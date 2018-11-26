Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв заявил, что ремонт крейсера «Адмирал Кузнецов» идёт в соответствии с графиком. Об этом он сказал в интервью газете «Красная Звезда».

Армия и оружие Армия и оружие Задержанные в Черном море корабли ВМС Украины доставят в порт Керчи Задержанные в Черном море за незаконное пересечение российской границы три корабля ВМС Украины доставят в порт Керчи.

Армия и оружие Армия и оружие ВКС России нанесли удары по позициям обстрелявших Алеппо боевиков Самолёты ВКС России нанесли удары по позициям террористов, 24 ноября атаковавших сирийский Алеппо химическими боеприпасами.

Армия и оружие Армия и оружие ВСУ начали массированный обстрел жилых районов ДНР Украинские силовики начали массированный обстрел жилых кварталов в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщает корреспондент РИА Новости.

Армия и оружие Армия и оружие Первая партия арктических ЗРК «Тор-М2ДТ» поступила на вооружение Первая партия арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" поступила в распоряжение российской армии, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Армия и оружие Армия и оружие На Украине по тревоге подняли военную прокуратуру Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в своем фейсбуке сообщил, что военная прокуратура Южного региона и часть прокуратуры зоны Операции объединенных сил (ООС) подняты по тревоге после якобы атаки российских пограничников на украинские военные суда.

Армия и оружие Армия и оружие Амфибийно-десантная группа ВМС США вошла в Средиземноморье В акваторию Средиземного моря через Гибралтарский пролив вошли ударная амфибийно-десантная корабельная группа ВМС США, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные мониторинга западных морских ресурсов.

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР высмеяли заявление ВСУ о захвате населенного пункта в Донбассе Напомним, ранее в социальной сети Facebook военные украинских вооруженных сил (ВСУ) сообщили о взятии под контроль населенного пункта Рассадки, который расположен в Донецкой области в так называемой серой зоне.

Армия и оружие Армия и оружие Кубок завоевали слушатели Военного университета Самой многочисленной оказалась делегация Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ, выставившая две команды.

Армия и оружие Армия и оружие В России разрабатывают танк-беспилотник с пушкой-рельсотроном Сообщается, что в России планируют строительство танков с электромагнитными пушками и боевыми лазерами.

Армия и оружие Армия и оружие Новая РЛС взяла под контроль небо над Центральной Россией «Новая РЛС повысила боевые возможности Западного военного округа по контролю воздушного пространства в южной части Центральной России», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Армия и оружие Армия и оружие Новым главой Генштаба армии Израиля стал генерал-десантник Авив Кохави В воскресенье, 25 ноября, правительство Израиля утвердило новым главой Генштаба генерала-десантника Авива Кохави.

Армия и оружие Армия и оружие СМИ сообщили о намерении ФРГ увеличить армию

Армия и оружие Армия и оружие Сенатор от Севастополя не видит опасности в кораблях ВМС Украины Относительно ситуации вокруг вторжения украинских военных кораблей в акваторию Черного моря высказался сенатор от Севастополя, вице-адмирал Валерий Куликов.

Армия и оружие Армия и оружие Грузия и ФРГ заключат соглашение о сотрудничестве в военной сфере Министр обороны Грузии Леван Изория совершит визит в Германию, в ходе которого будет подписано соглашение о сотрудничестве в военной сфере между двумя странами.