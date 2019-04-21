Политика
Глава военного совета Судана поблагодарил Россию за поддержкуRT на русском 11:37
Глава переходного военного совета Судана Абдельфаттах аль-Бурхан поблагодарил Россию, а также Египет, Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты за поддержку. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.
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Политика
Зеленский назвал задачу номер один после победы
17 апреля Лефортовский суд продлил арест украинских моряков.
Обновлено в 14:34
Политика
Порошенко признал свое поражение на выборах
Действующего президента Украины Петра Порошенко поддержали лишь 27,3 процента избирателей. Результаты опросов Порошенко узнал в своем штабе.
Обновлено в 13:36
Политика
19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко
Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).
Обновлено 19 апреля в 07:41
Спорт
Загитова показала видео выступления ее собаки на льду
Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено в 10:00
Наука
Физики могут найти тёмную материю на Большом адронном коллайдере
Обновлено вчера в 01:35
Политика
Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании
Обновлено в 10:12
Кино
Фильм «Воскресенье» выйдет в прокат без мата
«В прокате будет без мата», — подчеркнула Еремеева.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Пасха на Шри-Ланке стала днем терактов
Обновлено в 12:31
Политика
Медведчук назвал провал Порошенко на выборах ответом на его русофобию
Провал президента Украины Петра Порошенко на выборах является ответом украинских граждан на его «пещерную русофобию».
Обновлено в 15:31
Политика
Москва прокомментировала результаты выборов президента Украины
Результаты экзитполов среди избирателей, проголосовавших во втором туре выборов президента Украины, показали, что граждане страны проголосовали за перемены.
Обновлено в 13:55
Наука
Колебания солнечного излучения связали со стабильностью земного климата
Американские климатологи показали, что переход между стабильными состояниями теплого климата и «Земли-снежка» может быть индуцирован небольшими случайными колебаниями интенсивности солнечного излучения.
Обновлено вчера в 12:29
Космос
Раскрыт зверский план конца света
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Порошенко пообещал подписать закон о языке
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой.
Обновлено в 15:13
Политика
На выборах президента Украины проголосовало 45% избирателей
Обновлено в 09:11
Происшествия
В Москве задержан бывший высокопоставленный чиновник Минюста Армении
Объявленный в розыск бывший начальник Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) Минюста Армении Мигран Погосян обнаружен в Москве и арестован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Специальной следственной службы Армении.
Обновлено в 12:33
Наука
Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово»
Кажется странным для патриарха и упоминание в теории "некой точки", из которой материя начала распространяться по Вселенной.
Обновлено в 09:56
Здоровье
В России каждая третья женщина имеет ожирение
Каждая третья женщина имеет ожирение, каждая вторая — избыточный вес. Об этом сообщило государственное издание «Российская газета».
Обновлено в 01:27
Шоу-бизнес
Илья Яббаров пробудет на «Доме-2» до 55 лет
Участник скандального реалити-шоу «Дом-2» Илья Яббаров заявил, что пробудет на телестройке до 55 лет.
Обновлено вчера в 10:16
Политика
Захарова: Украина может осуществить перезагрузку
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина может осуществить настоящую перезагрузку.
Обновлено в 14:40
Политика
Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.
Обновлено в 14:37
Экономика
Как Португалия добилась восстановления экономики без МВФ
Еще недавно Португалия была страной со слабой экономикой на задворках Европы.
Обновлено в 14:31
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Политика
Лавров объяснил, почему РФ признала выборы на Украине в 2014 году
Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Москва признала итоги выборов президента Украины в 2014 году.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России
По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
Обновлено в 08:57
Политика
Порошенко «подставит плечо» Зеленскому при выполнении одного условия
Действующий президент Украины Пётр Порошенко дал понять, что переходит в оппозицию к Владимиру Зеленскому, который, согласно предварительным данным, выиграл выборы 21 апреля.
Обновлено в 14:03
Политика
Зеленский сделал первое заявление после победы на выборах
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сделал первое заявление после оглашения результатов экзитпола и признания поражения Петром Порошенко.
Обновлено в 14:35
Происшествия
Самолет при посадке в Бейруте получил повреждения
Фюзеляж самолета Кувейтских авиалиний (Kuwait Airways) получил повреждения в результате столкновения с массой льда при посадке в Бейруте, самолет приземлился благополучно в столице Ливана, сообщила в воскресенье авиакомпания.
Обновлено в 11:51