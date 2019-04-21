Политика

Глава военного совета Судана поблагодарил Россию за поддержкуRT на русском 11:37

Глава переходного военного совета Судана Абдельфаттах аль-Бурхан поблагодарил Россию, а также Египет, Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты за поддержку. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.
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Военный совет Судана подтвердил перевод свергнутого президента в тюрьму

РБК12:23

Военный совет Судана нацелен на скорое создание переходного правительства

РИА Новости11:20

Глава военного совета Судана поблагодарил Россию за поддержку

RT на русском11:37

Бывшие руководители Судана в тюрьме, их счета заморожены

Вести.Ru11:30

Бывшие лидеры Судана находятся в тюрьме

News.ru11:38

Новые власти Судана поблагодарили Россию

Взгляд.ру11:46

Глава Военного совета Судана поблагодарил Россию за поддержку

ТАСС11:13
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Политика

Национальный экзит-пол: Зеленский побеждает с 73%. У Порошенко – 25%

Обновлено в 13:12
Политика

Зеленский прокомментировал результаты экзитпола

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский после оглашения результатов национального экзитпола поблагодарил избирателей за поддержку.
Обновлено в 13:15
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Энергетика

В Минэнерго России прокомментировали ситуацию с нефтью в «Дружбе»

Ухудшение качества поставляемой в Белоруссию нефти через нефтепровод «Дружба» носит технический характер, ситуация находится под постоянным мониторингом Министерства энергетики России.
Обновлено в 12:13
Общество

Меган Маркл и принц Гарри могут скрывать тайное рождение первенца

Обновлено в 10:11
Политика

Лавров заявил, что автокефалия Украины была навязана Вашингтоном

Авантюра с предоставлением Украине автокефалии была навязана представителями Вашингтона.
Обновлено в 12:23
Кино

Режиссер «Двойного форсажа» перенес инсульт

В воскресенье, 21 апреля, стало известно о том, что режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон попал в больницу.
Обновлено в 13:51
Происшествия

В Подмосковье два человека погибли при пожаре в жилом доме

Два человека погибли при пожаре в 5-этажном жилом доме в городе Старая Купавна Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 12:45
Футбол

«Краснодар» проиграл «Зениту» в матче РПЛ

Футболисты «Краснодара» проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 15:59
Политика

Порошенко заявил, что не уйдет из политики

Порошенко добавил, что со следующего месяца он покинет кабинет президента Украины, поскольку так решил народ страны, но не уйдет из политики.
Обновлено в 13:41
Шоу-бизнес

Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 15:13
Армия и оружие

СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России

По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
Обновлено в 08:57
Политика

В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией

Как рассказал корреспонденту РБК отвечающий за формирование государственных институтов и идеологию в штабе Зеленского Руслан Стефанчук, после победы на выборах люди из команды кандидата намерены собраться и разделить зоны ответственности за разные направления.
Обновлено в 12:00
Общество

Дмитрий Быков пришел в сознание

Обновлено в 07:28
Наука

Физическая активность помогает снизить риск развития деменции

Обновлено вчера в 01:21
Религия

Православные отмечают Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 18:53
Футбол

«Спартак» обыграл «Енисей» в матче РПЛ

Обновлено в 14:05
Наука

Ученые-астрономы нашли самую массивную нейтронную звезду

Обновлено в 04:17
Интернет

В MIUI появился «плавающий» калькулятор

Интересную находку удалось обнаружить в закрытой китайской бета версии прошивки MIUI за номером 9.4.16.
Обновлено вчера в 01:50
Политика

Москва прокомментировала результаты выборов президента Украины

Результаты экзитполов среди избирателей, проголосовавших во втором туре выборов президента Украины, показали, что граждане страны проголосовали за перемены.
Обновлено в 13:55
Армия и оружие

США лгут Турции о курдах для срыва поставок С-400

Обновлено в 08:49
Политика

Первый опрос: Зеленский лидирует с огромным отрывом

По данным опроса NIMG на 12.00, которые приводит РИА Новости, Зеленский набирает 71,8%, Порошенко – 28,2%. По регионам ситуация та же.
Обновлено в 06:57
Происшествия

На мусорной свалке в Кабардино-Балкарии нашли тело младенца

Обновлено в 12:37
Политика

19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко

Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).
Обновлено 19 апреля в 07:41
Происшествия

На Шри-Ланке арестованы 13 человек по делу о взрывах

Полиция Шри-Ланки взяла под стражу 13 человек, подозреваемых в организации серии взрывов в отелях и храмах острова.
Обновлено в 13:08
Общество

Михалков подал в суд из-за рекламы, в которой он «похудел»

Российский режиссер Никита Михалков подал иск в Пресненский суд Москвы из-за рекламы биологически активных добавок.
Обновлено в 13:58
Спорт

Загитова показала видео выступления ее собаки на льду

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено в 10:00
Футбол

Хет-трик Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетиком» в Примере

Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес

Розовые стены и барная стойка на балконе: Ольга Машная осталась недовольна результатами ремонта

Обновлено вчера в 22:00
Политика

Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский признал, что допустил нарушение, продемонстрировав журналистам свой заполненный бюллетень в ходе голосования во втором туре выборов главы государства.
Обновлено в 10:12
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Государство в Восточной Африке. Граничит с Египтом на севере, Ливией - на северо-западе, Чадом - на западе, Центральноафриканской Республикой - на юго-западе, Южным Суданом - на юге, c Эритреей и Эфиопией - на юго-востоке. На северо-востоке омывается водами Красного моря. Столица - город Хартум. До разделения на Судан и Южный Судан являлся крупнейшей по территории африканской страной, ныне занимает третье место после Демократической Республики Конго и Алжира.
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