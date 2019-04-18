Происшествия
Глава управления Росавиации арестован по делу о хищениях 1 млрд рублейПрофиль 13:07
Глава управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимир Мнишко арестован по делу о хищениях, сообщает ТАСС.
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Общество
Дмитрия Быкова доставят на лечение в Москву из Уфы
Обновлено в 09:30
Гаджеты
IPhone 2019 года получит четыре камеры по 12 Мп
Среди модулей тройной камеры окажется основной на 12 Мп, телеобъектив на 12 Мп и супер-широкоугольный объектив на 12 Мп.
Обновлено в 12:49
Хоккей
Андрей Свечников может пропустить остаток серии с «Вашингтоном»
Нападающий клуба «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников может пропустить остаток серии плей-офф первого раунда с «Вашингтон Кэпиталз» (1-2).
Обновлено в 15:06
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Авто
Mercedes GLS представлен официально
Компания Mercedes-Benz представила на Нью-Йоркском автосалоне флагманский вседорожник GLS третьего поколения.
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес
Винокур высказался по поводу юбилейного концерта Пугачевой
Юморист и певец Владимир Винокур оценил юбилейный концерт Аллы Пугачёвой, состоявшийся в Кремле.
Обновлено в 15:11
Происшествия
Житель Брянска спалил полтора миллиона рублей в чайнике
Представители Банка России в Брянской области рассказали о случае, как местный житель сжег полтора миллиона рублей в чайнике.
Обновлено в 15:29
Происшествия
Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Гранату в российское посольство в Греции бросили неизвестные анархисты
22 марта неизвестные бросили гранату в полицейскую будку возле российского посольства в Афинах. Инцидент произошел около 4 часов утра.
Обновлено в 13:34
Происшествия
СМИ: в Канаде под лавиной погибли три альпиниста из США и Европы
Имена погибших не раскрываются. Известно, что это были профессиональные альпинисты из США и Европы.
Обновлено в 15:11
Авто
Разгневанная клиентка остановила продажи Mercedes-Benz в Китае
Компания Mercedes-Benz приостановила действие своей франшизы в Китае из-за скандала, связанного с одним из дилерских центров в городе Сиань.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
Зеленский назвал героизацию Бандеры «классной»
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что нормально относится к процессу декоммунизации и Степану Бандере.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Крыша дома на Радищева рухнула в квартиру
Хозяин пострадавшей квартиры считает, что виноваты рабочие, повредившие деревянные перекрытия крыши.
Обновлено в 14:56
Энергетика
В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти
В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
Обновлено в 12:03
Политика
ЦИК Украины перенесла время теледебатов Зеленского и Порошенко
Центральная избирательная комиссия Украины приняла решение о переносе времени проведения дебатов кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко с 20 часов на 21 час.
Обновлено в 13:02
Политика
Зеленский представил членов своей команды
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский представил членов своей команды и рассказал, какие должности они займут в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено в 15:28
Кино
Никита Михалков и Ким Ки Дук открыли 41-й ММКФ
Об открытии объявили президент ММКФ Никита Михалков и председатель жюри основного конкурса, корейский режиссер Ким Ки Дук, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:27
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие
В Ливии выдали ордер на арест Хафтара
Военная генпрокуратура правительства национального согласия (ПНС) Ливии выдала ордер на арест маршала Халифы Хафтара.
Обновлено в 13:31
Футбол
В «Реале» скептически относятся к игре Погба в важных матчах
По словам издания, представители «Королевского клуба» пристально следили за выступлениями Погба в последние месяцы и скептически относятся к его способности решать судьбу важных матчей.
Обновлено в 07:06
Политика
Контактная группа не согласовала пасхальное перемирие в Донбассе
Ранее президент Украины Пётр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи в Берлине поддержали введение пасхального перемирия в Донбассе с 18 апреля.
Обновлено в 15:51
Происшествия
Появилось видео с места аварии с туристическим автобусом на Мадейре
Телеканал RTR Madeira опубликовал в своем Facebook видео с места аварии с туристическим автобусом на острове Майдера, жертвами которой стали 28 человек.
Обновлено вчера в 16:29
Политика
Российские телеканалы покажут дебаты Зеленского и Порошенко
Несколько российских телеканалов покажут предвыборные дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся вечером 19 апреля.
Обновлено в 15:09
Происшествия
В московской редакции «Росбалта» прошли обыски
Ульянов сообщил, что обыски проводятся якобы в связи с прошлогодним уголовным делом по фактам клеветы в отношении Алишера Усманова со стороны одного из сотрудников агентства.
Обновлено в 07:35
Наука
В загрязненных районах Арктики появились аномальные улитки
Обновлено в 09:26
Политика
Путин прокомментировал пожар в соборе Нотр-Дам
Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса заявил, что все наблюдали за пожаром в соборе Нотр-Дам в Париже со слезами на глазах.
Обновлено в 10:13
Политика
Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла в Москву с рабочим визитом и провела переговоры с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Двое мужчин задержаны в Москве с человеческими костями в сумке
Полицейские задержали на востоке Москвы двоих мужчин с останками скелета человека в сумке, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36