Армия и оружие
Главком ВМФ России Владимир Королев рассказал, какие корабли составят основу океанских группировок российского военного флота. По его словам, «в перспективе» такой основой будут фрегаты и большие десантные корабли с «повышенными боевыми возможностями», пишет «Красная Звезда».
Взгляд.ру19:35
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Армия и оружие
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Обновлено в 18:56
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Обновлено в 12:48
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