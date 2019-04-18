Происшествия

Глава управления Росавиации арестован по делу о хищенииРоссийская газета 13:03

По ходатайству следствия столичный суд арестовал главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко.
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Росавиация защитилась на миллиард

Коммерсантъ18:39

В Москве сотрудника Росавиации арестовали по делу о мошенничестве

РИА Новости12:41

Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении

Российская газета13:03

СК объявил об аресте чиновника Росавиации по делу о хищении 1 млрд руб

РБК12:58

Сотрудник Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей

RT на русском12:48

Главу управления Росавиации арестовали по делу о хищении миллиарда рублей

Lenta.ru13:15

Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей

ТАСС12:39
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 22:30, Ашберн
Наука

Ученые установили, какое давление снижать не нужно

Как сообщает ToDay News Ufa, в большинстве случаев лекарства не нужны при лечении гипертонии.
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко впервые показала лицо маленького сына

Несколько месяцев назад звездные родители: певец Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко стали родителями маленького Михаила.
Обновлено в 15:03
Музыка

Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой

По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
Здоровье

Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком

Число больных раком, по последним данным, увеличилось до 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Политика

Россия прекращает поставки нефти и нефтепродуктов на Украину

Правительство России запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину.
Обновлено в 06:28
Экономика

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших россиян

Самым богатым бизнесменом России признан председатель правления НОВАТЭК Леонид Михельсон, его состояние оценивается в $24 млрд.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие

СМИ узнали о российском предложении США предотвратить ядерную войну

Москва предложила Вашингтону принять совместное заявление на уровне президентов — зафиксировать общее намерение избегать военной конфронтации и исключить вероятность начала ядерной войны, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники.
Обновлено в 22:19
Здоровье

Валерий Рязанский рассказал в МИЦ «Известия» о реализации поручений президента в здравоохранении

В ходе мероприятия поднимались такие темы, как реализация проектов «Активное долголетие», «Бережливая поликлиника», «Земский доктор», а также проектное управление в здравоохранении и реализация поручений, отмеченных в послании президента России Федеральному собранию, в частности повышение доступности медпомощи во всех населенных пунктах.
Обновлено в 10:31
Экономика

Неработающие пенсионеры получат перерасчет социальной доплаты к пенсии

Новые поправки в закон предполагают, что пенсии и соцвыплаты сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума, а затем повышаются на суммы проведенных индексаций.
Обновлено в 10:35
Хоккей

«Каролина» сравняла счет в серии с «Вашингтоном»

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Каролины". Эта победа позволила команде сравнять счет в серии - 2 - 2.
Обновлено в 21:44
Происшествия

Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака

Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.
Обновлено вчера в 09:35
Армия и оружие

Франция отправит танки и несколько сотен военных к российским границам

Обновлено в 19:10
Происшествия

Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Космос

В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы

Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено в 09:03
Происшествия

Названа новая причина пожара в Нотр-Даме

Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:05
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Авто

Названы самые популярные хэтчбеки с пробегом в России

Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных хэтчбеков с пробегом в России.
Обновлено в 08:51
Политика

Порошенко созвал СНБО после решения суда по «Приватбанку»

Президент Украины Пётр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны страны после решения суда о незаконности национализации "Приватбанка".
Обновлено в 13:26
Футбол

Салах и Юмтити вошли в список трансферных целей «Ювентуса» на лето

«Ювентус» составил список из шести трансферных целей на ближайшее лето, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 16:03
Политика

Зеленский высказался о запрете въезда российских артистов на Украину

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский считает, что запрещать въезд в страну российским артистам нужно избирательно.
Обновлено в 18:50
Общество

Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.
Обновлено в 13:45
Армия и оружие

ВДВ первыми получили новые АК-12

Обновлено в 04:35
Авто

Renault получила ОТТС на кроссовер Renault Arkana

Сегодня в базе Росстандарта появилось ОТТС на кросс-купе Renault Arkana.
Обновлено в 12:25
Общество

Тёплые и безветренные выходные обещают синоптики в Красноярске

По данным Гидрометцентра, ещё в пятницу, 19 апреля, днём температура будет не выше +3 градусов, а ночью похолодает до -5. Однако уже в субботу, 20 апреля, воздух прогреется до +8 градусов.
Обновлено в 20:24
Политика

Тимошенко рассказала, что Порошенко просил голосовать за него

Обновлено в 13:38
Общество

Жительницу Омска обязали заплатить налог на подарки от мэрии

Жительницу Омска Санию Абдуллину заставляют заплатить налог на букет и подарочные сертификаты, который ей подарила чиновница мэрии за рождение первого в 2019 году жителя города.
Обновлено вчера в 08:14
Политика

Трамп посетит Японию с 25 по 28 мая

Американский лидер Дональд Трамп посетит Японию с государственным визитом с 25 по 28 мая.
Обновлено в 22:14
Политика

Зеленский представил будущую президентскую команду

Обновлено в 15:32
Политика

ВОЗ призвала не принимать антибиотики «для профилактики»

В очень бедных странах, где нет водопроводной воды, чистой воды, иногда женщинам, которые должны родить, дают антибиотики.
Обновлено в 20:54
Общество

Непогода оставила тысячи жителей Иркутской области без света

В Иркутской области из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра, мокрого снега, метели — почти 12 тысяч жителей 35 населенных пунктов остались без электроснабжения.
Обновлено в 22:11
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