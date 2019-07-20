Армия и оружие
Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и КитаяРИА Новости вчера в 16:50
Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
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Политика
Иран заявил о задержании британского танкера
Угрозы Британии Глава МИД Великобритании Джереми Хант в интервью телеканалу Sky News предупредил, что Иран ждут последствия, если задержанный властями Исламской республики британский танкер Stena Impero не будет быстро освобожден, однако заявил, что вариант применения силы не рассматривается.
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Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком
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Общество
Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней
Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.
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Энергетика
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Российский лидер Владимир Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на моторное топливо.
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Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
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Политика
Украинский министр назвал указ Зеленского цирком
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком указ президента страны Владимира Зеленского об улучшении качества автомобильных дорог.
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Алек Болдуин был взбешен, увидев фото обнаженной дочери в Instagram 23-летняя модель уже не в первый раз таким образом нервирует отца.
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Интернет
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Названо количество россиян с зарплатой больше миллиона
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Обновлено вчера в 13:16
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Путин заявил о единстве России и Украины
Как отмечается, во время общения с кинорежиссером Путин признался, что считает почти единым целом жителей России и Украины.
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Общество
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Общество
В МЧС назвали способы убедиться в съедобности гриба
В МЧС призвали граждан России прежде, чем сорвать гриб, убедиться в его безопасности, а также назвали способы, как это можно сделать.
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Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Обновлено вчера в 19:46
Футбол
«Ливерпуль» уступил «Боруссии» в товарищеском матче
"Ливерпуль" уступил дортмундской "Боруссия" в товарищеском матче.
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Хоккей
«Рейнджерс» заключили контракт с Джейкобом Трубой
Хоккейный клуб НХЛ «Нью_Йорк Рейнджерс» подписал контракт с защитником Джейкобом Трубой, сообщает 20 июля пресс-служба команды.
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Представлен новый геймплейный трейлер Control с рейтрейсингом
Компания NVIDIA выпустила новый официальный трейлер игрового процесса для игры Control, в котором демонстрируются эффекты трассировки лучей в реальном времени.
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Космос
50 лет назад американцы впервые высадились на Луну
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Алексей Панин показал фото 10-летней дочери с сигаретой
41-летний Алексей Панин не скрывает, что позволяет своей дочери многое.
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В Киеве сотрудники полиции задержали у здания Рады мужчину с гранатой в сумке.
Обновлено вчера в 14:27
Баскетбол
ЦСКА подписал греческого баскетболиста Куфоса
Обновлено вчера в 13:28
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В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
Обновлено вчера в 13:24
Политика
Украина предложила России одновременно освободить Вышинского и Сенцова
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Политика
Путин прибыл в Иркутскую область
Президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, пострадавшей от масштабного наводнения.
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Происшествия
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Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Обновлено вчера в 09:37
Происшествия
После падения со сцены Инна Чурикова оказалась в реанимации
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Обновлено вчера в 02:56
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 23:02
Технологии
Хакеры в июле взломали серверы московской IT-компании «Сайтэк»
Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.
Обновлено вчера в 15:30