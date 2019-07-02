с чего всё началось

Председатель делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев, комментируя конфликт между украинским президентом Владимиром Зеленским и главой МИДа страны Павлом Климкиным из-за ноты России по задержанным морякам, назвал главу государства невеждой.

Энергетика Гендиректор «Транснефть-Дружба» покинул компанию ТАСС/ Полномочия генерального директора "Транснефть-Дружба" Игоря Павлова были прекращены с 24 июня, следует из списка аффилированных лиц "Транснефти".

Политика Минтранс России обвинил Чехию в нарушении соглашения об авиасообщении Как считает российское министерство, своими действиями чешские власти нарушают соглашение о воздушном сообщении между двумя странами.

Происшествия В Генпрокуратуре назвали деятельность ГИБДД далекой от совершенства "К сожалению, существенному улучшению ситуации в сфере безопасности дорожного движения препятствует далекая от совершенства деятельность уполномоченных контролирующих органов", - заявил он в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры РФ по вопросу состояния законности и практике прокурорского надзора в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Происшествия Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы Завершено расследование уголовного дела о похищении генерала ФСБ Александра Пастушкова, у которого были похищены пять миллионов долларов, закопанные в огороде.

Общество Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.

Общество В двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение В Кызылординской и Атырауской областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

Политика Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.

Политика Зеленский вновь попросил Раду уволить Луценко и Климкина Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представления об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.

Авто Названы 10 самых доступных автомобилей в России Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).

Кино Названы кандидаты на роль Элвиса Пресли В США назвали основных претендентов на роль певца Элвиса Пресли, биографический фильм про которого снимет режиссер Баз Лурман.

Общество Радий Хабиров потребовал уволить главу Октябрьского района Уфы На оперативном совещании врио главы Башкирии заявил, что больше не хочет работать с Робертом Ахуновым, и потребовал найти ему замену.

Политика В США планируют ввести пошлины на товары из ЕС В апреле торговое представительство уже предлагало ввести пошлины на товары из Евросоюза на сумму в 21 млрд долларов.

Путешествия Аксенов рассказал о росте турпотока в Крым Туристический поток в Крым за первые 6 месяцев 2019 года превысил 2,2 миллиона человек – на 11% больше уровня прошлого года, из них более 200 тысяч туристов приехали из Украины, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Футбол В УЕФА прокомментировали идею объединить РПЛ и иностранные клубы В организации, слова которой приводит «РБК-Спорт», отметили, что любая подобная идея или предложение будут обсуждаться УЕФА только в случае их представления национальными ассоциациями, их клубами и лигами, так как это может стать стратегическим событием в некоторых европейских регионах.

Экономика Росстат считает невозможным точно рассчитать производительность труда В качестве примера ведомство по своей методике рассчитало индекс производительности труда в базовых несырьевых отраслях РФ за 2018 год.

Общество Эксперимент по маркировке молочной продукции начнется в РФ с 15 июля Эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции пройдет в России с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года.

Экономика Moody’s отозвало рейтинги банка «Восточный» Международное рейтинговое агентство Moody’s отозвало рейтинги банка «Восточный», говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Общество В Госдуме прокомментировали слова красноярского губернатора в Канске Депутат Государственной думы Евгений Ревенко заявил, что губернатору Красноярского края Александру Уссу нужно извиниться за резкий ответ в адрес жительницы Канска.

Происшествия МЧС подтвердило гибель 14 человек из-за наводнения в Иркутской области Из-за наводнения в результате паводка в Иркутской области погибли 14 человек, еще 13 считаются пропавшими без вести.

Шоу-бизнес Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге В Сети предположили, что Вайкуле оскандалившаяся с ремарками про Крым, куда, по ее словам, якобы запрещен въезд европейцам, решила не попадать в очередной раз под огонь критики со стороны россиян, которых унизил поступок Пугачевой.

Экономика В России предупредили о росте цен на мясо В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.

Транспорт В Приозерске перекрыли движение по трассе «Сортавала» Напоминаем также, что с сегодняшнего дня будет ограничено движение на трассе М-10 в районе поселка Ульяновка из-за работ по укреплению обочины.

Транспорт В московском метро не работают автоматы по продаже билетов В Московском метрополитене не работают автоматы по продаже билетов. О сбое сообщается на странице подземки в Twitter.

Политика Порошенко заявил о ползущем с Донбасса «пророссийском реванше» Бывший президент Украины Петр Порошенко отреагировал на предложение главы офиса президента Украины Андрея Богдана предоставить русскому языку статус регионального в Донбассе.