чемпионата России за оскорбление судей. Конфликт произошел после игры с красноярским «Енисеем», завершившейся счетом 1:3.
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Стало известно, кто будет руководить «Анжи» в ближайших матчах вместо Адиева

Матч ТВ11:26

Руководить «Анжи» в ближайших двух играх будет Избулатов

Чемпионат10:56

Главный тренер ФК «Анжи» Адиев дисквалифицирован на два матча

ТАСС06:25

Адиев дисквалифицирован на два матча

Советский спорт07:14

Старший тренер «Оренбурга» Айткулов дисквалифицирован на четыре матча РПЛ

РИА Новости07:18

Адиев: «Не могу сказать, что были такие оскорбления, что меня за это надо было дисквалифицировать»

Sport24.ru07:35

Александр Павленко будет руководить «Анжи» в отсутствие дисквалифицированного Адиева

Sports.ru08:35
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Футбол

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В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
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Сон Хын Мин и Лукас Моура выйдут в стартовом составе лондонского "Тоттенхэма" в ответном матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов против амстердамского "Аякса", сообщается на сайте УЕФА.
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Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США

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Происшествия

В Пензенской области застолье закончилось вызовом СОБРа

На место преступления незамедлительно прибыли сотрудники Сердобского межрайонного следственного отдела, аппарата следственного управления, УМВД России по Пензенской области и СОБРа регионального управления Росгвардии.
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Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе

Любители ленты нашли ляп съемочной группы в финальном сезоне. Стакан с кофе был в кадре на 16–19 минуте.
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Авиакомпания «Аэрофлот» в среду, 8 мая, в общей сложности отменила или перенесла 11 рейсов, которые должны были выполняться самолетами Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), свидетельствуют данные электронных табло аэропортов.
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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