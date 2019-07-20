Армия и оружие

Глава военной разведки США сравнил угрозы от Китая и РоссииРБК вчера в 21:33

Иран, Россия и Китай не хотят войны с США, так как понимают, что результат будет «ужасающим для всех». Об этом, пишет Washington Examiner, заявил глава разведуправления американского Минобороры Роберт Эшли.
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Глава военной разведки США сравнил угрозы от Китая и России

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В Пентагоне оценили возможные угрозы со стороны России и Китая

RT на русскомвчера в 17:40

Если «припереть к стенке», то… Глава военной разведки США «измерил» угрозы от России и Китая

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ТАССвчера в 17:16

Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны Китая и России

РИА Новостивчера в 16:50

Глава американской разведки оценил стремление РФ, КНР и Ирана к войне с США

News.ruвчера в 16:46
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Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара

Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.
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Новые подробности постройки экспедиционного LADA Karelia

Уникальный российский автомобильный проект LADA Karelia находится на этапе производства.
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M1 Abrams и Т-72 сразились в танковой битве в Польше

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Украинский министр назвал указ Зеленского цирком

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал "цирком" подписанный президентом Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог в стране.
Обновлено вчера в 20:08
Экономика

S&P подтвердило инвестиционный рейтинг России

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.
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Киноверсия бродвейского мюзикла «Кошки» обзавелась первым трейлером. В картине осталась музыка Эндрю Ллойда Уэббера.
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Энергетика

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В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
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В бундестаге объяснили опасность антироссийских санкций

Антироссийские санкции являются бесполезными, а их сохранение вредит немецкому бизнесу и ведет к переориентации России на экономическое взаимодействие с Китаем.
Обновлено вчера в 23:57
Политика

Путин не верит в отравление Скрипаля британскими спецслужбами

Президент России Владимир Путин оценил вероятность того, что британские спецслужбы могли отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия

В Нигерии мужчина забрался на крыло самолета при взлете

Мужчина проник на летное поле в аэропорту нигерийской столицы Лагос и попытался забраться на пассажирский самолет, который ожидал разрешение на взлет.
Обновлено вчера в 20:01
Политика

Иран задержал британский нефтяной танкер

Обновлено вчера в 15:05
Авто

Chevrolet показал новый среднемоторный Corvette C8

Шпионские фото позволили почитателям автобренда получить представление о модели, которая сменит Corvette C7.
Обновлено вчера в 05:22
Интернет

Forbes: приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн

Разработчики приложения для смартфонов FaceApp в период с 9 по 19 июля заработали более $1 млн на фоне резкого роста популярности продукта, передаёт российское издание Forbes.
Обновлено вчера в 17:02
Политика

Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком

Украинские пользователи Сети отреагировали на инцидент между президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Степаном Полтораком.
Обновлено вчера в 22:41
Политика

Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено 18 июля в 15:21
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о судьбе многомиллионных доходов звезд

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, на что звезды шоу-бизнеса тратят свои заработанные многомиллионные доходы.
Обновлено вчера в 22:17
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Музыка

Алла Пугачева восхитилась выступлением Maruv в Юрмале

Гости фестиваля восхитились выступлением Maruv. Алла Пугачева тоже высоко оценила манеру исполнения и вокальные данные артистки.
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Происшествия

В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции недалеко от Афин, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Обновлено вчера в 07:27
Происшествия

Взорвавшийся на «Лошарике» аккумулятор могли сделать в Петербурге

Аккумулятор, который загорелся на атомной глубоководной станции проекта 10831 «Лошарик», могли сделать в Петербурге.
Обновлено вчера в 09:42
Политика

Порошенко не пустили в зал заседания Европарламента

Экс-президенту Украины Петру Порошенко не разрешили пройти в зал заседания Европарламента.
Обновлено вчера в 00:40
Гаджеты

Ультрабюджетный смартфон Xiaomi Qin 2 получил вытянутый экран

Компания Xiaomi дала старт краудфандинговой кампании по сбору средств на смартфон Qin 2, который оценен всего в 73 доллара.
Обновлено вчера в 08:07
Гаджеты

Специалисты DxOMark протестировали смартфон Pixel 3a

На презентации Pixel 3a американская компания делала акцент на камеру смартфона, причем по заявлению производителя, она точно такая же, как и в Pixel 3. После тестов специалисты DxOMark подтвердили данные Google, так как Pixel 3a за фото получил 103 балла, а такой же показатель и в Pixel 3. При этом за видео более доступный «Пиксель» заработал 95 баллов, тогда как у старшей версии 98 баллов.
Обновлено вчера в 15:06
Наука

Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов

Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.
Обновлено вчера в 02:17
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Украинская пиццерия вывесила наклейки с оскорблением русскоязычных

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Защитник «Реала» Марсело прокомментировал информацию о возможном переходе Неймара из «ПСЖ» в мадридский клуб.
Обновлено вчера в 20:17
Общество

Умер аргентинский архитектор Сезар Пелли

В Аргентине в возрасте 92 лет скончался архитектор Сезар Пелли. Об этом сообщил губернатор провинции Тукуман Хуан Мансур.
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СК возбудил дело после гибели 25 человек при паводке в Приангарье

Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели 25 человек при паводке в Иркутской области.
Обновлено вчера в 10:36
Армия и оружие

В США задумались о снижении призывного возраста

В США обсуждают возможность снижения призывного возраста до 16 лет, пишет The Washington Times.
Обновлено вчера в 19:41
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