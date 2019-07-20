Армия и оружие
Глава военной разведки США сопоставил угрозы России и КитаяГазета.Ru 04:25
В Пентагоне заявили, что Россия в краткосрочной перспективе опаснее для США, чем Китай. Китайские эксперты, в свою очередь, указывают: весь мир сомневается в военном превосходстве США из-за российского прорыва в сфере гиперзвукового оружия.
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Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Обновлено вчера в 15:05
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Политика
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Обновлено в 07:24
Политика
Украинский боксёр-чемпион Гвоздик не поверил в агрессию России
Ранее, как писал News.ru, украинские социологи выяснили, что 66,5% граждан Украины считают Россию страной-агрессором.
Обновлено вчера в 11:59
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Общество
Во Франции зафиксирована самая высокая температура в истории страны
Во французском городе Верарг зафиксировали самую высокую температуру в истории страны.
Обновлено вчера в 11:56
Армия и оружие
Двое украинских военных погибли от пуль снайпера
В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти.
Обновлено в 09:28
Политика
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Обновлено в 09:26
Футбол
«Краснодар» победил «Уфу» в матче РПЛ
Футболисты «Краснодара» обыграли «Уфу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:21
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Общество
Врач оценил состаривающее приложение FaceApp
Обновлено в 08:22
Общество
Денежные выплаты получили 99% пострадавших от паводка в Иркутской области
Единовременная материальная помощь выплачена 99% пострадавшим от паводка в Иркутской области.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Полиция объявила в розыск женщину, избившую ребенка в Москве
Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Москве начало доследственную проверку сообщения об избиении ребенка.
Обновлено в 09:02
Гаджеты
Индусы считают стоимость Redmi K20 завышенной
Redmi K20 вышел в Индии пару дней назад по цене 22 000 рупий за версию с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ – по текущему курсу это примерно 20 119 рублей или $319.
Обновлено в 08:58
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.
Обновлено в 06:13
Наука
Создан новый материал для литиевых аккумуляторов
Ученые из Бельгии смогли получить твердый электролит, обладающий самыми на данный момент высокими показателями подвижности ионов лития среди аналогичных твердых материалов.
Обновлено вчера в 08:55
Музыка
Сергей Шнуров вернётся в шоу «Голос»
Обновлено 18 июля в 17:30
Авто
Названы 5 транспортных экспонатов военных выставок
Журналисты побывали выставках MILEX–2019 и «Армия-2019» и выбрали самые интересные транспортные средства.
Обновлено в 06:57
Происшествия
14-летняя школьница угнала машину в Чите
Выяснилось, что за рулём иномарки находится 14-летняя жительница села Смоленка.
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Лидер украинской хип-хоп группы осудил Зинченко за рыбалку в России
Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко подвергся критике со стороны вокалиста украинской хип-хоп группы «Танок на Майдані Конґо» Александра Сидоренко.
Обновлено в 07:57
Происшествия
В туалете самолета нашли мумифицированный эмбрион
Обновлено в 04:51
Происшествия
В Амурской области девять человек пострадали в ДТП
В результате столкновения автомобилей Toyota Mark II и Toyota Hiace в Амурской области пострадали девять человек, включая четверых несовершеннолетних, сообщается на сайте ГУ МВД по региону.
Обновлено в 02:04
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия
В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро
В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.
Обновлено в 07:36
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске и Санкт-Петербурге
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.
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Авто
Балтинвестбанк повысил ставки по автокредитам
Балтинвестбанк повысил ставки по автокредитам на 0,5 процентного пункта.
Обновлено в 08:38
Общество
Около 11 тыс. россиян получают зарплату более 1 млн рублей
Зарплату более 1 млн руб. в месяц получает не менее 11 тыс. человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено вчера в 01:52
Армия и оружие
Боевики «Правого сектора» в Донбассе застрелили мирного жителя
Житель подконтрольной Украине Красногоровки погиб после обстрела города боевиками запрещённой в РФ организации «Правый сектор», сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, пишет сайт ДАН.
Обновлено в 08:51