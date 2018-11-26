Армия и оружие

Главком ВМФ России рассказал о ремонте крейсера «Адмирал Кузнецов»
RT на русском
18:44

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв заявил, что ремонт крейсера «Адмирал Кузнецов» идёт в соответствии с графиком. Об этом он сказал в интервью газете «Красная Звезда».
RT на русском18:44
с чего всё началось

Россия укрепляет статус океанской державы

Отряд кораблей российского флота во главе с большим противолодочным кораблём «Североморск».
Красная звезда17:19

Подробнее о событии

Главком ВМФ РФ рассказал о ходе ремонта «Адмирала Кузнецова»

ТК Звезда20:42

Главком ВМФ РФ рассказал о ходе ремонта «Адмирала Кузнецова»

Известия20:01

Главком ВМФ РФ рассказал о ходе ремонтных работ на крейсере «Адмирал Кузнецов»

ФАН19:35

Главком ВМФ России рассказал о ремонте крейсера «Адмирал Кузнецов»

RT на русском18:44

Главком ВМФ РФ рассказал о темпах ремонта «Адмирала Кузнецова»

Московский Комсомолец18:15

Ремонт крейсера «Адмирал Кузнецов» идет в соответствии с графиком

ТАСС17:19
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 20:57, Ашберн
Армия и оружие

В ФСБ сообщили о задержании нарушивших границу РФ украинских судов

Отмечается, что три судна ВМС Украины не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ России и Черноморского флота РФ о немедленной остановке, а также опасно маневрировали.
Обновлено в 20:11
Армия и оружие

ВКС России нанесли удары по позициям обстрелявших Алеппо боевиков

Самолёты ВКС России нанесли удары по позициям террористов, 24 ноября атаковавших сирийский Алеппо химическими боеприпасами.
Обновлено в 20:31
Армия и оружие

ВСУ начали массированный обстрел жилых районов ДНР

Украинские силовики начали массированный обстрел жилых кварталов в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 20:16
Армия и оружие

Первая партия арктических ЗРК «Тор-М2ДТ» поступила на вооружение

Первая партия арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" поступила в распоряжение российской армии, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Обновлено в 19:17
Армия и оружие

ГП Украины проверит Россию по статье об агрессии

Утром 25 ноября три судна украинских ВМС пересекли государственную границу России и выдвинулись к Керченскому проливу.
Обновлено в 17:45
Армия и оружие

Ударная группировка американских ВМС вошла в Средиземное море

Ударная амфибийно-десантная группа кораблей ВМС США вошла в акваторию Средиземного моря.
Обновлено в 20:09
Армия и оружие

В ЛНР высмеяли заявление ВСУ о захвате населенного пункта в Донбассе

Напомним, ранее в социальной сети Facebook военные украинских вооруженных сил (ВСУ) сообщили о взятии под контроль населенного пункта Рассадки, который расположен в Донецкой области в так называемой серой зоне.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие

Кубок завоевали слушатели Военного университета

Самой многочисленной оказалась делегация Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ, выставившая две команды.
Обновлено в 17:46
Армия и оружие

В России разрабатывают танк-беспилотник с пушкой-рельсотроном

Сообщается, что в России планируют строительство танков с электромагнитными пушками и боевыми лазерами.
Обновлено в 20:05
Армия и оружие

Новым главой Генштаба армии Израиля стал генерал-десантник Авив Кохави

В воскресенье, 25 ноября, правительство Израиля утвердило новым главой Генштаба генерала-десантника Авива Кохави.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие

Новая РЛС взяла под контроль небо над Центральной Россией

«Новая РЛС повысила боевые возможности Западного военного округа по контролю воздушного пространства в южной части Центральной России», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:02
Армия и оружие

СМИ сообщили о намерении ФРГ увеличить армию

Обновлено в 13:30
Армия и оружие

Грузия и ФРГ заключат соглашение о сотрудничестве в военной сфере

Министр обороны Грузии Леван Изория совершит визит в Германию, в ходе которого будет подписано соглашение о сотрудничестве в военной сфере между двумя странами.
Обновлено в 16:26
Армия и оружие

Британия опасалась химатаки на миноносец после отравления в Солсбери

Находившийся в Черногории экипаж британского эскадренного миноносца HMS Duncan получил распоряжение экстренно вернуться на борт корабля, когда стало известно об инциденте с отравлением в Солсбери 4 марта.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности и Военная Академия Генерального Штаба провели круглый стол

Организатором круглого стола выступил Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности.
Обновлено в 19:36
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