Политика
Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российскимРБК вчера в 16:09
Председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек заявил «РИА Новости», что президенту страны Реджепу Эрдогану надо признать Крым российской территорией.
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Глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек заявил, что президенту Турции Тайипу Эрдогану следует признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы.РИА Новостивчера в 12:12
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Турецкий политик объяснил важность признания Эрдоганом Крыма российским
Московский Комсомолецвчера в 14:40
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Московские больницы приняли свыше 100 жителей Архангельской области
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Новый вид городских комаров разносит опасную болезнь
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В UC Rusal допустили отказ от проекта в США из-за давления политиков
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Согласно поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, «Нафтогаз Украины» обязан в августе снизить цену газа для населения еще на 265 гривен за 1 тыс. куб. м, — говорится в сообщении правительства.
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Обновлено вчера в 08:32
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло
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Обновлено вчера в 12:45
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США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»
Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено 08 августа в 12:30
Происшествия
В Приморье 18 туристов заблокированы на пляже из-за ливней
В управлении МЧС по Приморскому краю проинформировали о том, что 18 туристов из-за ливней не смогли покинуть пляж.
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Здоровье
На Ставрополье Минздрав проверит серию смертей младенцев в роддоме
Обновлено вчера в 23:40
Политика
ВЦИОМ решил реже публиковать открытый рейтинг доверия президенту
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил публиковать рейтинг доверия россиян к политикам, в том числе к президенту не еженедельно, а раз в месяц, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ВЦИОМа.
Обновлено вчера в 20:45
Общество
Полиция выпустила предупреждение перед согласованным митингом в Москве
Накануне митинга, который должен состояться 10 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве, столичное управление МВД напомнило о недопустимости призывов к несогласованным акциям протеста.
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Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено вчера в 22:30
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
Обновлено вчера в 16:40
Политика
В Госдепе призвали КНР обеспечить защиту американских дипломатов
В Государственном департаменте США призвали власти Китая обеспечить защиту американских дипломатов в соответствии с Венской конвенцией.
Обновлено вчера в 19:52
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено 08 августа в 06:54
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено вчера в 13:11
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В США арестовали мужчину, который намеревался атаковать синагогу
Житель Лас-Вегаса Конор Климо, который, по данным властей, работал охранником, был арестован и обвинен в заговоре с целью подрыва бомбы в синагоге или баре, обслуживающем ЛГБТ-клиентов, сообщает ABC News.
Обновлено вчера в 21:08
Здоровье
Эксперт рассказала о том, что человек чувствует перед смертью
Исследователь поделила уход из жизни человека на четыре подпункта: внезапная смерть, постепенное ухудшение здоровья и кончина, непостоянные периоды колебания от ухудшения до улучшения и старение организма со смертью от инфекции.
Обновлено вчера в 13:36
Экономика
Fitch повысило суверенный рейтинг России
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.
Обновлено вчера в 16:21
Политика
Трамп не смог вспомнить фамилию украинского президента
Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 19:49
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США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.
Обновлено вчера в 19:37
Футбол
Нападающий «Порту» может перейти в «Наполи»
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Обновлено вчера в 16:48
Здоровье
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Жители Кабардино-Балкарии и Чечни болеют меньше всего в России, следует из статистических данных Минздрава за 2018 год.
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Тим — о проигрыше Медведеву: мои батарейки разрядились
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Обновлено вчера в 17:52
Армия и оружие
В Южной Корее подтвердили, что КНДР запустила ракеты малой дальности
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Операторы связи приступили к тестированию 5G в Москве
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Происшествия
Арестован водитель упавшего с обрыва под Новороссийском автобуса
Суд арестовал на два месяца водителя автобуса, который врезался во внедорожник и упал с обрыва под Новороссийском.
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