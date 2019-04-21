Политика

Глава военного совета Судана поблагодарил Россию за поддержкуRT на русском 11:37

Глава переходного военного совета Судана Абдельфаттах аль-Бурхан поблагодарил Россию, а также Египет, Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты за поддержку. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.
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Военный совет Судана подтвердил перевод свергнутого президента в тюрьму

РБК12:23

Бывшие лидеры Судана находятся в тюрьме

News.ru11:38

Глава военного совета Судана поблагодарил Россию за поддержку

RT на русском11:37

Бывшие руководители Судана в тюрьме, их счета заморожены

Вести.Ru11:30

Новые власти Судана поблагодарили Россию

Взгляд.ру11:46

Военный совет Судана нацелен на скорое создание переходного правительства

РИА Новости11:20

Глава Военного совета Судана поблагодарил Россию за поддержку

ТАСС11:13
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Политика

Зеленский назвал задачу номер один после победы

17 апреля Лефортовский суд продлил арест украинских моряков.
Обновлено в 14:34
Футбол

«Спартак» обыграл «Енисей» благодаря голам Рассказова и Гулиева

Обновлено в 13:57
Политика

Порошенко признал свое поражение на выборах

Действующего президента Украины Петра Порошенко поддержали лишь 27,3 процента избирателей. Результаты опросов Порошенко узнал в своем штабе.
Обновлено в 13:36
Политика

19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко

Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).
Обновлено 19 апреля в 07:41
Спорт

Загитова показала видео выступления ее собаки на льду

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено в 10:00
Наука

Физики могут найти тёмную материю на Большом адронном коллайдере

Обновлено вчера в 01:35
Политика

Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании

Обновлено в 10:12
Кино

Фильм «Воскресенье» выйдет в прокат без мата

«В прокате будет без мата», — подчеркнула Еремеева.
Обновлено в 11:33
Происшествия

Пасха на Шри-Ланке стала днем терактов

Обновлено в 12:31
Политика

Медведчук назвал провал Порошенко на выборах ответом на его русофобию

Провал президента Украины Петра Порошенко на выборах является ответом украинских граждан на его «пещерную русофобию».
Обновлено в 15:31
Политика

Москва прокомментировала результаты выборов президента Украины

Результаты экзитполов среди избирателей, проголосовавших во втором туре выборов президента Украины, показали, что граждане страны проголосовали за перемены.
Обновлено в 13:55
Наука

Колебания солнечного излучения связали со стабильностью земного климата

Американские климатологи показали, что переход между стабильными состояниями теплого климата и «Земли-снежка» может быть индуцирован небольшими случайными колебаниями интенсивности солнечного излучения.
Обновлено вчера в 12:29
Космос

Раскрыт зверский план конца света

Обновлено вчера в 17:03
Политика

Порошенко пообещал подписать закон о языке

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой.
Обновлено в 15:13
Политика

На выборах президента Украины проголосовало 45% избирателей

Обновлено в 09:11
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Политика

Японские СМИ рассказали о хитрости Токио в вопросе возвращения Курил

Обновлено в 06:05
Происшествия

В Москве задержан бывший высокопоставленный чиновник Минюста Армении

Объявленный в розыск бывший начальник Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) Минюста Армении Мигран Погосян обнаружен в Москве и арестован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Специальной следственной службы Армении.
Обновлено в 12:33
Наука

Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово»

Кажется странным для патриарха и упоминание в теории "некой точки", из которой материя начала распространяться по Вселенной.
Обновлено в 09:56
Здоровье

В России каждая третья женщина имеет ожирение

Каждая третья женщина имеет ожирение, каждая вторая — избыточный вес. Об этом сообщило государственное издание «Российская газета».
Обновлено в 01:27
Шоу-бизнес

Илья Яббаров пробудет на «Доме-2» до 55 лет

Участник скандального реалити-шоу «Дом-2» Илья Яббаров заявил, что пробудет на телестройке до 55 лет.
Обновлено вчера в 10:16
Политика

Захарова: Украина может осуществить перезагрузку

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина может осуществить настоящую перезагрузку.
Обновлено в 14:40
Политика

Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.
Обновлено в 14:37
Экономика

Как Португалия добилась восстановления экономики без МВФ

Еще недавно Португалия была страной со слабой экономикой на задворках Европы.
Обновлено в 14:31
Музыка

Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Политика

Лавров объяснил, почему РФ признала выборы на Украине в 2014 году

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Москва признала итоги выборов президента Украины в 2014 году.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие

СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России

По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
Обновлено в 08:57
Политика

Порошенко «подставит плечо» Зеленскому при выполнении одного условия

Действующий президент Украины Пётр Порошенко дал понять, что переходит в оппозицию к Владимиру Зеленскому, который, согласно предварительным данным, выиграл выборы 21 апреля.
Обновлено в 14:03
Политика

Зеленский сделал первое заявление после победы на выборах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сделал первое заявление после оглашения результатов экзитпола и признания поражения Петром Порошенко.
Обновлено в 14:35
Происшествия

Самолет при посадке в Бейруте получил повреждения

Фюзеляж самолета Кувейтских авиалиний (Kuwait Airways) получил повреждения в результате столкновения с массой льда при посадке в Бейруте, самолет приземлился благополучно в столице Ливана, сообщила в воскресенье авиакомпания.
Обновлено в 11:51
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Государство в Восточной Африке. Граничит с Египтом на севере, Ливией - на северо-западе, Чадом - на западе, Центральноафриканской Республикой - на юго-западе, Южным Суданом - на юге, c Эритреей и Эфиопией - на юго-востоке. На северо-востоке омывается водами Красного моря. Столица - город Хартум. До разделения на Судан и Южный Судан являлся крупнейшей по территории африканской страной, ныне занимает третье место после Демократической Республики Конго и Алжира.
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