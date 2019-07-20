Армия и оружие
Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и КитаяРИА Новости вчера в 16:50
Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
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Футбол
«Крылья Советов» - «Арсенал»: еще одна победа хозяев?
В прошлом туре «Крылья Советов» расправились с ЦСКА – в нашем прогнозе мы оценили их шансы на успех в игре с «Арсеналом» 20 июля.
Обновлено вчера в 06:41
Политика
МИД Ирана заявил о законности задержания танкера Stena Impero
Накануне Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом.
Обновлено в 07:23
Политика
Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады
Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Политика
Медведчук рассказал, как Украина может договориться с Россией
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своём Twitter заявил, что украинские власти могут договориться с Россией, но не с позиции ультиматума или шантажа.
Обновлено в 10:10
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
В России могут ввести степень PhD
Министерство науки и высшего образования РФ рассматривает возможность введения ученой степени Doctor of Philosophy (PhD) в качестве дополнения к уже действующей системе степеней.
Обновлено в 11:46
Общество
Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем
Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.
Обновлено в 08:40
Политика
Трамп намерен обсудить с премьером Швеции арест рэпера A$AP Rocky
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что намерен обсудить с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном ситуацию с рэпером A$AP Rocky, который был арестован в этой стране.
Обновлено вчера в 19:17
Энергетика
Цена на бензин в Грузии достигла исторического максимума
Цена на бензин автозаправочных станций Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Гаджеты
Apple готовит аналог разрабатываемой Huawei операционной системы
Компания Apple к 2020 году может выпустить новую операционную систему, получившую название SiriOS.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено в 11:12
Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Политика
Пушков прокомментировал реплику Омеляна в адрес Зеленского
Реплика министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в адрес президента страны Зеленского не осталась без внимания в России.
Обновлено в 11:34
Происшествия
SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.
Обновлено в 10:15
Футбол
СМИ анонсировали переход нападающего «Марселя» в «Спартак»
Нападающий «Марселя» Клинтон Н’Жие в ближайшее время подпишет контракт с московским «Спартаком», сообщает Total Football.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено в 05:51
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Кино
Netflix показал двухминутный тизер первого сезона «Ведьмака»
Обновлено вчера в 18:23
Армия и оружие
В ЛНР заявили о готовности развернуть новый КПП
В самопровозглашенной ЛНР заявили, что любые односторонние действия Киева по ремонту моста на КПП "Станица Луганская" будут восприниматься как акт агрессии.
Обновлено вчера в 13:06
Экономика
Власти предложили c 2021 года ограничить покупку иностранных акций
Поправки касаются инвестиций в ценные бумаги и не затрагивают валютные операции и покупку драгметаллов.
Обновлено в 05:00
Общество
В Красноярск вернулась дымка от лесных пожаров
Обновлено в 05:32
Общество
Названо количество россиян с зарплатой больше миллиона
В 2017 году в категорию работников, получающих более 1 млн рублей в месяц попало 6988 россиян, что на 38% меньше количества работников данной категории в текущем году.
Обновлено вчера в 13:16
Армия и оружие
Иран ответил на заявление США о сбитом беспилотнике
Дональд Трамп заявил, что универсальный десантный корабль ВМС США Boxer сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
Обновлено 18 июля в 19:59
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
В учениях НАТО в Грузии поучаствуют более 3000 военных
В Грузии с 27 июля по 9 августа пройдут международные учения Agile Spirit 2019, в них примут участие более 3 тыс. военнослужащих из 14 стран — членов и партнёров Североатлантического альянса.
Обновлено в 08:39
Футбол
Волгоградский «Ротор» на выезде обыграл красноярский «Енисей»
Обновлено в 07:45