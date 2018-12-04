Происшествия
Против руководства колонии после скандала с Цеповязом возбудили дело
Против руководства колонии после скандала с Цеповязом возбудили делоРБК05:58
Генпрокуратура сообщила о том, что против руководства исправительной колонии № 3 в Амурской области, где отбывает наказание Вячеслав Цеповяз, уголовное дело о превышении полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ). Об этом заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной, передает «РИА Новости».
РБК05:58
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