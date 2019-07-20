Армия и оружие
Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и КитаяРИА Новости вчера в 16:50
Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
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Политика
Посольство России выложило карту с украинским Крымом
Обновлено в 01:48
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии
"Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.
Обновлено в 00:10
Политика
Украинский министр назвал указ Зеленского цирком
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком указ президента страны Владимира Зеленского об улучшении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 01:36
Единоборства
Российский боксер Дадашев госпитализирован с отеком мозга после боя
В больнице у Дадашева диагностировали сильный отек мозга, после чего спортсмена быстро прооперировали.
Обновлено в 02:36
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Энергетика
Путин объяснил опасность ограничения цен на топливо
Российский лидер Владимир Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на моторное топливо.
Обновлено вчера в 13:44
Шоу-бизнес
Сестра Ольги Бузовой тоже решила стать певицей
Сестра Ольги Бузовой — Анна Бузова - решила пойти по стопам певицы и тоже выйти на большую сцену.
Обновлено в 04:28
Наука
Выявлена связь между риском возникновения рака и рентгеном
Исследователи обнаружили связь между употреблением ста миллилитров содержащего сахар напитка, включая 100% фруктовый сок, и повышением риска развития онкологии на 18% и рака груди на 22%.
Обновлено вчера в 19:48
Футбол
«Интер» предлагает 12 млн евро за Джеко, «Рома» требует 20
«Интер» по-прежнему не может договориться о трансфере форварда «Ромы» Эдина Джеко.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду ради Зеленского
Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что снимает свою партию с выборов в Раду и призывает голосовать за партию президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие
Пентагон подтвердил решение о переброске военных в Саудовскую Аравию
Временно исполняющий обязанности главы Пентагона Ричард Спенсер разрешил переброску американских вооружённых сил в Саудовскую Аравию для дальнейшего развёртывания военного контингента, сообщило Центральное командование США.
Обновлено вчера в 20:28
Технологии
Российский историк назвал доказательства высадки американцев на Луну
Программа "Аполлон" была принята в 1961 году, а на следующий год ее цель – высадку человека на Луне - в своей знаменитой речи озвучил президент США Джон Кеннеди.
Обновлено вчера в 20:07
Футбол
Хет-трик Ибрагимовича принёс «Лос-Анджелес Гэлакси» победу в матче MLS
Встреча завершилась со счётом 3:2. В составе «Гэлакси» хет-трик оформил 37-летний шведский форвард Златан Ибрагимович.
Обновлено в 03:13
Происшествия
В Подмосковье задержали двух следователей СК
В Московской области задержаны два следователя территориальных отделов Следственного комитета по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн рублей.
Обновлено в 03:24
Здоровье
Врачи назвали топ-7 самых опасных «молодежных» болезней
Обновлено в 02:31
Происшествия
На Ямале грузовой поезд сошел с рельсов
Грузовой поезд сошел с рельсов на железной дороге в Ямало-Ненецком автономном округе, обошлось без пострадавших, сообщили РИА Новости в субботу в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 04:22
Футбол
Матч «Рубин» – «Ахмат» может состояться в Нижнем Новгороде
Матч 3-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Ахматом» может пройти в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Во Франции задержано 200 фанатов после победы Алжира
Во Франции было задержано 200 человек из-за беспорядков, которые устроили футбольный фанаты после финала Кубка африканских наций - 2019, сообщает Figaro.
Обновлено в 03:35
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Корпус стражей исламской революции информировал о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами".
Обновлено вчера в 15:05
Армия и оружие
Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57
Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.
Обновлено вчера в 01:36
Политика
Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины Полторака
Президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул от себя министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия
Глава отдела МВД Москвы уволилась после ареста коллеги из ФСБ
Руководитель "банковского" отдела Главного следственного управления МВД Москвы Полина Цыпина уволилась со службы.
Обновлено в 03:58
Общество
Минпромторг предложил разрешить ретейлерам не считать пиво алкоголем
Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.
Обновлено в 03:00
Гаджеты
Специалисты DxOMark протестировали смартфон Pixel 3a
На презентации Pixel 3a американская компания делала акцент на камеру смартфона, причем по заявлению производителя, она точно такая же, как и в Pixel 3. После тестов специалисты DxOMark подтвердили данные Google, так как Pixel 3a за фото получил 103 балла, а такой же показатель и в Pixel 3. При этом за видео более доступный «Пиксель» заработал 95 баллов, тогда как у старшей версии 98 баллов.
Обновлено вчера в 15:06
Происшествия
Аварийная посадка самолета в океане попала на видео
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в океан на побережье американского города Оушен-Сити.
Обновлено в 02:15
Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
Обновлено вчера в 13:24
Общество
Названо количество россиян с зарплатой больше миллиона
В 2017 году в категорию работников, получающих более 1 млн рублей в месяц попало 6988 россиян, что на 38% меньше количества работников данной категории в текущем году.
Обновлено вчера в 13:16
Авто
Газовое топливо – одно достоинство и куча недостатков
Снимать перед продажей газовую аппаратуру тоже глупо: следы всегда остаются.
Обновлено в 03:07