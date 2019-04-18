Происшествия
Глава управления Росавиации арестован по делу о хищенииРоссийская газета 13:03
По ходатайству следствия столичный суд арестовал главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко.
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Наука
Ученые установили, какое давление снижать не нужно
Как сообщает ToDay News Ufa, в большинстве случаев лекарства не нужны при лечении гипертонии.
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко впервые показала лицо маленького сына
Несколько месяцев назад звездные родители: певец Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко стали родителями маленького Михаила.
Обновлено в 15:03
Музыка
Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой
По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
Здоровье
Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком
Число больных раком, по последним данным, увеличилось до 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Россия прекращает поставки нефти и нефтепродуктов на Украину
Правительство России запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину.
Обновлено в 06:28
Экономика
Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших россиян
Самым богатым бизнесменом России признан председатель правления НОВАТЭК Леонид Михельсон, его состояние оценивается в $24 млрд.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
СМИ узнали о российском предложении США предотвратить ядерную войну
Москва предложила Вашингтону принять совместное заявление на уровне президентов — зафиксировать общее намерение избегать военной конфронтации и исключить вероятность начала ядерной войны, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники.
Обновлено в 22:19
Здоровье
Валерий Рязанский рассказал в МИЦ «Известия» о реализации поручений президента в здравоохранении
В ходе мероприятия поднимались такие темы, как реализация проектов «Активное долголетие», «Бережливая поликлиника», «Земский доктор», а также проектное управление в здравоохранении и реализация поручений, отмеченных в послании президента России Федеральному собранию, в частности повышение доступности медпомощи во всех населенных пунктах.
Обновлено в 10:31
Экономика
Неработающие пенсионеры получат перерасчет социальной доплаты к пенсии
Новые поправки в закон предполагают, что пенсии и соцвыплаты сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума, а затем повышаются на суммы проведенных индексаций.
Обновлено в 10:35
Хоккей
«Каролина» сравняла счет в серии с «Вашингтоном»
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Каролины". Эта победа позволила команде сравнять счет в серии - 2 - 2.
Обновлено в 21:44
Происшествия
Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака
Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.
Обновлено вчера в 09:35
Армия и оружие
Франция отправит танки и несколько сотен военных к российским границам
Обновлено в 19:10
Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Названа новая причина пожара в Нотр-Даме
Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:05
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Авто
Названы самые популярные хэтчбеки с пробегом в России
Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных хэтчбеков с пробегом в России.
Обновлено в 08:51
Политика
Порошенко созвал СНБО после решения суда по «Приватбанку»
Президент Украины Пётр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны страны после решения суда о незаконности национализации "Приватбанка".
Обновлено в 13:26
Футбол
Салах и Юмтити вошли в список трансферных целей «Ювентуса» на лето
«Ювентус» составил список из шести трансферных целей на ближайшее лето, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 16:03
Политика
Зеленский высказался о запрете въезда российских артистов на Украину
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский считает, что запрещать въезд в страну российским артистам нужно избирательно.
Обновлено в 18:50
Общество
Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.
Обновлено в 13:45
Армия и оружие
ВДВ первыми получили новые АК-12
Обновлено в 04:35
Авто
Renault получила ОТТС на кроссовер Renault Arkana
Сегодня в базе Росстандарта появилось ОТТС на кросс-купе Renault Arkana.
Обновлено в 12:25
Общество
Тёплые и безветренные выходные обещают синоптики в Красноярске
По данным Гидрометцентра, ещё в пятницу, 19 апреля, днём температура будет не выше +3 градусов, а ночью похолодает до -5. Однако уже в субботу, 20 апреля, воздух прогреется до +8 градусов.
Обновлено в 20:24
Общество
Жительницу Омска обязали заплатить налог на подарки от мэрии
Жительницу Омска Санию Абдуллину заставляют заплатить налог на букет и подарочные сертификаты, который ей подарила чиновница мэрии за рождение первого в 2019 году жителя города.
Обновлено вчера в 08:14
Политика
Трамп посетит Японию с 25 по 28 мая
Американский лидер Дональд Трамп посетит Японию с государственным визитом с 25 по 28 мая.
Обновлено в 22:14
Политика
Зеленский представил будущую президентскую команду
Обновлено в 15:32
Политика
ВОЗ призвала не принимать антибиотики «для профилактики»
В очень бедных странах, где нет водопроводной воды, чистой воды, иногда женщинам, которые должны родить, дают антибиотики.
Обновлено в 20:54
Общество
Непогода оставила тысячи жителей Иркутской области без света
В Иркутской области из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра, мокрого снега, метели — почти 12 тысяч жителей 35 населенных пунктов остались без электроснабжения.
Обновлено в 22:11