Политика
Глава украинского Минздрава оскорблена высказыванием ЗеленскогоLife.ru 11:28
Супрун посчитала этот комментарий оскорбительным. Она призвала Зеленского не делать поспешных выводов как минимум до момента их личного знакомства.
Читать в источнике
Оценить16
с чего всё началось
"Но я надеюсь, что он также не будет делать выводы до того, как со мной поговорить, <...> и не называть меня оскорбительными и достаточно непрофессиональными именами, которые вы в прессе распространяете", — цитирует Супрун портал Liga.net.РИА Новости09:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 21:13, Ашберн
Общество
17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Лавров заявил, что мир живет в условиях экономической агрессии США
Комментируя решение бизнесмена Олега Дерипаски обратиться в суд в рамках американской правовой системы для вывода части своих компаний из-под санкций, Лавров подчеркнул, что это "абсолютно правовые методы и позиция".
Обновлено в 17:03
Шоу-бизнес
Представитель опроверг смерть Бари Алибасова
Обновлено в 16:42
Футбол
УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ
Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.
Обновлено в 05:01
Технологии
Школьники смогут узнать результаты ЕГЭ во «ВКонтакте»
Социальная сеть «ВКонтакте» запустила сервис «Результаты ЕГЭ», с помощью которого выпускники школ смогут узнать результаты за единый государственный экзамен.
Обновлено в 12:37
Происшествия
Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене
Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Космос
Китай впервые запустил в космос ракету с морской платформы
Китай успешно запустил ракету-носитель «Чанчжэн-11» с морской платформы в Желтом море, сообщило Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 09:08
ЖКХ
В Южно-Сахалинске завершили отопительный сезон
По оценкам специалистов СКК, минувший отопительный сезон 2018/2019 в Южно-Сахалинске прошел в штатном режиме.
Обновлено в 20:42
Футбол
Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
Обновлено в 16:58
Происшествия
РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков
Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено в 18:39
Политика
Трамп оценил переговоры с Мексикой по пошлинам и миграции
Ранее сообщалось, что представители США и Мексики не смогли достичь соглашения по пошлинам в ходе переговоров в Вашингтоне.
Обновлено в 19:39
Общество
На краба, камбалу и корюшку ввели ограничения по вылову в Магаданской области
Ограничения на количество добытой рыбы и краба действуют в Северо-Охотоморской подзоне и в реках материкового побережья северной части Охотского моря и их бассейнах, включая озера, в границах Магаданской области.
Обновлено в 18:40
Баскетбол
Винс Картер объявил о своем последнем сезоне в НБА
Обновлено в 17:58
Общество
В Петербурге открывается бордель с куклами
Dolls Hotel – досуговый центр, включающий в себя первый отель с возможностью аренды секс-кукол, сервис по доставке adult-развлечений на мероприятия и вечеринки, продажа секс-кукол, VR-adult технологии и все новейшие решения в области развлечений 18+, а также полный комплекс обучения и обслуживания как физических, так и юридических лиц в тематике adult-рынка.
Обновлено в 07:24
Наука
Машинное обучение предсказало рост кристаллов в два раза лучше людей
Китайские физики применили методы машинного обучения для прогнозирования успеха экспериментов по росту монокристаллов на основе выбранных условий.
Обновлено вчера в 12:53
Здоровье
Минздрав предложил проводить диспансеризацию за сутки
Диспансеризация и все профосмотры граждан врачами должны проводиться в течение дня, считает Минздрав.
Обновлено в 20:34
Политика
Порошенко потребовал объяснить возможное снятие блокады Донбасса
Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего главы государства Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено в 16:55
Происшествия
Неймар даст показания по делу о публикации интимных фото
Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар выступит перед следствием в рамках дела о публикации им фотографий интимного содержания, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:02
Политика
Зеленского обвинили в плагиате Порошенко
Пресс-секретарь экс-лидера Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко обвинил украинского президента Владимира Зеленского в плагиате.
Обновлено в 11:39
Происшествия
Троих полицейских заподозрили в причастности к гибели пенсионерки
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что троих сотрудников полиции подозревают в причастности к гибели пенсионерки в Калмыкии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:48
Шоу-бизнес
Экс-жена Меладзе рассказала, что их дочери не общаются с Джанабаевой
Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1», рассказала, как тяжело ей дался развод с мужем.
Обновлено в 13:03
Происшествия
Подозреваемый в убийстве экс-спецназовца ГРУ арестован
Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Сергея Ходжояна, который подозревается в причастности к убийству экс-спецназовца Никиты Белянкина.
Обновлено в 14:16
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова подтвердила беременность от Тимати
Анастасия Решетова официально подтвердила, что ждет ребенка от репера Тимати.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Пожар произошел на складе на юге Москвы
Загорелось складское здание на юге Москвы. Пламя распространилось на площадь сто квадратных метров.
Обновлено в 18:54