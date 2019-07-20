Армия и оружие

Глава военной разведки США сопоставил угрозы России и КитаяГазета.Ru 04:25

В Пентагоне заявили, что Россия в краткосрочной перспективе опаснее для США, чем Китай. Китайские эксперты, в свою очередь, указывают: весь мир сомневается в военном превосходстве США из-за российского прорыва в сфере гиперзвукового оружия.
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Глава военной разведки США сопоставил угрозы России и Китая

Газета.Ru04:25

Глава американской разведки оценил стремление РФ, КНР и Ирана к войне с США

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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 06:29, Вашингтон
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Запуск грузового корабля Dragon на Международную космическую станцию (МКС) состоится не раньше 24 июля, сообщила компания SpaceX.
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