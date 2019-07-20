Армия и оружие
Глава военной разведки США сравнил угрозы от Китая и РоссииРБК 21:33
Иран, Россия и Китай не хотят войны с США, так как понимают, что результат будет «ужасающим для всех». Об этом, пишет Washington Examiner, заявил глава разведуправления американского Минобороры Роберт Эшли.
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Футбол
Сборная Алжира выиграла Кубок африканских наций
Алжир во второй раз в своей истории выиграл Кубок африканских наций. Впервые эта команда стала обладателем трофея в 1990 году.
Обновлено в 17:12
Происшествия
На границе РФ и Абхазии задержан мужчина с огнестрельными ручками
В Краснодарском крае на границе с Абхазией пограничники задержали мужчину, которые хотел ввезти в РФ огнестрельное оружие, замаскированное под ручки для письма.
Обновлено в 12:04
Происшествия
Дезертир с гранатой задержан у здания Рады
В Киеве сотрудники полиции задержали у здания Рады мужчину с гранатой в сумке.
Обновлено в 14:27
Политика
Путин не верит в отравление Скрипаля британскими спецслужбами
Президент России Владимир Путин оценил вероятность того, что британские спецслужбы могли отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
Обновлено в 15:52
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду ради Зеленского
Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что снимает свою партию с выборов в Раду и призывает голосовать за партию президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 22:42
Политика
Саммиты БРИКС и ШОС перенесут из Челябинска в Петербург
В свою очередь Текслер поблагодарил за решение сохранить ранее предусмотренный объем федеральных средств.
Обновлено в 14:00
Интернет
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
Популярная сеть «ВКонтакте» подтвердила разработку сервиса знакомств Lovina.
Обновлено в 08:34
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Хакеры взломали сайт и Twitter Скотленд-Ярда для рассылки оскорблений
Электронный почтовый ящик лондонской полиции был взломан хакерами для отправки писем странного, а иногда нецензурного содержания.
Обновлено в 21:21
Кино
В Сети появился трейлер мюзикла «Кошки»
На YouTube появился первый трейлер мюзикла «Кошки» - настоящей бродвейской классики.
Обновлено в 05:09
Энергетика
Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо
В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
Обновлено в 21:13
Политика
Российское посольство опубликовало карту с украинским Крымом
Российское посольство в Британии обнародовало карту, где Крым обозначен территорией Украины. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 22:50
Политика
Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области
Российский лидер Владимир Путин заявил, что ему не нравится, как идет темп устранения последствий наводнений, накрывших Иркутскую область.
Обновлено в 22:41
Политика
Суд в Киеве продлил арест журналиста Вышинского
Обновлено в 09:05
Футбол
Митрюшкин пропустил четыре гола в первом официальном матче с 2017 года
Голкипер хозяев Антон Митрюшкин провел первый официальный матч с ноября 2017 года и пропустил четыре гола.
Обновлено в 17:48
Политика
Иран заявил о захвате британского танкера
Обновлено в 14:35
Культура
Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе порнорежиссера
«Съемочный процесс прошел в Санкт-Петербурге в Sweet Museum, Диана была полностью голой, для роли разделся и я. Клип сняли для молодого миллионера и начинающего певца Дениса Реброва», — рассказал Барецкий.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне
Обновлено вчера в 16:13
Политика
Новая глава Еврокомиссии призывает говорить с Россией с позиции силы
Ранее Урсула фон дер Ляйен находилась на посту министра обороны Германии.
Обновлено в 12:38
Политика
Украинский министр назвал указ Зеленского цирком
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком подписанный президентом страны Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 22:22
Хоккей
Труба подписал с «Рейнджерс» семилетний контракт на 56 млн долларов
По прошлому контракту хоккеист зарабатывал 5,5 млн долларов в год. «Рейнджерс» приобрели права на Трубу в результате обмена с «Виннипегом».
Обновлено в 16:38
Политика
Зеленский уволил посла Украины в США и еще 10 дипломатов
Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Чалого с поста посла страны в США, а также с должности посла в Антигуа и Барбуда и Тринидад и Тобаго, которые он занимал по совместительству.
Обновлено в 10:00
Общество
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Экономика
Минтруд не планирует повышать пособие по безработице в 2020 году
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России размеры минимальной и максимальной величин пособия для граждан, признанных безработными, выросли с 850 до 1,5 тыс. рублей и с 4,9 тыс. до 8 тыс. рублей соответственно.
Обновлено в 06:09
Футбол
Марсело: «Считаю, что Неймар лучше Азара»
Защитник «Реала» Марсело прокомментировал информацию о возможном переходе Неймара из «ПСЖ» в мадридский клуб.
Обновлено в 20:17
Кино
Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»
Американская компания Netflix опубликовала первый официальный тизер первого сезона "Ведьмака".
Обновлено в 18:46
Происшествия
В метро Петербурга неизвестный избил и ранил ножом немого
По данным очевидцев, мужчина избил одного из немых на станции метро Пушкинская.
Обновлено в 18:35
Гаджеты
Redmi анонсировал портативные аккумуляторы на 10 000 и 20 000 мАч
В Китае состоялся анонс Redmi Pro Powerbank емкостью 10 000 и 20 000 мАч.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57
Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.
Обновлено в 01:36