Генпрокуратура сообщила о том, что против руководства исправительной колонии № 3 в Амурской области, где отбывает наказание Вячеслав Цеповяз, уголовное дело о превышении полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ). Об этом заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной, передает «РИА Новости».

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