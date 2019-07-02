Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского невеждойВзгляд.ру 01:29
Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев назвал Владимира Зеленского «невеждой», комментируя конфликт между главой государства и министром иностранных дел Павлом Климкиным.
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с чего всё началось
Как сообщает журнал "Новое время", руководитель делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев, комментируя конфликт между президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел страны Павлом Климкиным, вступился за последнего.Московский Комсомолецвчера в 19:38
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Глава делегации Украины в ПАСЕ поддержал Климкина в конфликте с Зеленским
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