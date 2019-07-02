с чего всё началось

Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев назвал Владимира Зеленского «невеждой», комментируя конфликт между главой государства и министром иностранных дел Павлом Климкиным.

Политика Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний Чехия и Россия договорились до 7 июля временно восстановить в полном объеме разрешение авиаперевозчикам двух государств на выполнение рейсов между странами и рассчитывают на скорейшее достижение соглашения по имеющимся вопросам.

Армия и оружие Ополченцы ДНР отбили атаку украинских диверсантов Безсонов отметил также, что в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки в ДНР один человек погиб, четверо пострадали.

Авто Skoda объявила скидки на свои модели в июле Чешская автомобилестроительная компания Skoda объявила скидки на свои модели в июле.

Авто Обновленный Renault Sandero оказался похож на Megane R.S Свет на историю пролили бразильские коллеги, которые опубликовали "живые" фото обновлённого Sandero, на крышке багажника которого красуется бейдж R.S. Основное отличие "заряженного" Sandero R.S. от предшественника заключается в фонарях.

Армия и оружие В Подмосковье приземлился самолет ВВС США В Подмосковье для очередного наблюдательного полета в рамках Договора по открытому небу прибыл самолет ВВС США, сообщают СМИ со ссылкой на источник.

Футбол Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту» Футболист московского "Спартака" Зе Луиш перешел в португальский клуб "Порту". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Авто Удешевленный SsangYong Tivoli получил новую доступную версию Кроссовер Mahindra XUV300, который является перелицованной и удешевленной копией SsangYong Tivoli, получил новую доступную модификацию с роботизированной трансмиссией.

Экономика Гордеев утвердил проведение паспортизации земель в России Заместитель главы правительства Алексей Гордеев утвердил дорожную карту по созданию брендов экологически чистой продукции, в рамках которой в России будет проведена паспортизация земель сельхозназначения.

Футбол Болельщики «Ростова» и «Оренбурга» просят перенести матч Болельщики футбольных клубов «Ростов» и «Оренбург» просят перенести предстоящий матч на более раннее время.

Шоу-бизнес Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.

Армия и оружие Журналисты ВГТРК попали под минометный обстрел в Донецке Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донецке. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил «РИА Новости» корреспондент телерадиокомпании.

Происшествия Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.

Футбол Футболист Новосельцев перешел из «Зенита» в «Сочи» Российский защитник Иван Новосельцев перешел из петербургского "Зенита" в "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба сочинского клуба.

Происшествия Россиянка отомстила назойливому поклоннику и попала на видео В Санкт-Петербурге водитель серебристого седана Chevrolet прокатила на капоте назойливого мужчину, который якобы пытался с ней познакомиться.

Экономика Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строек На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ".

Политика Симоньян на украинском языке призвала Зеленского освободить Вышинского Журналиста, который отсидел 413 дней за то, что он журналист. Господин Зеленский, я обращаюсь к вам.

Общество Полярная лиса добралась из Норвегии в Канаду за 76 дней В среднем животное преодолевало в день 46,3 км; ученые отмечают, что это один из самых быстрых переходов для полярных лис Полярная лиса преодолела рекордное расстояние в 3500 км, за 76 дней добравшись от Норвегии до Канады, пишет The Guardian.