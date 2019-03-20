Происшествия
Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонииТАСС 09:47
Куйбышевский районный суд Петербурга признал виновным бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) в создании организованного преступного сообщества ("тамбовской" ОПГ) и по совокупности ранее полученных наказаний приговорил его к 24 годам колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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