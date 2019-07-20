Армия и оружие
Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и КитаяРИА Новости вчера в 16:50
Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
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Авто
Hyundai Accent и Elantra оснастят вариатором
Компания Hyundai решила сделать бесступенчатую трансмиссию более массовой — теперь она будет доступна на модели Accent (на нашем рынке продается под именем Solaris) и старшем седане Elantra.
Обновлено вчера в 05:44
Армия и оружие
Петербург навестит ракетный эсминец «Си Ань» из Китая
В среду, 24 июля, в Санкт-Петербург прибудет ракетный эсминец ВМС Китая «Си Ань».
Обновлено в 09:54
Гаджеты
Фотограф Fritzchens Fritz показал внутренности процессора AMD Ryzen 5 3600
Фотограф Fritzchens Fritz «препарировал» AMD Ryzen 5 3600 и показал как он выглядит внутри.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.
Обновлено в 09:02
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Политика
Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для дочери режиссера
Американский кинорежиссер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина стать крестным отцом для его дочери.
Обновлено вчера в 16:57
Хоккей
ВХЛ. Жердев не прибыл в расположение «Тамбова» по неизвестной причине
Нападающий Николай Жердев не прибыл в расположение «Тамбова», сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 09:41
Музыка
Гости «Нашествия» спели «Траву у дома» для экипажа МКС
Обновлено в 08:36
Здоровье
Вспышки эпидемий ожидаются в России
Новые болезни и эпидемии могут появиться в России. Виной всему – глобальное потепление.
Обновлено в 06:32
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
«Цифровой» F-35 назвали «айфоном» по сравнению с российским Су-57
Военный эксперт Андрей Фролов назвал американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II «айфоном» в сравнении с российским Су-57.
Обновлено вчера в 15:18
Политика
Пушков прокомментировал претензии Омеляна к Зеленскому
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего "цирком" указ президента Владимира Зеленского о повышении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 10:31
Космос
Найденный австралийцем «золотой самородок» оказался метеоритом
Небесное тело могло упасть на Землю от 100 до 1000 лет назад Австралийские геологи исследовали найденный золотоискателем Дэвидом Хоулом 17-килограмовый камень и выяснили, что это не "золотой самородок", а упавший с неба метеорит.
Обновлено вчера в 10:54
Экономика
В России станет больше безработных предпенсионного возраста
В первом полугодии 2019 года среднемесячное число официально зарегистрированных безработных граждан предпенсионного возраста составило 92 тыс. человек, а в 2020 году их будет до 150 200 человек.
Обновлено в 08:29
Происшествия
На Киевской таможне задержали грузовик с 98 картинами из Франции
Грузовик с 98 художественными полотнами из Франции задержали на Киевской таможне.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Мумифицированный эмбрион нашли в туалете самолета
Обновлено в 05:09
Футбол
Гол Гринвуда принес «МЮ» победу над «Интером»
"Манчестер Юнайтед" в матче Международного кубка чемпионов в Сингапуре с минимальным счетом победил "Интер" (1:0). Единственный гол забил 17-летний нападающий Мэйсон Гринвуд.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Пропавшего в Польше российского мальчика нашли мертвым
Полиция обнаружила тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика, имевшего российское гражданство, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено в 10:54
Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Политика
В Иране заявили о задержании британского танкера в Ормузском проливе
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о задержании в районе Ормузского пролива британского нефтяного танкера Stena Impero.
Обновлено вчера в 14:13
Происшествия
В Амурской области девять человек пострадали в ДТП
В результате столкновения автомобилей Toyota Mark II и Toyota Hiace в Амурской области пострадали девять человек, включая четверых несовершеннолетних, сообщается на сайте ГУ МВД по региону.
Обновлено в 02:04
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Обновлено вчера в 23:29
Общество
Иркутский губернатор отчитался о выплатах пострадавшим от паводка
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал о проведенных за 18 суток после паводка масштабных работах и получении положенных выплат 99% пострадавших.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой
Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Толпа насмерть забила мужчину за убийство павлина
Обновлено в 09:27
Общество
Голландская авиакомпания извинилась за гомофобную политику
Голландская авиакомпания KLM извинилась за гомофобную политику.
Обновлено в 03:50
Общество
Участница конкурса красоты удивила жюри выбором купальника
Участница конкурса красоты "Мисс Англия" мусульманка Айша Хан удивила жюри выбором купальника, пишет The Sun.
Обновлено в 10:01
Музыка
Белорусского комика не пустили на Украину из-за посещения Крыма
Белорусского комика Ваню Усовича, у которого был запланирован концерт на Украине, не пустили в страну.
Обновлено в 08:56
Политика
Болтон: США не успокоятся, пока Мадуро не уйдёт в отставку
«США не успокоятся, пока не уйдёт деспотичный Мадуро и коррупционеры не прекратят злоупотребления против венесуэльцев», — написал Болтон, комментируя введение Минфином США новых санкций против Венесуэлы.
Обновлено в 01:21