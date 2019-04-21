Политика
Глава военного совета Судана поблагодарил Россию за поддержкуRT на русском 11:37
Глава переходного военного совета Судана Абдельфаттах аль-Бурхан поблагодарил Россию, а также Египет, Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты за поддержку. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.
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Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Взрывы прогремели в церквях на Шри-Ланке
Обновлено в 00:52
Футбол
«Краснодар» проиграл «Зениту» в матче РПЛ
Футболисты «Краснодара» проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 15:59
Армия и оружие
Польских военных поймали на ввозе на Украину оружия на $1 млн
Атаман международной организации "Верное казачество" Алексей Селиванов заявил, что польские военные ввезли на Украину оружие на сумму $1 млн.
Обновлено в 10:34
Авто
На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 млн рублей
Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Кучма пожалел будущего президента Украины
Обновлено в 11:16
Религия
Православные отмечают Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 18:53
Шоу-бизнес
Дочь Елены Бушиной приняла участие в конкурсе красоты в Москве
Бывшая участница скандального проекта «Дом-2» Елена Бущина рассказала в Сети о том, что её маленькая дочь Лаура приняла участие в конкурсе красоты, который состоялся в Москве.
Обновлено в 08:53
Кино
Вторая серия «Игры престолов» утекла в сеть
Пользователи из Германии, оплатившие просмотр восьмого сезона сериала, смогли посмотреть вторую серию сразу после окончания первого эпизода.
Обновлено в 16:12
Футбол
Спартак — Енисей 2:0
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опровергла собственные слова о разводе Семена Слепакова
По словам журналистки, скандальный выпуск YouTube-шоу "Осторожно, Собчак !", главное героиней которого стала балерина, она сняла для того, чтобы повеселить зрителей, а не для того, чтобы высмеять Анастасию.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Генерал Плугин: "Угонщикам разрешено воровать столько, сколько нужно!"
По информации 47news, 19 апреля начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину предоставили типичную тактическую сводку об угонах за прошедшие сутки.
Обновлено в 14:44
Политика
США утратили статус мирового гаранта сохранности золота
Соединенные Штаты утратили статус надежного первоклассного партнера из-за своей политики, поэтому страны забирают свое золото из хранилищ Федеральной резервной системы.
Обновлено в 09:23
Политика
Порошенко лидирует на выборах президента Украины за рубежом
В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщили, что действующий президент Украины Петр Порошенко лидирует на выборах по итогам подсчета 27,72% протоколов в зарубежном избирательном округе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:04
Экономика
Как Португалия добилась восстановления экономики без МВФ
Еще недавно Португалия была страной со слабой экономикой на задворках Европы.
Обновлено в 14:31
Общество
Дмитрий Быков пришел в сознание
Обновлено в 07:28
Политика
Генсек НАТО поздравил Зеленского с победой на президентских выборах
Новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского поздравил с победой на выборах генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Обновлено в 17:02
Политика
Порошенко признал поражение на выборах
Петр Порошенко, который, по данным экзитполов, во втором туре выборов президента Украины уступает кандидату от партии «Слуга народа» Владимиру Зеленскому, призвал свою команду «никогда не сдаваться».
Обновлено в 13:33
Политика
Зеленский назвал задачу номер один после победы
Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.
Обновлено в 16:20
Футбол
«Арсенал» проиграл «Кристал Пэлас» на «Эмирейтс»
"Арсенал" уступил "Кристал Пэлас" в матче 35-го тура АПЛ.
Обновлено в 12:53
Политика
Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании
Обновлено в 10:12
Политика
Зеленский заявил, что будет защищать украинский язык
Владимир Зеленский поддерживает законопроект об украинском языке как государственном, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте.
Обновлено в 15:04
Футбол
Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол
Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев поля хет-трик оформил Килиан Мбаппе (15-я, 38-я и 54-я минуты), у гостей отличился россиянин Александр Головин (80).
Обновлено в 17:18
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Общество
В Саратове учителя протестуют против принудительного участия в первомайской демонстрации и шествии «Бессмертный полк»
Обновлено в 10:32
Гаджеты
Chuwi Minibook: ноутбук-трансформер с 8-дюймовым дисплеем
Компания Chuwi, по сообщениям сетевых источников, готовит к выпуску компактный портативный компьютер Minibook с трансформируемой конструкцией.
Обновлено в 16:07
Игры
Названа дата релиза Cyberpunk 2077
Обновлено в 07:30
Политика
В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России
В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06