Происшествия
Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублейТАСС 12:39
Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская, сотрудник Росавиации обвиняется в хищении 1 млрд рублей при заключении контрактов с адвокатами.
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