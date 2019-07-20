Армия и оружие
Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и КитаяРИА Новости вчера в 16:50
Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
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Политика
Бывший топ-менеджер ЮКОСа заявил об участии в попытке сместить Мэй
Подданный Великобритании Александр Темерко, бывший зампред правления ЮКОСа, в декабре 2018 года участвовал в попытке группы консерваторов сместить Терезу Мэй с поста премьер-министра, пишет Reuters.
Обновлено вчера в 12:41
Культура
Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе порнорежиссера
«Съемочный процесс прошел в Санкт-Петербурге в Sweet Museum, Диана была полностью голой, для роли разделся и я. Клип сняли для молодого миллионера и начинающего певца Дениса Реброва», — рассказал Барецкий.
Обновлено вчера в 07:00
Шоу-бизнес
Дочь Василисы Володиной выросла ее копией
Недавно Василиса показала совместный снимок с 17-летней дочерью.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии
"Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.
Обновлено в 00:10
Политика
Убить Гитлера: почему провалилась операция «Валькирия»
История не терпит сослагательного наклонения, но ровно 75 лет назад ход мировых событий мог измениться, если бы 20 июля 1944 года убили Адольфа Гитлера.
Обновлено в 01:08
Гаджеты
Наконец-то. Коммерческая печать панелей OLED начнется 2020 году
Производители плоских панелей в Японии и в других странах разрабатывают технологию струйной печати OLED, причем японская компания JOLED, вероятно, будет первой, кто начнет продажи печатных панелей OLED в 2020 году.
Обновлено в 02:49
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено вчера в 12:24
Кино
Netflix показал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 02:06
Футбол
Зидан: «Ситуация с Бэйлом в „Реале“ не изменилась»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал текущую ситуацию с полузащитником команды Гаретом Бэйлом.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
Что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым, рассказали у Зеленского
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
Лукашенко объявил амнистию для шести тысяч заключенных
Указ подписан в честь 75-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил амнистию в честь 75-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, под которую попадают около 6 тысяч человек.
Обновлено в 03:13
Политика
Мальчик из Иркутской области рассказал Путину, что его детсад утонул
Обновлено вчера в 09:16
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург
Саммиты ШОС и БРИКС 2020 года пройдут в Петербурге, а не в Челябинске.
Обновлено вчера в 14:09
Кино
Король Ночи из «Игры престолов» раскрыл секрет своей смерти
Актер Владимир Фурдик, исполняющий роль Короля Ночи в сериале «Игра Престолов» рассказал, как Арье Старк удалось убить его персонажа.
Обновлено вчера в 23:45
Общество
Визит Путина в Тулун скрыли от местных жителей
Жители города Тулун в Иркутской области, который пострадал от наводнения, не знали о визите российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 03:19
Происшествия
СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400
В Нижнем Новгороде по решению суда арестован владелец ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Путин не верит в отравление Скрипаля сотрудниками британских спецслужб
Президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну рассказал, что не верит в то, что экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля могли отравить представители британских спецслужб.
Обновлено вчера в 15:50
Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Армия и оружие
Танковый бой Abrams и Т-72М сняли на видео в Польше
Бой между американским боевым танком Abrams и советским Т-72М на учениях сняли на видео.
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия
Глава отдела МВД Москвы уволилась после ареста полковника-миллиардера
По словам одного из источников РИА Новости в правоохранительных органах, увольнение связано с арестом главы отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России
Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено вчера в 11:08
Футбол
«Динамо» и «Рубин» первыми опробуют систему VAR в РПЛ
Президент РФС Александр Дюков официально сообщил, что со 2-го тура в РПЛ вводится система VAR: первый матч, где ее опробуют, будет «Динамо» - «Рубин».
Обновлено вчера в 12:43
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду ради Зеленского
Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что снимает свою партию с выборов в Раду и призывает голосовать за партию президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
В МИД заявили, что тема «винных» санкций в отношении Грузии закрыта
Российские законодатели обсуждали возможность введения запрета на поставки в РФ ряда грузинских товаров на фоне событий в Тбилиси конца июня — начала июля, однако на сегодняшний день тема "винных" санкций в отношении Грузии закрыта.
Обновлено вчера в 05:36
Энергетика
Путин объяснил опасность ограничения цен на топливо
Российский лидер Владимир Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на моторное топливо.
Обновлено вчера в 13:44
Общество
В Японии объявили наивысший уровень опасности из-за ливней
Наивысший уровень опасности из-за ливней, обрушившихся под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии, объявлен для ряда районов префектуры Нагасаки, объявило Главное метеорологическое управление страны в субботу.
Обновлено в 00:24