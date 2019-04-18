Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублейТАСС 12:39

Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская, сотрудник Росавиации обвиняется в хищении 1 млрд рублей при заключении контрактов с адвокатами.

Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей

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