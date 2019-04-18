Происшествия
Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублейТАСС 12:39
Суд арестовал главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко.
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Футбол
Определились полуфиналисты Лиги Европы
Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая. 17 апреля определились полуфиналисты Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:58
Политика
Зеленский назвал Путина своим врагом
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает врагом президента России Владимира Путина.
Обновлено в 04:15
Политика
Россия ответила Украине запретом экспорта нефти
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено в 06:36
Хоккей
Борис Михайлов: «Три матча показали, что Никитин переигрывает Хартли»
19.30 (мск) Знаменитый капитан ЦСКА рассказал о своих впечатлениях от финальной серии Кубка Гагарина перед четвертым матчем армейцев против "Авангарда" Борис Михайлов Родился 6 октября 1944 года в Москве.
Обновлено в 17:36
Общество
Михалков рассказал о своем самочувствии после операции
Режиссер Никита Михалков перенес две операции на бедре, из-за чего не сможет стоять на красной ковровой дорожке во время торжественного открытия 41-го Московского международного кинофестиваля.
Обновлено в 17:05
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Политика
Контактная группа не согласовала пасхальное перемирие в Донбассе
Ранее президент Украины Пётр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи в Берлине поддержали введение пасхального перемирия в Донбассе с 18 апреля.
Обновлено в 15:51
Армия и оружие
Конструктор рассказал об «отказе» во время первого полета Ил-112
Обновлено вчера в 09:04
Общество
Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес
Мать Юлии Началовой полностью поседела после смерти дочери
Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева в Instagram опубликовала снимок ее мамы. Таисия сейчас находится не в лучшем состоянии.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Здоровье
Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком
Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
Обновлено в 01:56
Авто
Разгневанная клиентка остановила продажи Mercedes-Benz в Китае
Компания Mercedes-Benz приостановила действие своей франшизы в Китае из-за скандала, связанного с одним из дилерских центров в городе Сиань.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
Медведев: Людям трудно, некоторые просто выживают
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что 19 млн человек в России живут так, как жить не должны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
Обновлено вчера в 05:15
Происшествия
Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме
Обновлено в 16:07
Единоборства
Мурат Гассиев подписал контракт с Эдди Хирном
Обновлено в 16:03
Наука
Стало известно, зачем лошадям копыта
Известно, что многие виды вымерших лошадей, живших в эпоху миоцена, имели три «пальца».
Обновлено в 07:32
Музыка
Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой
По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
Финансы
ЦБ допустил ужесточение требований к банкам по валютным вкладам
«Учитывая, что уровень рублевых и валютных ставок заметно отличается, можно рассмотреть возможность установления более жесткого ограничения по вкладам в иностранной валюте», – добавила Юдаева.
Обновлено в 04:50
Экономика
Медведев поддержал объединение полисов ОСАГО и КАСКО
Премьер-министр России Дмитрий Медведев положительно оценил инициативу создания универсального полиса для автомобилистов, который бы объединил в себе функции страховых полисов ОСАГО и КАСКО.
Обновлено в 10:22
Авто
Mercedes GLS представлен официально
Компания Mercedes-Benz представила на Нью-Йоркском автосалоне флагманский вседорожник GLS третьего поколения.
Обновлено в 02:49
Происшествия
В Египте сошел с рельсов пассажирский поезд, сообщили СМИ
Около 30 человек пострадали в результате схода вагонов пассажирского поезда с рельсов в провинции Кафр эш-Шейх на севере Египта, сообщает новостной портал "Масрави".
Обновлено в 13:54
Гаджеты
Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни
Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Общество
У главы охраны Медведева нашли особняк за миллиард рублей
Обновлено в 13:58
Здоровье
Главный онколог России заявил об увеличении числа больных раком
Как сообщает ТАСС, президент Ассоциации онкологов РФ Андрей Каприн рассказал, что в России выросла заболеваемость раком.
Обновлено в 07:53
Наука
Ученые рассказали, как по лицу мужчины вычислить коварного изменщика
Каждый пятый смог определить изменщика-мужчину, а вот вычислить неверных жен не удалось никому. Ученые дали этому свое объяснение.
Обновлено в 10:01
Общество
Ставропольский фрик Кирилл Терешин пришел на телевидение за невестой
Ставропольский фрик Кирилл Терешин пришел на телевидение за невестой В качестве своих "козырей" обладатель "рук-базук" из Пятигорска назвал молодой возраст, гладкую кожу и способность все делать медленно.
Обновлено в 05:35
Политика
Зеленский представил будущую президентскую команду
Обновлено в 15:32
Игры
XIII возвращается — Sony анонсировала ремейк культового шутера
Sony неожиданно анонсировала ремейк оригинального XIII, выпущенного в 2003 году компанией Ubisoft.
Обновлено в 12:11