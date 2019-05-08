Армия и оружие

Новым главкомом ВМФ России назначен Николай ЕвменовТАСС 05:38

Глава Минобороны РФ отметил, что прежний главкомом адмирал Владимир Королев завершил военную службу, на которой находился 46 лет. Министр отметил большой вклад Королева в укрепление обороноспособности страны.
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Чем известен Николай Евменов

Коммерсантъ06:25

Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов назначен главкомом ВМФ России

Эхо Москвы09:32

Путин сменил главнокомандующего ВМФ

Ведомости05:50

Новым главкомом ВМФ России назначен Николай Евменов

ТАСС05:38

Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами

АН Между строк05:34

Путин сменил главкома ВМФ

Lenta.ru05:32

Путин сменил главнокомандующего Военно-морским флотом России

RT на русском12:36
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Происшествия

Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам в колонии

Обновлено в 09:21
Теннис

Хачанов уступил Вердаско во втором круге теннисного турнира в Мадриде

На турнире категории «Мастерс 1000» в Мадриде российский теннисист Карен Хачанов не сумел обыграть испанца Фернандо Вердаско.
Обновлено в 17:33
Спорт

Призовой фонд The International 2019 превысил $7 млн

Обновлено в 12:57
Происшествия

Иркутск и окрестности заволокло густым дымом лесных пожаров

Обновлено в 12:20
Общество

Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год

Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено в 08:28
Политика

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Футбол

Аякс — Тоттенхэм 2:3

Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес

Никита Ефремов закрутил роман с ведущей «Орла и Решки» Марией Иваковой

Звезд узнали зрители, которые также пришли на спортивное мероприятие: они-то и поделились подробностями свидания Ефремова и Иваковой с журналистами.
Обновлено в 12:55
Политика

Россия высылает двух шведских дипломатов

Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Хоккей

Сборная России по хоккею прилетела в Братиславу для участия в ЧМ

Обновлено в 12:51
Авто

Китай начнет экспорт подержанных автомобилей

Китай начнет экспортировать подержанные автомобили. Соответствующее разрешение для ряда городов приняло министерство торговли КНР.
Обновлено вчера в 09:45
Армия и оружие

Боевики опять обстреляли российскую авиабазу Хмеймим

Обновлено в 11:29
Финансы

Реальный эффективный курс рубля с начала года вырос на 5,3%

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в апреле 2019 года вырос на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Банка России.
Обновлено в 09:06
Происшествия

В Шереметьево произошло новое ЧП с Superjet 100

Вылет рейса SU 2118 из Москвы в Ригу был задержан в аэропорту "Шереметьево" вечером во вторник, 7 мая.
Обновлено в 02:23
Политика

Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»

Действующий президент Украины Пётр Порошенко негативно высказался об акции «Бессмертный полк», а принимающих в ней участие по всему миру людей назвал «ряжеными».
Обновлено в 19:45
Общество

Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России

Обновлено в 15:56
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Политика

Мертвец выиграл мэрские выборы в США

В ноябре 2018 года сообщалось, что умерший владелец борделей в Неваде выиграл местные выборы в законодательное собрание штата.
Обновлено в 09:50
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Театры

Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра

Обновлено в 06:06
Футбол

Блаттер подаст в суд на ФИФА с целью вернуть коллекцию часов

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер в ближайшее время подаст в суд на организацию.
Обновлено в 16:13
Музыка

Малахов вырезал Волочкову из посвященного «Евровидению» эфира

Шоумен Андрей Малахов вырезал кадры с Анастасией Волочковой из передачи "Прямой эфир", посвященной проводам Сергея Лазарева на конкурс "Евровидение" в Израиль.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
Обновлено в 07:47
Происшествия

Осьминог напал на китаянку и вцепился в ее лицо

Блогер из Китая начала трансляцию ровно в тот момент, когда осьминог уже обвил щупальцами ее лицо и, судя по тому, что происходило дальше, сильно присосался к коже.
Обновлено в 12:17
Общество

«Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам

Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.
Обновлено в 04:32
Политика

Порошенко назвал свою главную цель в политике

Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что после поражения на апрельских выборах остаётся в политике, чтобы обеспечить неотвратимость курса Незалежной в ЕС и НАТО.
Обновлено в 18:57
Армия и оружие

Трамп признал Бразилию крупнейшим союзником вне НАТО

Президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о признании Бразилии крупнейшим союзником США вне блока НАТО, следует из опубликованного заявления Белого дома.
Обновлено в 16:30
Игры

В Китае заблокировали PUBG Mobile

Компания Tencent заблокировала PUBG Mobile на территории Китая из-за отсутствия специальной лицензии для получения прибыли от мобильной версии игры.
Обновлено в 05:34
Музыка

Появилась запись первой репетиции Сергея Лазарева для «Евровидения»

Обновлено вчера в 11:25
Происшествия

Четыре ребенка погибли в результате пожара в Нью-Йорке

18 апреля полиция в Нью-Йорке задержала мужчину, который пытался войти в собор Святого Патрика с двумя канистрами бензина и жидкостью для розжига.
Обновлено в 20:09
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Российский военачальник. Командующий Северным флотом - Объединённым стратегическим командованием «Север» с апреля 2016 года. Адмирал.
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