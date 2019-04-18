Происшествия

Глава управления Росавиации арестован за хищение 1 млрд рублейИнфо24 вчера в 13:38

Главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко арестовали по делу о хищении 1 млрд рублей из бюджета.
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Росавиация защитилась на миллиард

Коммерсантъвчера в 18:39

Главу управления Росавиации арестовали по делу о хищении миллиарда рублей

Lenta.ruвчера в 13:15

СК объявил об аресте чиновника Росавиации по делу о хищении 1 млрд руб

РБКвчера в 12:58

Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении

Российская газетавчера в 13:03

Сотрудник Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей

RT на русскомвчера в 12:48

В Москве сотрудника Росавиации арестовали по делу о мошенничестве

РИА Новостивчера в 12:41

Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей

ТАССвчера в 12:39
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Общество

В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
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На форум «Один пояс, один путь» в Пекин приедут лидеры 37 стран

Во втором форуме "Один пояс, один путь", который пройдет в Пекине 25-27 апреля, будут участвовать 37 лидеров государств и правительств, сообщает РИА Новости.
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Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России

Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
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Общество

Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить

ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
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Хоккей

Овечкин догнал Малкина по заброшенным шайбам в Кубке Стэнли

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил шайбу в четвертом матче плей-офф Национальной Хоккейной лиги (НХЛ) против "Каролины Харрикейнз", сообщает "Советский спорт".
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Политика

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В России около 19 млн человек живут за чертой бедности.
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Программа "Улица Сезам" выпустила серию роликов, посвященных уважению друг к другу.
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Политика

Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Политика

Зеленский представил свою команду

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в программе "Право на власть" в эфире канала "1+1" представил членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 21:58
Шоу-бизнес

Ушла из жизни вдова Евстигнеева — актриса Цывина

Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина. Об этом сообщил актер Станислав Садальский 18 апреля в своем Instagram.
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Религия

Православные готовятся встретить Вербное воскресенье

Верующие идут в храм, где освящают вербы, участвуют в праздничном богослужении. До Пасхи Христовой остается с этого дня всего одна неделя.
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Игры

В PlayStation анонсировали игру XIII

В официальном блоге PlayStation внезапно был анонсирован будущий ремейк XIII, который был выпущен французской компанией Ubisoft в далеком 2003 году.
Обновлено вчера в 13:14
Армия и оружие

Франция отправит танки и военных к границам России

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Футбол

Английский клуб обвинён в расизме и оштрафован

В детской футбольной лиге Англии разгорелся скандал после того, как отец одного из десятилетних футболистов обвинил команду в расизме из-за замены собственного ребёнка в ходе одного из поединков.
Обновлено вчера в 16:45
Наука

Ученые рассказали, как по лицу мужчины вычислить коварного изменщика

Каждый пятый смог определить изменщика-мужчину, а вот вычислить неверных жен не удалось никому. Ученые дали этому свое объяснение.
Обновлено вчера в 10:01
Происшествия

Появилось видео наезда BMW на пешеходов в центре Петербурга

«Фонтанка» опубликовала видеозапись, на которой запечатлено ДТП с участием автомобиля BMW, сбившего людей на пресечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта.
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Происшествия

Мусоровоз сбил группу прохожих в Токио

Как передаёт РИА Новости, мусоровоз столкнулся с легковым автомобилем, перевернулся и задел пешеходов.
Обновлено в 01:17
Общество

Самолет с писателем Дмитрием Быковым вылетел из Уфы в Москву

Обновлено вчера в 13:26
Происшествия

Названа новая причина пожара в Нотр-Даме

Обновлено вчера в 16:05
Происшествия

В Северной Ирландии в результате теракта погибла женщина

В североирландском городе Лондондерри в результате стрельбы погибла 29-летняя женщина.
Обновлено в 00:50
Наука

Медики раскрыли главную причину старения

Происходящий с возрастом в организме человека процесс увеличения числа мутаций в соматических клетках является ключевым в старении и развитии рака.
Обновлено вчера в 21:38
Общество

Более 86 миллионов россиян зарегистрировались на портале госуслуг

Более 86 миллионов граждан и 462 тысячи юридических лиц зарегистрировано на едином портале государственных услуг, который является одним из самых популярных государственных сайтов в мире, написал глава Минкомсвязи Константин Носков в колонке для РИА Новости.
Обновлено в 01:27
Происшествия

Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова по подозрению в получении взятки, заявили в пресс-службе суда.
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Игры

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Онлайн-магазин компании Epic Games начал бесплатную раздачу видеоигры Transistor.
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Политика

Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой

В пример он привел национализацию Приватбанка, которую Порошенко, по словам Коломойского, провел вместе с Валерией Гонтаревой, экс-главой Нацбанка Украины.
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Интернет

Facebook хранил без шифрования миллионы паролей от Instagram

Руководство компании и одноименной социальной сети Facebook призналось, что пароли от аккаунтов нескольких миллионов пользователей сети Instagram, которой она владеет, были размещены на внутренних серверах компании в незашифрованном виде.
Обновлено вчера в 19:23
Политика

Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией

Напомним, 18 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении новых санкций в отношении Украины.
Обновлено в 01:23
Происшествия

Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака

Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.
Обновлено 17 апреля в 09:35
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