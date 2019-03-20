Происшествия
Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонииГазета.Ru 11:05
Суд в Петербурге признал Владимира Барсукова виновным в организации "тамбовской" ОПГ и приговорил его к 24 годам колонии строгого режима. Еще одного фигуранта дела - Вячеслава Дрокова - приговорили к 21 годам тюрьмы. Барсуков во время оглашения приговора разгадывал в зале суда сканворд.
Читать в источнике
Оценить95
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 12:29, Ашберн
Авто
Skoda Karoq начнут выпускать в России осенью 2019 года
Обновлено в 12:03
Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 61,4 млрд рублей
Ранее Минфин сообщал о намерении разместить в среду три выпуска ОФЗ - ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26226 с погашением 7 октября 2026 года, ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26225 с погашением 10 мая 2034 года в объеме остатков и ОФЗ-ИН выпуска 52002 с погашением 2 февраля 2028 года в объеме 5,204 млрд рублей по номинальной стоимости.
Обновлено в 08:17
Политика
Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании Астаны в Нурсултан.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес
Ваенга отменила концерты из-за болезни
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Марина Александрова поделилась секретом стройности
Обновлено в 01:47
Театры
Скончался оперный певец Сергей Балашов
Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Обновлено в 09:35
Хоккей
Гиматов забил в матче КХЛ впервые за шесть лет
Начиная с сезона-2013/14, хоккеист провел в КХЛ в общей сложности 56 матчей. Предыдущая шайба Гиматова датирована 17 января 2013 года.
Обновлено в 10:52
Футбол
Хёнесс: «Бавария» вложит в трансферы больше, чем когда-либо в истории
«Бавария» сделает самые крупные инвестиции в трансферы за всю историю.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Девочку-маугли выписали из больницы
Пятилетнюю москвичку Любу, которую СМИ окрестили девочкой-маугли с Ленинградского шоссе, выписали из московской клинической больницы имени Башляевой.
Обновлено в 10:15
Армия и оружие
В США провели испытания одноразового грузового беспилотника
В США разработчики из стартапа Logistics Gliders провели испытания одноразового грузового беспилотника. Об этом сообщает Aviation Week.
Обновлено в 04:20
Общество
В Госдуме рассмотрят возврат сезонного перевода времени
Депутат от фракции «Единая Россия» Андрей Барышев внес в Госдуму законопроект, в котором он предлагает вернуть сезонный перевод времени.
Обновлено вчера в 16:01
Футбол
Юношеская сборная России сыграла вничью с Азербайджаном в Краснодаре
Юношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) на поле в Краснодаре не смогла переиграть команду Азербайджана в стартовом матче Элитного раунда Евро-2019.
Обновлено в 11:52
Авто
Nissan Terrano получил системы Apple CarPlay и Android Auto
Обновлено в 10:30
Политика
Алексей Текслер назначен врио губернатора Челябинской области
Обновлено вчера в 12:27
Футбол
«Порту» продлил контракт с Икером Касильясом
«Порту» продлил контракт с голкипером команды Икером Касильясом. Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 08:02
Музыка
Барецкий обвинил новую жену Шнурова в роспуске «Ленинграда»
Барецкий считает, что на решение Шнурова могла повлиять его новая супруга Ольга Абрамова.
Обновлено в 10:01
Политика
Радован Караджич приговорен к пожизненному сроку
Обновлено в 10:25
Политика
Украина ввела новые санкции против России
Под санкции попали российские компании, бизнесмены, политики, депутаты и работники силовых структур, которые, как утверждают в Киеве, якобы были причастны к инциденту в Керченском проливе, участвовали в строительстве Крымского моста, а также в проведении выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса.
Обновлено в 11:29
Здоровье
Росздравнадзор направил запросы производителям амиодарона
Росздравнадзор после сообщений СМИ о дефиците в аптеках препарата от аритмии «Амиодарон» направил запросы производителям лекарства.
Обновлено вчера в 04:02
Футбол
В Испании предложили клонировать Месси
Глава Европейского генного архива Аркади Наварро заявил, что готов клонировать нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси.
Обновлено в 12:18
Экономика
С апреля больше 3 миллионов жителей Донбасса могут остаться без воды
Без воды могут остаться 3 миллиона 265 тысяч человек, - сообщили в «Компании «Вода Донбасса»».
Обновлено в 12:01
Спорт
Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира в Японии
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила с короткой программе на чемпионате мира в Японии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:03
Происшествия
В Якутии задержали группу людей, устроивших погром в овощных киосках
Обновлено вчера в 20:11
Наука
В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост
В 2017-м исследователи с помощью эхолотов обнаружили на дне несколько бугров, год назад на дне был вскрыт культурный слой XIV-XVI веков, под которыми нашли опору неизвестного моста.
Обновлено вчера в 09:11
Происшествия
В Лондоне арестовали обвиняемого в выводе из госбанка $2 млрд индийца
В Лондоне полицейские арестовали бизнесмена из Индии Нирава Моди, которого индийские власти разыскивают по обвинению в причастности к хищению около $2 млрд у банка Punjab National Bank, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 07:28
Политика
Правительство Украины продлило контракт с главой «Нафтогаза»
Правительство Украины решило продлить контракт с главной НАК «Нафтогаз» Андреем Коболевым и командой руководителей компании, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщило 20 марта издание Strana.ua.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Началову похоронят рядом с Малашенко
Обновлено в 10:46
Спорт
Зеппельт рассказал, кто пользовался услугами допинг-врача Шмидта
По словам Зеппельта, всего услугами доктора начиная с конца 2011 года пользовались не меньше 21 спортсмена, которые являлись представителями восьми европейских наций и пяти видов спорта — трех зимних и двух летних.
Обновлено в 09:38