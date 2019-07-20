Армия и оружие

Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и КитаяРИА Новости вчера в 16:50

Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
Читать в источнике
Обсудить9

Подробнее о событии

Почему Пентагон назвал Россию главной угрозой США в краткосрочной перспективе

RT на русском11:01

Глава разведки США оценил уровень угрозы России и Китая

News.ru09:16

Американская военная разведка считает, что Россия, Китай и Иран не стремятся к войне с США

ТАССвчера в 17:16

Глава военной разведки США сравнил угрозы от Китая и России

РБКвчера в 21:33

Если «припереть к стенке», то… Глава военной разведки США «измерил» угрозы от России и Китая

Царьградвчера в 18:08

Глава военной разведки США сопоставил угрозы России и Китая

Газета.Ru04:25

Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и Китая

РИА Новостивчера в 16:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 12:38, Вашингтон
Футбол

«Крылья Советов» - «Арсенал»: еще одна победа хозяев?

В прошлом туре «Крылья Советов» расправились с ЦСКА – в нашем прогнозе мы оценили их шансы на успех в игре с «Арсеналом» 20 июля.
Обновлено вчера в 06:41
Политика

МИД Ирана заявил о законности задержания танкера Stena Impero

Накануне Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом.
Обновлено в 07:23
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено в 09:15
Политика

Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады

Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Политика

Медведчук рассказал, как Украина может договориться с Россией

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своём Twitter заявил, что украинские власти могут договориться с Россией, но не с позиции ультиматума или шантажа.
Обновлено в 10:10
Политика

Российское посольство показало карту с украинским Крымом

Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Политика

В России могут ввести степень PhD

Министерство науки и высшего образования РФ рассматривает возможность введения ученой степени Doctor of Philosophy (PhD) в качестве дополнения к уже действующей системе степеней.
Обновлено в 11:46
Общество

Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем

Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.
Обновлено в 08:40
Единоборства

Боксёру Дадашеву проводят трепанацию черепа после боя с Матиасом

Обновлено в 03:43
Политика

Трамп намерен обсудить с премьером Швеции арест рэпера A$AP Rocky

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что намерен обсудить с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном ситуацию с рэпером A$AP Rocky, который был арестован в этой стране.
Обновлено вчера в 19:17
Энергетика

Цена на бензин в Грузии достигла исторического максимума

Цена на бензин автозаправочных станций Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Гаджеты

Apple готовит аналог разрабатываемой Huawei операционной системы

Компания Apple к 2020 году может выпустить новую операционную систему, получившую название SiriOS.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено в 11:12
Политика

На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице

Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Происшествия

В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро

Обновлено в 12:14
Политика

Пушков прокомментировал реплику Омеляна в адрес Зеленского

Реплика министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в адрес президента страны Зеленского не осталась без внимания в России.
Обновлено в 11:34
Происшествия

SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.
Обновлено в 10:15
Футбол

СМИ анонсировали переход нападающего «Марселя» в «Спартак»

Нападающий «Марселя» Клинтон Н’Жие в ближайшее время подпишет контракт с московским «Спартаком», сообщает Total Football.
Обновлено в 11:19
Происшествия

Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова

Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено в 05:51
Политика

Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским

Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Кино

Netflix показал двухминутный тизер первого сезона «Ведьмака»

Обновлено вчера в 18:23
Армия и оружие

В ЛНР заявили о готовности развернуть новый КПП

В самопровозглашенной ЛНР заявили, что любые односторонние действия Киева по ремонту моста на КПП "Станица Луганская" будут восприниматься как акт агрессии.
Обновлено вчера в 13:06
Экономика

Власти предложили c 2021 года ограничить покупку иностранных акций

Поправки касаются инвестиций в ценные бумаги и не затрагивают валютные операции и покупку драгметаллов.
Обновлено в 05:00
Общество

В Красноярск вернулась дымка от лесных пожаров

Обновлено в 05:32
Общество

Названо количество россиян с зарплатой больше миллиона

В 2017 году в категорию работников, получающих более 1 млн рублей в месяц попало 6988 россиян, что на 38% меньше количества работников данной категории в текущем году.
Обновлено вчера в 13:16
Армия и оружие

Иран ответил на заявление США о сбитом беспилотнике

Дональд Трамп заявил, что универсальный десантный корабль ВМС США Boxer сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
Обновлено 18 июля в 19:59
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал многомиллионные зарплаты артистов

Обновлено в 07:30
Происшествия

Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие

В учениях НАТО в Грузии поучаствуют более 3000 военных

В Грузии с 27 июля по 9 августа пройдут международные учения Agile Spirit 2019, в них примут участие более 3 тыс. военнослужащих из 14 стран — членов и партнёров Североатлантического альянса.
Обновлено в 08:39
Футбол

Волгоградский «Ротор» на выезде обыграл красноярский «Енисей»

Обновлено в 07:45
Главное