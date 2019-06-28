Транспорт
Главная федеральная трасса в Иркутской области перекрыта из-за паводкаИзвестия 22:08
Федеральная трасса Р-255 «Сибирь» в Иркутской области из-за паводка временно закрыта. Об этом в пятницу, 28 июня, говорится на сайте Росавтодора. «В связи с резким подъемом воды в реке Уда и протоке Застрянка», — говорится в сообщении дорожного управления «Прибайкалье».
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Вода отступает от федеральной трассы в Иркутской области, дорогу укрепили скальником
Интерфакс - Россия21:55
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