Футбол

Главного тренера «Анжи» Адиева дисквалифицировалиЭто Кавказ 07:29

Главный тренер махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Магомед Адиев дисквалифицирован на две игры чемпионата России за оскорбление судей. Конфликт произошел после игры с красноярским «Енисеем», завершившейся счетом 1:3.
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Стало известно, кто будет руководить «Анжи» в ближайших матчах вместо Адиева

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Руководить «Анжи» в ближайших двух играх будет Избулатов

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Адиев: «Не могу сказать, что были такие оскорбления, что меня за это надо было дисквалифицировать»

Sport24.ru07:35

Главный тренер ФК «Анжи» Адиев дисквалифицирован на два матча

ТАСС06:25

Старший тренер «Оренбурга» Айткулов дисквалифицирован на четыре матча РПЛ

РИА Новости07:18

Адиев дисквалифицирован на два матча

Советский спорт07:14

Александр Павленко будет руководить «Анжи» в отсутствие дисквалифицированного Адиева

Sports.ru08:35
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На фоне роста цен на лук украинцам посоветовали заменить его крапивой

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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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