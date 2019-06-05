Политика
Глава украинского Минздрава оскорблена высказыванием ЗеленскогоLife.ru 11:28
Супрун посчитала этот комментарий оскорбительным. Она призвала Зеленского не делать поспешных выводов как минимум до момента их личного знакомства.
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с чего всё началось
"Но я надеюсь, что он также не будет делать выводы до того, как со мной поговорить, <...> и не называть меня оскорбительными и достаточно непрофессиональными именами, которые вы в прессе распространяете", — цитирует Супрун портал Liga.net.РИА Новости09:45
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