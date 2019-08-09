Политика

Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российскимРБК вчера в 16:09

Председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек заявил «РИА Новости», что президенту страны Реджепу Эрдогану надо признать Крым российской территорией.
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Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским

Глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек заявил, что президенту Турции Тайипу Эрдогану следует признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы.
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Турецкий политик
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