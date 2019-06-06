Происшествия
Главбуха посольства РФ в Израиле обвинили в хищении 49 млн рублейРоссийская газета 06:00
Следственный комитет РФ расследовал многомиллионное хищение денежных средств посольства РФ в Израиле. В четверг уголовное дело было отправлено в Генпрокуратуру на утверждение обвинительного заключения. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ.
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Брэд Питт показал новую девушку
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Политика
Папа Римский встретится с Путиным
Обновлено в 04:12
Армия и оружие
Россия построит 76 истребителей Су-57
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Происшествия
Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
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Экономика
Орешкин предрек рецессию из-за роста потребкредитов в России
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что через два года Россия может столкнуться с рецессией в экономике.
Обновлено в 04:55
Политика
Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Калви на ПМЭФ
Президент России Владимир Путин знает список бизнесменов, которые будут участвовать на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:17
Здоровье
Ученые назвали необходимое количество шагов в день для продления жизни
Американские ученые назвали необходимый уровень ежедневной активности для продления жизни.
Обновлено в 05:12
Политика
Рада отказалась от законопроекта Зеленского о незаконном обогащении
Верховная Рада снова отказалась рассматривать законопроект, внесенный президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Обновлено в 05:57
Происшествия
В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента
ГУСП отвечает за состояние мобилизационной готовности страны и курирует сеть засекреченных бункеров, подземных тоннелей и сооружений по всей России.
Обновлено в 03:54
Здоровье
Минздрав обсуждает вопрос повышения порога детства в России до 21 года
Вопрос увеличения детского возраста в России до 21 года обсуждается в Минздраве.
Обновлено в 04:22
Футбол
Клубы РПЛ выступили за расширение лиги
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, ознакомленный с ходом заседания, 15 клубов РПЛ выступили за расширение лиги до 18 команд.
Обновлено в 06:03
Кино
Ушел из жизни актер Александр Кузнецов
Обновлено в 06:12
Общество
В Барнауле уволен вице-мэр, ответственный за городское хозяйство
Заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Александр Алексеенко 6 июня освобождён от занимаемой должности.
Обновлено в 04:48
Экономика
Правительство пообещало защитить «Яндекс» от ФСБ
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что компания «Яндекс» не станет жертвой административного давления. Его слова приводит «Интерфакс».
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Челябинской области участковый застрелил напавшего на него мужчину
Участковый полицейский под Челябинском застрелил из табельного оружия мужчину, подозреваемого в убийстве матери, когда тот напал на него с ножом, сообщает ГУМВД по региону.
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Волгограде задержали ОПГ, занимавшуюся сбытом молочного фальсификата
Сливочное масло, творог и сметана распространялись по учреждениям здравоохранения, соцзащиты, магазинам и другим организациям Правоохранительные органы задержали участников организованной преступной группы, занимавшейся в Волгограде сбытом фальсифицированной молочной продукции.
Обновлено в 01:32
Шоу-бизнес
Рианна арендовала частный остров для записи нового альбома
Источник издания отметил, что в полном одиночестве знаменитость оставаться не собирается и уже пригласила близких провести с ней время на острове.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие
ВСУ обстреляли район Васильевской насосной станции в ДНР
Украинские вооруженные формирования сегодня утром подвергли обстрелу район Васильевской насосной станции под Ясиноватой.
Обновлено в 05:03
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у новосибирского банка «Взаимодействие»
Центральный Банк России отозвал лицензию у новосибирского коммерческого банка «Взаимодействие» с четверга, 6 июня.
Обновлено вчера в 22:01
Технологии
Британские учёные будут использовать данные из социальных сетей в попытках уменьшить количество самоубийств среди студентов
В рамках проекта учёные намерены разработать инструмент раннего оповещения, который сможет выявлять в социальных сетях те данные, которые указывают на возможные проблемы психического здоровья студентов.
Обновлено в 05:34
Политика
Нового врио главы Астраханской области представили общественности
Несколько минут назад в Большом зале администрации Астраханской области началось представление нового временно исполняющего обязанности главы региона Игоря Бабушкина.
Обновлено в 05:57
Здоровье
Клиника кризисной помощи для подростков открылась в Москве
Первая в столице клиника кризисной помощи для подростков открылась на базе Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой на юге Москвы.
Обновлено вчера в 06:01
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК сообщил, что в апреле 2014 года глава Госдепартамента США Джон Керри предложил ему "для порядка" провести повторный референдум в Крыму.
Обновлено в 02:59
Политика
Сечин: США завладели некоторыми отраслями промышленности России
Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что США добились контроля над некоторыми отраслями российской промышленности при помощи санкций против «Русала».
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес
С днем рождения, Бари Алибасов!
Обновлено в 02:00
Происшествия
В квартире заместителя мэра Нягани нашли бордель
Обновлено вчера в 09:36
Космос
Роборука поможет миссии InSight возобновить бурение
Роботизированная рука автоматической марсианской станции InSight сможет помочь буровой установке HP3 возобновить работу, немного приподняв ее, тем самым скомпенсировав отдачу при ударах.
Обновлено в 03:51
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Кучму изменником
Глава украинской делегации ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев обвинил экс-президента Украины Леонида Кучму в государственной измене.
Обновлено в 05:18
Экономика
США начали активно вкладывать деньги в Россию
В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России.
Обновлено в 01:35