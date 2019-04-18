Происшествия

Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублейТАСС 12:39

Суд арестовал главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Арестован топ-менеджер Росавиации, укравший миллиард для адвокатов

URA.Ru14:15

Сотрудник Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей

НТВ13:11

Главу управления Росавиации арестовали по делу о хищениях

Коммерсантъ12:53

Сотрудник Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей

RT на русском12:48

В Москве сотрудника Росавиации арестовали по делу о мошенничестве

РИА Новости12:41

Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей

ТАСС12:39

СК объявил об аресте чиновника Росавиации по делу о хищении 1 млрд руб

РБК12:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 18:00, Ашберн
Футбол

Определились полуфиналисты Лиги Европы

Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая. 17 апреля определились полуфиналисты Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:58
Политика

Зеленский назвал Путина своим врагом

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает врагом президента России Владимира Путина.
Обновлено в 04:15
Политика

Россия ответила Украине запретом экспорта нефти

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено в 06:36
Хоккей

Борис Михайлов: «Три матча показали, что Никитин переигрывает Хартли»

19.30 (мск) Знаменитый капитан ЦСКА рассказал о своих впечатлениях от финальной серии Кубка Гагарина перед четвертым матчем армейцев против "Авангарда" Борис Михайлов Родился 6 октября 1944 года в Москве.
Обновлено в 17:36
Общество

Михалков рассказал о своем самочувствии после операции

Режиссер Никита Михалков перенес две операции на бедре, из-за чего не сможет стоять на красной ковровой дорожке во время торжественного открытия 41-го Московского международного кинофестиваля.
Обновлено в 17:05
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Политика

Контактная группа не согласовала пасхальное перемирие в Донбассе

Ранее президент Украины Пётр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи в Берлине поддержали введение пасхального перемирия в Донбассе с 18 апреля.
Обновлено в 15:51
Армия и оружие

Конструктор рассказал об «отказе» во время первого полета Ил-112

Обновлено вчера в 09:04
Общество

Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес

Мать Юлии Началовой полностью поседела после смерти дочери

Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева в Instagram опубликовала снимок ее мамы. Таисия сейчас находится не в лучшем состоянии.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия

Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Здоровье

Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком

Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
Обновлено в 01:56
Авто

Разгневанная клиентка остановила продажи Mercedes-Benz в Китае

Компания Mercedes-Benz приостановила действие своей франшизы в Китае из-за скандала, связанного с одним из дилерских центров в городе Сиань.
Обновлено вчера в 09:30
Политика

Медведев: Людям трудно, некоторые просто выживают

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что 19 млн человек в России живут так, как жить не должны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
Обновлено вчера в 05:15
Происшествия

Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме

Обновлено в 16:07
Единоборства

Мурат Гассиев подписал контракт с Эдди Хирном

Обновлено в 16:03
Наука

Стало известно, зачем лошадям копыта

Известно, что многие виды вымерших лошадей, живших в эпоху миоцена, имели три «пальца».
Обновлено в 07:32
Музыка

Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой

По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
Финансы

ЦБ допустил ужесточение требований к банкам по валютным вкладам

«Учитывая, что уровень рублевых и валютных ставок заметно отличается, можно рассмотреть возможность установления более жесткого ограничения по вкладам в иностранной валюте», – добавила Юдаева.
Обновлено в 04:50
Экономика

Медведев поддержал объединение полисов ОСАГО и КАСКО

Премьер-министр России Дмитрий Медведев положительно оценил инициативу создания универсального полиса для автомобилистов, который бы объединил в себе функции страховых полисов ОСАГО и КАСКО.
Обновлено в 10:22
Авто

Mercedes GLS представлен официально

Компания Mercedes-Benz представила на Нью-Йоркском автосалоне флагманский вседорожник GLS третьего поколения.
Обновлено в 02:49
Происшествия

В Египте сошел с рельсов пассажирский поезд, сообщили СМИ

Около 30 человек пострадали в результате схода вагонов пассажирского поезда с рельсов в провинции Кафр эш-Шейх на севере Египта, сообщает новостной портал "Масрави".
Обновлено в 13:54
Гаджеты

Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни

Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Общество

У главы охраны Медведева нашли особняк за миллиард рублей

Обновлено в 13:58
Здоровье

Главный онколог России заявил об увеличении числа больных раком

Как сообщает ТАСС, президент Ассоциации онкологов РФ Андрей Каприн рассказал, что в России выросла заболеваемость раком.
Обновлено в 07:53
Наука

Ученые рассказали, как по лицу мужчины вычислить коварного изменщика

Каждый пятый смог определить изменщика-мужчину, а вот вычислить неверных жен не удалось никому. Ученые дали этому свое объяснение.
Обновлено в 10:01
Общество

Ставропольский фрик Кирилл Терешин пришел на телевидение за невестой

Ставропольский фрик Кирилл Терешин пришел на телевидение за невестой В качестве своих "козырей" обладатель "рук-базук" из Пятигорска назвал молодой возраст, гладкую кожу и способность все делать медленно.
Обновлено в 05:35
Политика

Зеленский представил будущую президентскую команду

Обновлено в 15:32
Футбол

Капелло: «Летом „Реал“ планирует потратить 500 млн евро на трансферы»

Обновлено в 12:25
Игры

XIII возвращается — Sony анонсировала ремейк культового шутера

Sony неожиданно анонсировала ремейк оригинального XIII, выпущенного в 2003 году компанией Ubisoft.
Обновлено в 12:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное