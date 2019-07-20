Армия и оружие

Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и КитаяРИА Новости вчера в 16:50

Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
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Глава военной разведки США сопоставил угрозы России и Китая

Газета.Ru04:25

Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и Китая

РИА Новостивчера в 16:50

Если «припереть к стенке», то… Глава военной разведки США «измерил» угрозы от России и Китая

Царьградвчера в 18:08

В Пентагоне оценили возможные угрозы со стороны России и Китая

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ТАССвчера в 17:16

Глава военной разведки США сравнил угрозы от Китая и России

РБКвчера в 21:33

Глава американской разведки оценил стремление РФ, КНР и Ирана к войне с США

News.ruвчера в 16:46
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 04:55, Вашингтон
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Посольство России выложило карту с украинским Крымом

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Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии

"Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.
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В больнице у Дадашева диагностировали сильный отек мозга, после чего спортсмена быстро прооперировали.
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Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду ради Зеленского

Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что снимает свою партию с выборов в Раду и призывает голосовать за партию президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 22:42
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Пентагон подтвердил решение о переброске военных в Саудовскую Аравию

Временно исполняющий обязанности главы Пентагона Ричард Спенсер разрешил переброску американских вооружённых сил в Саудовскую Аравию для дальнейшего развёртывания военного контингента, сообщило Центральное командование США.
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Технологии

Российский историк назвал доказательства высадки американцев на Луну

Программа "Аполлон" была принята в 1961 году, а на следующий год ее цель – высадку человека на Луне - в своей знаменитой речи озвучил президент США Джон Кеннеди.
Обновлено вчера в 20:07
Футбол

Хет-трик Ибрагимовича принёс «Лос-Анджелес Гэлакси» победу в матче MLS

Встреча завершилась со счётом 3:2. В составе «Гэлакси» хет-трик оформил 37-летний шведский форвард Златан Ибрагимович.
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Происшествия

В Подмосковье задержали двух следователей СК

В Московской области задержаны два следователя территориальных отделов Следственного комитета по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн рублей.
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Врачи назвали топ-7 самых опасных «молодежных» болезней

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Происшествия

На Ямале грузовой поезд сошел с рельсов

Грузовой поезд сошел с рельсов на железной дороге в Ямало-Ненецком автономном округе, обошлось без пострадавших, сообщили РИА Новости в субботу в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 04:22
Футбол

Матч «Рубин» – «Ахмат» может состояться в Нижнем Новгороде

Матч 3-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Ахматом» может пройти в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Во Франции задержано 200 фанатов после победы Алжира

Во Франции было задержано 200 человек из-за беспорядков, которые устроили футбольный фанаты после финала Кубка африканских наций - 2019, сообщает Figaro.
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Политика

Иран задержал британский нефтяной танкер

Корпус стражей исламской революции информировал о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами".
Обновлено вчера в 15:05
Армия и оружие

Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57

Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.
Обновлено вчера в 01:36
Политика

Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины Полторака

Президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул от себя министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 10:18
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Глава отдела МВД Москвы уволилась после ареста коллеги из ФСБ

Руководитель "банковского" отдела Главного следственного управления МВД Москвы Полина Цыпина уволилась со службы.
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Общество

Минпромторг предложил разрешить ретейлерам не считать пиво алкоголем

Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.
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Специалисты DxOMark протестировали смартфон Pixel 3a

На презентации Pixel 3a американская компания делала акцент на камеру смартфона, причем по заявлению производителя, она точно такая же, как и в Pixel 3. После тестов специалисты DxOMark подтвердили данные Google, так как Pixel 3a за фото получил 103 балла, а такой же показатель и в Pixel 3. При этом за видео более доступный «Пиксель» заработал 95 баллов, тогда как у старшей версии 98 баллов.
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Аварийная посадка самолета в океане попала на видео

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Снимать перед продажей газовую аппаратуру тоже глупо: следы всегда остаются.
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