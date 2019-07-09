Экономика

Главная речь месяца. Чего ждут рынки от выступления председателя ФРСРБК 02:11

Процентная ставка в Соединенных Штатах в настоящее время составляет 2,5%. Еще в прошлом месяце рынок был уверен, что ФРС понизит процентную ставку сразу на 0,5%, чтобы стимулировать экономический рост. Неоднократно регулятора к этому призывал президент США Дональд Трамп.
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На рынках царит неопределенность

Finam.Ru06:30

Федрезерв может более четко артикулировать позицию относительно дальнейшей динамики ставок. Утренний комментарий ПСБ по рынку акций 10 июля 2019 г

Глас Народа01:51

Фондовые торги в США завершились разнонаправленно

Росбалт02:10

Пауэлл выступит в Конгрессе США: какие сигналы он даст рынкам?

Вести.Финанс02:10

Главная речь месяца. Чего ждут рынки от выступления председателя ФРС

РБК02:11

Федрезерв встряхнет рынки

DP.RUвчера в 13:42

ФРС против Дональда Трампа

ПРАЙМвчера в 10:19
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 07:37, Вашингтон
Политика

На Украине рассказали об управляющих страной ворах в законе

Украинские воры в законе имеют своих представителей во всех государственных учреждениях, энергетических компаниях и правоохранительных органах.
Обновлено в 05:49
Политика

Познер прокомментировал оскорбления Габунии в адрес Путина

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубое высказывание грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес российского лидера Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:44
Футбол

Тарасов заявил об угрозах судом от «Локомотива»

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что клуб угрожает ему судом.
Обновлено в 06:15
Авто

Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport

Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.
Обновлено в 02:51
Политика

Британский посол в США подал в отставку после скандала с Трампом

Посол Великобритании в США Ким Дэррок подал в отставку после международного скандала с президентом США Дональдом Трампом, говорится на сайте британского правительства.
Обновлено в 07:35
Политика

Меркель в третий раз задрожала на встрече на высшем уровне

Похожий случай произошел с канцлером 18 июня во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Берлине.
Обновлено в 07:09
Общество

Киностудия имени Горького продаст непрофильные активы на ₽4 млрд

Обновлено в 03:23
Экономика

Минэкономразвития усилит контроль за KPI в госкомпаниях

Министр экономического развития Максим Орешкин поручил ужесточить контроль над выполнением ключевых показателей эффективности (KPI) в компаниях, где доля государства превышает 50 процентов, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
Обновлено в 06:24
Экономика

Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России

Обновлено в 04:25
Общество

В детских лагерях с июня выявили более 28 т небезопасных продуктов

Роспотребнадзор с начала лета снял с реализации более 28,5 т небезопасных продуктов питания в детских оздоровительных лагерях.
Обновлено в 02:55
Политика

Директор грузинского телеканала пообещал мочиться в вино для россиян

Гендиректор телеканала "Рустави-2" Николоз Гварамия выразил готовность мочиться в вино и минеральную воду, которую перевозят из Грузии в Россию.
Обновлено в 05:32
Происшествия

В Калуге сел самолет из Черногории из-за потерявшего сознание пилота

Самолет авиакомпании Montenegro Airlines, летевший из черногорского города Тиват в "Домодедово", совершил экстренную посадку в аэропорту Калуги из-за сердечного приступа у пилота, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 07:19
Общество

В Магадане начали штрафовать за кормление голубей

Голуби создают в нашем городе не меньше проблем, чем чайки и собаки, и я призываю магаданцев воздержаться от их кормления, - заявил Гришан во время осмотра.
Обновлено вчера в 04:10
Политика

Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя

Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».
Обновлено в 06:13
Происшествия

Госдума рассмотрит законопроект о наказании за непропуск скорой

Госдума в среду, 10 июля, рассмотрит во втором чтении законопроект о наказании за создание помех врачам скорой помощи, направляющимся к пациентам, пишет «Интерфакс».
Обновлено вчера в 20:05
Армия и оружие

В России представлен новый авианосец проекта «Ламантин»

Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) представило на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге новейший авианосец проекта 11 430Э «Ламантин».
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес

Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе

СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
Обновлено в 03:11
Происшествия

ФСБ провела обыски в Доме правительства Якутии

Сотрудники Федеральной службы безопасности с утра 10 июля провели обыски в Доме правительства Якутии.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

Муж сбежавшей с миллионами кассирши рассказал о мотивах супруги

Супруг кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, дал эксклюзивное интервью программе «Пусть говорят».
Обновлено в 06:16
Гаджеты

Стали известны цены на iPhone следующего поколения

Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.
Обновлено в 07:16
Политика

В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой

В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.
Обновлено в 01:57
Происшествия

На Красной площади задержали митингующих крымских татар

В Москве на Красную площадь вышли более 10 крымскотатарских активистов, которые держали в руках плакаты против преследования фигурантов «дела Хизб-ут-Тахрир» (запрещена в РФ).
Обновлено в 06:38
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии находится в тяжелом состоянии

Состояние семилетней девочки из Ингушетии остается тяжелым, сообщили "РГ" в республиканском министерстве здравоохранения.
Обновлено вчера в 06:45
Происшествия

Задержанных сотрудников ФСБ заподозрили в новых преступлениях

Арестованных по подозрению в хищении сотрудников ФСБ проверят на возможное участие в других преступлениях.
Обновлено 08 июля в 22:55
Общество

В Армении из-за аварии в энергосистеме произошел блэкаут

Обновлено в 06:05
Политика

В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу во время движения кортежа президента в Екатеринбурге рассказал детали визита.
Обновлено в 03:13
Общество

Совфед одобрил закон об упрощении процедуры подтверждения инвалидности

Совет Федерации одобрил законопроект, который позволит людям с ограниченными возможностями отказаться от бумажных справок, подтверждающих инвалидность.
Обновлено в 07:12
Культура

Ольга Бузова станет участницей шоу «Форт Боярд»

Напомним, ранее стало известно, что новым ведущим российской версии шоу «Форд Боярд» будет музыкант Сергей Шнуров.
Обновлено вчера в 13:37
Интернет

Хакеры могут получать доступ к веб-камере устройств Apple

Ранее ИА REGNUM сообщило, что эксперты выявили в Google Play Store около 1,3 тыс. приложений, которые несанкционированно получают доступ к личным данным пользователей.
Обновлено в 02:47
Политика

Путин призвал гарантировать технологический суверенитет России

Президент упомянул о своем недавнем визите в Италию и опыте итальянцев в этой сфере.
Обновлено в 07:08
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