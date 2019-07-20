Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.

Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и Китая

Политика Иран заявил о задержании британского танкера Угрозы Британии Глава МИД Великобритании Джереми Хант в интервью телеканалу Sky News предупредил, что Иран ждут последствия, если задержанный властями Исламской республики британский танкер Stena Impero не будет быстро освобожден, однако заявил, что вариант применения силы не рассматривается.

Общество Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.

Энергетика Путин объяснил опасность ограничения цен на топливо Российский лидер Владимир Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на моторное топливо.

Политика Российское посольство показало карту с украинским Крымом Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.

Политика Украинский министр назвал указ Зеленского цирком Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком указ президента страны Владимира Зеленского об улучшении качества автомобильных дорог.

Шоу-бизнес Алек Болдуин был взбешен, увидев фото обнаженной дочери в Instagram Алек Болдуин был взбешен, увидев фото обнаженной дочери в Instagram 23-летняя модель уже не в первый раз таким образом нервирует отца.

Общество Названо количество россиян с зарплатой больше миллиона В 2017 году в категорию работников, получающих более 1 млн рублей в месяц попало 6988 россиян, что на 38% меньше количества работников данной категории в текущем году.

Политика Путин заявил о единстве России и Украины Как отмечается, во время общения с кинорежиссером Путин признался, что считает почти единым целом жителей России и Украины.

Общество В Екатеринбурге закатали в асфальт граффити художника Покраса Лампаса На площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге коммунальщики закатали в асфальт граффити известного художника-каллиграфа Арсения Пыженкова, известного как Покраса Лампаса.

Общество В МЧС назвали способы убедиться в съедобности гриба В МЧС призвали граждан России прежде, чем сорвать гриб, убедиться в его безопасности, а также назвали способы, как это можно сделать.

Хоккей «Рейнджерс» заключили контракт с Джейкобом Трубой Хоккейный клуб НХЛ «Нью_Йорк Рейнджерс» подписал контракт с защитником Джейкобом Трубой, сообщает 20 июля пресс-служба команды.

Игры Представлен новый геймплейный трейлер Control с рейтрейсингом Компания NVIDIA выпустила новый официальный трейлер игрового процесса для игры Control, в котором демонстрируются эффекты трассировки лучей в реальном времени.

Происшествия Дезертир с гранатой задержан у здания Рады В Киеве сотрудники полиции задержали у здания Рады мужчину с гранатой в сумке.

Политика Путин прибыл в Иркутскую область Президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, пострадавшей от масштабного наводнения.

Происшествия В Чите школьница угнала машину, чтобы добраться до дома 14-летняя школьница из села Смоленка Читинского района угнала автомобиль в Чите, чтобы доехать до дома.

Происшествия После падения со сцены Инна Чурикова оказалась в реанимации 18 июля народная артистка СССР Инна Чурикова играла в театре Надежды Бабкиной «Русская песня» в антрепризном спектакле «Старая дева» по пьесе Надежды Птушкиной «Пока она умирала».

Общество Названы наименее востребованные в России профессии Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.