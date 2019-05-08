Футбол
Главного тренера «Анжи» Адиева дисквалифицировалиЭто Кавказ 07:29
Главный тренер махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Магомед Адиев дисквалифицирован на две игры чемпионата России за оскорбление судей. Конфликт произошел после игры с красноярским «Енисеем», завершившейся счетом 1:3.
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