Финансы
Доллар остается возле максимума перед выступлением ПауэллаProfinance.ru 03:57
Доллар торгуется возле 3-недельного максимума, так как доходность выросла перед речью Пауэлла.
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Шоу-бизнес
«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни
Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено вчера в 14:00
Футбол
В интернете опубликованы фотографии красной формы «Зенита»
Обновлено в 06:23
Происшествия
В Саратовской области закрыли летний лагерь после отравления детей
Детский лагерь расположен в Аткарском районе, после отравления детей учреждение было закрыто по решению ведомства.
Обновлено в 05:08
Наука
Один из самых громких звуков в океане издает небольшой червь
Впервые способность издавать столь громкие звуки в воде была обнаружена у животного, не обладающего твёрдым телом.
Обновлено в 04:30
Политика
США анонсировали значительное ослабление санкций против Huawei
Администрация президента США Дональда Трампа намерена значительно ослабить ограничения для американских компаний, сотрудничающих с китайской корпорацией Huawei.
Обновлено в 06:56
Футбол
«Барселоне» придется заплатить за Гризманна больше 120 млн евро
Изначально сообщалось, что каталонцы заплатят за француза 120 миллионов евро - это та сумма, которая прописана в контракте игрока с «Атлетико» в качестве отступных.
Обновлено вчера в 17:49
Здоровье
Первые корпуса клиники в Коммунарке возведут уже в этом году
Первые корпуса одной из самых больших в стране больниц откроют в Коммунарке до конца года.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
В России представлен новый авианосец проекта «Ламантин»
Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) представило на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге новейший авианосец проекта 11 430Э «Ламантин».
Обновлено в 07:04
Хоккей
КХЛ огласила расписание первых дней регулярного чемпионата
КХЛ огласила расписание первых двух дней регулярного чемпионата. Турнир начнется 1 сентября матчем за Кубок открытия.
Обновлено в 06:57
Экономика
Экс-директор «ВТБ Страхования» возглавит «Росгосстрах»
СК "Росгосстрах" возглавит Геннадий Гальперин, недавно покинувший должность директора СК "ВТБ Страхование", говорится в сообщении основного акционера "Росгосстраха" - банка "Открытие".
Обновлено в 06:17
Политика
Глава МИД Грузии обвинил Путина в «субъективности оценок исторических фактов»
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани, который накануне приветствовал решение президента РФ Владимира Путина не вводить против его страны экономические санкции, в среду резко раскритиковал другую часть заявления российского лидера — об истории грузино-осетинских и грузино-абхазских отношений.
Обновлено в 06:17
Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено вчера в 15:57
Шоу-бизнес
Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе
СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
Обновлено в 03:11
Политика
Посол Великобритании в США уходит в отставку
Посол Великобритании в США Ким Дэррок уходит в отставку, об этом сообщает Reuters со ссылкой на британский МИД.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
Российский сторожевик зашел в зону учений Украины и НАТО
Сторожевой корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» зашел в закрытую зону проведения совместных учений Украины и НАТО Sea Breeze.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Саакашвили в драке сломал руку пожилой женщине
Женщине потребовалась помощь медиков: врачи заявили, что пострадавшая получила перелом руки.
Обновлено вчера в 13:25
Происшествия
В Риме госпитализировали режиссера Тинто Брасса
Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс попал в римскую больницу "Сант-Андреа" и находится в отделении интенсивной терапии, сообщает в среду итальянская газета Corriere della Sera.
Обновлено в 03:42
Кино
Warnermedia представила новый стриминговый сервис
Компания WarnerMedia (до приобретения компанией AT&T в 2018 году называлась Time Warner) обнародовала название своего нового стримингового сервиса, о планах создания которого в рамках масштабной реорганизации она сообщала в марте нынешнего года.
Обновлено в 05:47
Политика
В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой
В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Муж сбежавшей с миллионами кассирши рассказал о мотивах супруги
Супруг кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, дал эксклюзивное интервью программе «Пусть говорят».
Обновлено в 06:16
Происшествия
На Красной площади задержали митингующих крымских татар
В Москве на Красную площадь вышли более 10 крымскотатарских активистов, которые держали в руках плакаты против преследования фигурантов «дела Хизб-ут-Тахрир» (запрещена в РФ).
Обновлено в 06:38
Политика
Зеленский назначил нового губернатора Киевской области
Президент Украины назначил новым главой Киевской областной государственной администрации Михаила Бно-Айрияна.
Обновлено в 05:32
Происшествия
СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
Обновлено в 03:31
Наука
«Роскосмос» показал беспилотный трактор
Обновлено в 05:10
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».
Обновлено в 06:13
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
В соцсети объявили сбор денег для башкирской кассирши
Уфимский общественник Азамат Галин рассказал РИА Новости о начале сбора пожертвований для башкирской кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 миллионов рублей, для возмещения ущерба банку.
Обновлено в 04:45
Наука
Ученые разработали новый способ похудения
Американские ученые нашли новый способ борьбы с лишним весом. Об этом сообщает Medicalxpress.
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Чите пассажирка угнала такси, не дождавшись водителя
За помощью обратился водитель такси, который, взяв пассажирку, по дороге заехал в магазин. Выйдя, он не обнаружил своей машины у входа.
Обновлено в 05:48