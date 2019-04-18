Происшествия

Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублейТАСС 12:39

Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская, сотрудник Росавиации обвиняется в хищении 1 млрд рублей при заключении контрактов с адвокатами.
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Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении

Российская газета13:03

Суд в Москве арестовал обвиняемого в мошенничестве на 1 млрд руб. главу управления Росавиации В.Мнишко

Агентство Москва13:01

Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей

ТАСС12:39

Главу управления Росавиации арестовали по делу о хищениях

Коммерсантъ12:53

Сотрудник Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей

RT на русском12:48

В Москве сотрудника Росавиации арестовали по делу о мошенничестве

РИА Новости12:41

СК объявил об аресте чиновника Росавиации по делу о хищении 1 млрд руб

РБК12:58
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Происшествия

Опубликовано видео ДТП в Санкт-Петербурге

Обновлено в 11:39
Энергетика

В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефти

Введенный правительством России запрет на поставки Украине сырой нефти угрожает коллапсом украинской экономике.
Обновлено в 12:04
Футбол

Кутепов успешно перенес операцию

Защитник «Спартака» Илья Кутепов успешно перенес операцию в связи с правосторонней паховой грыжей.
Обновлено в 13:48
Общество

Самолет с писателем Дмитрием Быковым вылетел из Уфы в Москву

Обновлено в 13:26
Политика

Минфин считает законной национализацию украинского Приватбанка

Украинское Министерство финансов считает национализацию Приватбанка законной. Ведомство готовит апелляцию в связи с решением суда.
Обновлено в 09:13
Энергетика

Total может инвестировать в СПГ-терминалы в Мурманске и на Камчатке

Французская нефтегазовая компания Total намерена купить 10% в перевалочных пунктах сжиженного природного газа (СПГ) в Мурманске и на Камчатке, строительство которых запланировала компания «НОВАТЭК».
Обновлено в 10:53
Футбол

В «Реале» скептически относятся к игре Погба в важных матчах

По словам издания, представители «Королевского клуба» пристально следили за выступлениями Погба в последние месяцы и скептически относятся к его способности решать судьбу важных матчей.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес

Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса

Российская фигуристка, двукратный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева опубликовала фотографию в откровенном ярко-розовом наряде из латекса, чем возмутила своих подписчиков.
Обновлено в 03:08
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал айфоны по 5 тысяч рублей

Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно.
Обновлено в 10:38
Общество

У главы охраны Медведева нашли особняк за миллиард рублей

Обновлено в 13:58
Политика

Зеленский представил свою команду в эфире телеканала Коломойского

Как отмечается, он сделал это в эфире политического шоу на канале олигарха Игоря Коломойского "1+1".
Обновлено в 14:35
Политика

В США опубликовали доклад Мюллера

Минюст США опубликовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования инкриминируемого России вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году.
Обновлено в 12:30
Происшествия

Ключевой свидетель по делу Кокорина и Мамаева не выходит на связь

Александра Поздникавене, являющаяся ключевым свидетелем по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, не выходит на связь с прокурором для дачи показаний в суде.
Обновлено в 12:47
Политика

Тимошенко по телефону попросили голосовать за Порошенко

Обновлено в 14:20
Политика

Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла в Москву с рабочим визитом и провела переговоры с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес

Антон Гусев из «Дома-2» устроил драку в эфире Первого канала

В крутом норове работодателя из скандальной телестройки могли убедиться и зрители Первого канала - Гусев устроил в студии драку с сыном своей бывшей помощницы по дому.
Обновлено в 01:07
Футбол

Российскому футболу придумывают новый лимит на легионеров

Глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал ТАСС о том, что РПЛ одобрила изменение лимита на легионеров в высшем дивизионе чемпионата страны.
Обновлено в 11:36
Политика

Зеленский высказался о запрете на въезд российским артистам на Украину

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не поддерживает тотальный запрет на въезд в страну российским артистам.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Кино

Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет

В Великобритании умерла актриса кино и телевидения, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор — талантливой девушке было всего шестнадцать лет.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Суд арестовал бывшего следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила РБК пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 14:24
Армия и оружие

Два атомных крейсера и 4 атомных подлодки отправят на металлолом

2,7 миллиарда рублей потратят на утилизацию шести российских атомоходов – двух крейсеров и четырех подлодок, сообщает «Лента».
Обновлено в 00:10
Культура

Сергей Светлаков назвал причины ухода с телеканала ТНТ

Сергей Светлаков в минувшем году покинул телеканал ТНТ вместе с коллегой Александром Незлобиным.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Эрмитаж эвакуировали из-за угрозы взрыва

Посетителей и сотрудников Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге эвакуировали после получения анонимного сообщения о минировании.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Верховный суд отклонил иск фигуранта дела «Зимней вишни» Сергея Генина

Верховный суд РФ отклонил иск фигуранта уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне», сотрудника МЧС Сергея Генина.
Обновлено в 12:29
Гаджеты

Студент «убил» 66 компьютеров своего колледжа с помощью флешки

Бывший студент колледжа Сент-Роуз в Олбани, штат Нью-Йорк, признался в том, что выводил из строя компьютеры учебного заведения при помощи USB Killer.
Обновлено в 14:08
Кино

Звезды кино прошлись по красной дорожке перед открытием ММКФ

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, в театр «Россия» по красной ковровой дорожке прошли дизайнер одежды Белла Потемкина, актрисы Лиза Боярская, Анна Хилькевич, Екатерина Климова и политик Владимир Жириновский.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес

Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста

Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста На днях СМИ сообщили, что солист "Иванушек" развелся с женой после 17 лет брака.
Обновлено в 07:47
Общество

Число безработных в России в марте сократилось на 7,6%

Численность безработных в России в марте сократилась на 7,6% в годовом выражении и составила 3,5 млн человек.
Обновлено в 10:43
Армия и оружие

Боевые корабли НАТО вошли в Балтийское море

«В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Обновлено в 03:31
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