Происшествия
Глава управления Росавиации арестован за хищение 1 млрд рублейИнфо24 вчера в 13:38
Главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко арестовали по делу о хищении 1 млрд рублей из бюджета.
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Общество
В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Политика
На форум «Один пояс, один путь» в Пекин приедут лидеры 37 стран
Во втором форуме "Один пояс, один путь", который пройдет в Пекине 25-27 апреля, будут участвовать 37 лидеров государств и правительств, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:58
Экономика
Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Общество
Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить
ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Обновлено вчера в 20:18
Хоккей
Овечкин догнал Малкина по заброшенным шайбам в Кубке Стэнли
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил шайбу в четвертом матче плей-офф Национальной Хоккейной лиги (НХЛ) против "Каролины Харрикейнз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Россия расширила санкции в отношении Украины
Россия вводит запрет на ввоз продукции украинского машиностроения и на вывоз нефти и нефтепродуктов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 06:20
Политика
Глава ДНР указал на главную помеху установлению мира в Донбассе
Глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объяснил, что мешает установлению мира в Донбассе.
Обновлено в 00:49
Политика
Медведев призвал решать проблемы живущих в бедности россиян
В России около 19 млн человек живут за чертой бедности.
Обновлено 17 апреля в 18:18
Культура
Элмо и Коржик научили героев «Игры престолов» и «Мира Дикого Запада» уважению
Программа "Улица Сезам" выпустила серию роликов, посвященных уважению друг к другу.
Обновлено вчера в 16:02
Политика
Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле
Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Политика
Зеленский представил свою команду
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в программе "Право на власть" в эфире канала "1+1" представил членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 21:58
Шоу-бизнес
Ушла из жизни вдова Евстигнеева — актриса Цывина
Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина. Об этом сообщил актер Станислав Садальский 18 апреля в своем Instagram.
Обновлено вчера в 06:31
Религия
Православные готовятся встретить Вербное воскресенье
Верующие идут в храм, где освящают вербы, участвуют в праздничном богослужении. До Пасхи Христовой остается с этого дня всего одна неделя.
Обновлено 16 апреля в 08:02
Игры
В PlayStation анонсировали игру XIII
В официальном блоге PlayStation внезапно был анонсирован будущий ремейк XIII, который был выпущен французской компанией Ubisoft в далеком 2003 году.
Обновлено вчера в 13:14
Армия и оружие
Франция отправит танки и военных к границам России
Обновлено вчера в 22:39
Футбол
Английский клуб обвинён в расизме и оштрафован
В детской футбольной лиге Англии разгорелся скандал после того, как отец одного из десятилетних футболистов обвинил команду в расизме из-за замены собственного ребёнка в ходе одного из поединков.
Обновлено вчера в 16:45
Наука
Ученые рассказали, как по лицу мужчины вычислить коварного изменщика
Каждый пятый смог определить изменщика-мужчину, а вот вычислить неверных жен не удалось никому. Ученые дали этому свое объяснение.
Обновлено вчера в 10:01
Происшествия
Появилось видео наезда BMW на пешеходов в центре Петербурга
«Фонтанка» опубликовала видеозапись, на которой запечатлено ДТП с участием автомобиля BMW, сбившего людей на пресечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта.
Обновлено вчера в 14:53
Происшествия
Мусоровоз сбил группу прохожих в Токио
Как передаёт РИА Новости, мусоровоз столкнулся с легковым автомобилем, перевернулся и задел пешеходов.
Обновлено в 01:17
Общество
Самолет с писателем Дмитрием Быковым вылетел из Уфы в Москву
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия
Названа новая причина пожара в Нотр-Даме
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
В Северной Ирландии в результате теракта погибла женщина
В североирландском городе Лондондерри в результате стрельбы погибла 29-летняя женщина.
Обновлено в 00:50
Наука
Медики раскрыли главную причину старения
Происходящий с возрастом в организме человека процесс увеличения числа мутаций в соматических клетках является ключевым в старении и развитии рака.
Обновлено вчера в 21:38
Общество
Более 86 миллионов россиян зарегистрировались на портале госуслуг
Более 86 миллионов граждан и 462 тысячи юридических лиц зарегистрировано на едином портале государственных услуг, который является одним из самых популярных государственных сайтов в мире, написал глава Минкомсвязи Константин Носков в колонке для РИА Новости.
Обновлено в 01:27
Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова по подозрению в получении взятки, заявили в пресс-службе суда.
Обновлено вчера в 15:36
Игры
Epic Games Store начал бесплатную раздачу игры Transistor
Онлайн-магазин компании Epic Games начал бесплатную раздачу видеоигры Transistor.
Обновлено в 01:21
Политика
Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой
В пример он привел национализацию Приватбанка, которую Порошенко, по словам Коломойского, провел вместе с Валерией Гонтаревой, экс-главой Нацбанка Украины.
Обновлено вчера в 18:39
Интернет
Facebook хранил без шифрования миллионы паролей от Instagram
Руководство компании и одноименной социальной сети Facebook призналось, что пароли от аккаунтов нескольких миллионов пользователей сети Instagram, которой она владеет, были размещены на внутренних серверах компании в незашифрованном виде.
Обновлено вчера в 19:23
Политика
Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией
Напомним, 18 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении новых санкций в отношении Украины.
Обновлено в 01:23
Происшествия
Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака
Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.
Обновлено 17 апреля в 09:35