Политика

Глава украинского Минздрава оскорблена высказыванием ЗеленскогоLife.ru 11:28

Супрун посчитала этот комментарий оскорбительным. Она призвала Зеленского не делать поспешных выводов как минимум до момента их личного знакомства.
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"Но я надеюсь, что он также не будет делать выводы до того, как со мной поговорить, <...> и не называть меня оскорбительными и достаточно непрофессиональными именами, которые вы в прессе распространяете", — цитирует Супрун портал Liga.net
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