Армия и оружие
Глава военной разведки США сопоставил угрозы России и КитаяГазета.Ru 04:25
В Пентагоне заявили, что Россия в краткосрочной перспективе опаснее для США, чем Китай. Китайские эксперты, в свою очередь, указывают: весь мир сомневается в военном превосходстве США из-за российского прорыва в сфере гиперзвукового оружия.
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