Происшествия

Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонииГазета.Ru 11:05

Суд в Петербурге признал Владимира Барсукова виновным в организации "тамбовской" ОПГ и приговорил его к 24 годам колонии строгого режима. Еще одного фигуранта дела - Вячеслава Дрокова - приговорили к 21 годам тюрьмы. Барсуков во время оглашения приговора разгадывал в зале суда сканворд.
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Четверть века за ОПГ: «ночного губернатора» осудили на 24 года по делу «тамбовских»

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Лидера тамбовской ОПГ приговорили к 24 годам строгого режима

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Newvz.ru18 марта в 05:51
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Владимир Сергеевич Барсуков
Российский криминальный авторитет, лидер так называемой Тамбовской организованной преступной группировки из Санкт-Петербурга.
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